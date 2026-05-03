Home / SPETTACOLI & CINEMA / Al Bano ricorda Ylenia a Domenica In e replica alle accuse

Al Bano risponde a Romina Power: il dolore dietro le accuse

Nel salotto di Domenica In, a Roma, Al Bano Carrisi replica alle parole pronunciate dall’ex moglie Romina Power a Belve.

Le dichiarazioni della cantante italoamericana, che lo ha accusato di non averle dato supporto dopo la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, vengono definite dal cantautore pugliese “una pugnalata nel cuore”.

La risposta televisiva, andata in onda nei giorni successivi all’intervista di Francesca Fagnani su Rai 2, riapre una ferita familiare che dura da oltre trent’anni e interroga ancora oggi il rapporto tra dolore privato, esposizione mediatica e responsabilità pubbliche di due icone della musica italiana.

Al Bano rivendica il proprio ruolo di padre presente e di marito impegnato a salvare la famiglia, mentre Romina continua a coltivare pubblicamente la speranza che Ylenia sia ancora viva.

In sintesi:

Al Bano replica a Romina Power, definendo le sue accuse “una pugnalata nel cuore”.

Il cantante rivendica di essere stato un padre presente dopo la scomparsa di Ylenia.

Romina continua a credere che la figlia sia viva, basandosi su testimonianze spirituali.

Al Bano invoca pace familiare e una serenità condivisa tra ex coniugi e figli.

Accuse, replica e un dolore familiare ancora irrisolto

A Belve, Romina Power ha descritto l’ex marito come un “supporto venuto a mancare” nei momenti più bui, accusandolo di egoismo e di aver anteposto la carriera alla famiglia.

La Rai non ha potuto ritrasmettere quelle immagini a Domenica In, per il mancato consenso della stessa Romina, ma le parole sono state lette in studio, consentendo ad Al Bano di rispondere punto per punto.

Il cantante racconta di essere rimasto “un mese intero a New Orleans”, ogni notte con un ispettore di polizia, nei quartieri più pericolosi, tra criminalità e droga, alla ricerca di Ylenia.

Spiega di essere rientrato solo quando ha compreso “che non c’era più niente da fare”, definendo quel passo un atto di dolorosa accettazione, non una fuga verso il lavoro.

Al Bano rivendica: *“So di essere un grande padre, l’ho sempre dimostrato e continuerò a dimostrarlo”*, sottolineando di non meritare l’immagine di uomo assente.

Pur ferito, ricorda i 25 anni di matrimonio come un periodo “di vera felicità” e ribadisce il desiderio di “vivere tutti in pace come una grande famiglia allargata”.

Il futuro di una famiglia tra memoria, fede e riconciliazione possibile

La frattura più profonda resta la diversa percezione del destino di Ylenia Carrisi. Romina Power continua a credere che la figlia sia viva “da qualche parte”, fidandosi anche di persone con “poteri soprannaturali” e di religiosi che le confermerebbero questa speranza.

Al Bano, invece, afferma che Ylenia “vive nel cuore” suo e di Romina, ma solo lì, assumendo una posizione di realismo doloroso. Tra le lacrime, rivendica il dovere di reagire al lutto: *“Quando la vita ti schiaffeggia, devi saper reagire, essere d’esempio per i tuoi figli”*.

In prospettiva, il tema non è solo la ricostruzione del passato, ma la capacità di trasformare un dolore privato in un messaggio pubblico di responsabilità emotiva, resilienza e rispetto reciproco, condizione essenziale per qualunque tentativo di vera riconciliazione familiare.

FAQ

Cosa ha detto Romina Power su Al Bano nell’intervista a Belve?

Romina ha dichiarato che Al Bano fu un “supporto venuto a mancare” dopo la scomparsa di Ylenia, accusandolo di egoismo e scarsa presenza emotiva.

Come ha risposto Al Bano alle accuse di Romina Power?

Al Bano ha respinto le accuse, sostenendo di aver fatto di tutto per salvare famiglia e matrimonio, e rivendicando con forza il proprio ruolo di padre presente.

Perché Romina Power crede ancora che Ylenia sia viva?

Romina afferma di aver parlato con religiosi e persone dotate di presunti poteri soprannaturali, che le avrebbero confermato che Ylenia “è ancora da qualche parte”.

Qual è la posizione di Al Bano sul destino di Ylenia Carrisi?

Al Bano ritiene che Ylenia viva solo nel cuore dei familiari, accettando la tragica realtà della sua scomparsa e invitando alla resilienza.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Al Bano e Romina?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati editorialmente.