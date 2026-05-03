michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Al Bano ricorda Ylenia a Domenica In e replica alle accuse

Al Bano ricorda Ylenia a Domenica In e replica alle accuse

Al Bano risponde a Romina Power: il dolore dietro le accuse

Nel salotto di Domenica In, a Roma, Al Bano Carrisi replica alle parole pronunciate dall’ex moglie Romina Power a Belve.
Le dichiarazioni della cantante italoamericana, che lo ha accusato di non averle dato supporto dopo la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, vengono definite dal cantautore pugliese “una pugnalata nel cuore”.

La risposta televisiva, andata in onda nei giorni successivi all’intervista di Francesca Fagnani su Rai 2, riapre una ferita familiare che dura da oltre trent’anni e interroga ancora oggi il rapporto tra dolore privato, esposizione mediatica e responsabilità pubbliche di due icone della musica italiana.

Al Bano rivendica il proprio ruolo di padre presente e di marito impegnato a salvare la famiglia, mentre Romina continua a coltivare pubblicamente la speranza che Ylenia sia ancora viva.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

In sintesi:

  • Al Bano replica a Romina Power, definendo le sue accuse “una pugnalata nel cuore”.
  • Il cantante rivendica di essere stato un padre presente dopo la scomparsa di Ylenia.
  • Romina continua a credere che la figlia sia viva, basandosi su testimonianze spirituali.
  • Al Bano invoca pace familiare e una serenità condivisa tra ex coniugi e figli.

Accuse, replica e un dolore familiare ancora irrisolto

A Belve, Romina Power ha descritto l’ex marito come un “supporto venuto a mancare” nei momenti più bui, accusandolo di egoismo e di aver anteposto la carriera alla famiglia.
La Rai non ha potuto ritrasmettere quelle immagini a Domenica In, per il mancato consenso della stessa Romina, ma le parole sono state lette in studio, consentendo ad Al Bano di rispondere punto per punto.

Il cantante racconta di essere rimasto “un mese intero a New Orleans”, ogni notte con un ispettore di polizia, nei quartieri più pericolosi, tra criminalità e droga, alla ricerca di Ylenia.
Spiega di essere rientrato solo quando ha compreso “che non c’era più niente da fare”, definendo quel passo un atto di dolorosa accettazione, non una fuga verso il lavoro.

Al Bano rivendica: *“So di essere un grande padre, l’ho sempre dimostrato e continuerò a dimostrarlo”*, sottolineando di non meritare l’immagine di uomo assente.
Pur ferito, ricorda i 25 anni di matrimonio come un periodo “di vera felicità” e ribadisce il desiderio di “vivere tutti in pace come una grande famiglia allargata”.

Il futuro di una famiglia tra memoria, fede e riconciliazione possibile

La frattura più profonda resta la diversa percezione del destino di Ylenia Carrisi. Romina Power continua a credere che la figlia sia viva “da qualche parte”, fidandosi anche di persone con “poteri soprannaturali” e di religiosi che le confermerebbero questa speranza.

Al Bano, invece, afferma che Ylenia “vive nel cuore” suo e di Romina, ma solo lì, assumendo una posizione di realismo doloroso. Tra le lacrime, rivendica il dovere di reagire al lutto: *“Quando la vita ti schiaffeggia, devi saper reagire, essere d’esempio per i tuoi figli”*.

In prospettiva, il tema non è solo la ricostruzione del passato, ma la capacità di trasformare un dolore privato in un messaggio pubblico di responsabilità emotiva, resilienza e rispetto reciproco, condizione essenziale per qualunque tentativo di vera riconciliazione familiare.

FAQ

Cosa ha detto Romina Power su Al Bano nell’intervista a Belve?

Romina ha dichiarato che Al Bano fu un “supporto venuto a mancare” dopo la scomparsa di Ylenia, accusandolo di egoismo e scarsa presenza emotiva.

Come ha risposto Al Bano alle accuse di Romina Power?

Al Bano ha respinto le accuse, sostenendo di aver fatto di tutto per salvare famiglia e matrimonio, e rivendicando con forza il proprio ruolo di padre presente.

Perché Romina Power crede ancora che Ylenia sia viva?

Romina afferma di aver parlato con religiosi e persone dotate di presunti poteri soprannaturali, che le avrebbero confermato che Ylenia “è ancora da qualche parte”.

Qual è la posizione di Al Bano sul destino di Ylenia Carrisi?

Al Bano ritiene che Ylenia viva solo nel cuore dei familiari, accettando la tragica realtà della sua scomparsa e invitando alla resilienza.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Al Bano e Romina?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati editorialmente.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache