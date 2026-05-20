20 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip finale, ascolti e share decretano il vincitore

Finale del Grande Fratello Vip 8: ascolti, confronto e significato

Chi: la finale del Grande Fratello Vip 8 condotta da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Cosa: chiusura di un’edizione in crescita con vittoria di Alessandra Mussolini e ottimi ascolti.

Dove: prima serata di Canale 5, in sfida con Il Commissario Montalbano su Rai1.

Quando: martedì 19 maggio 2026, ultima puntata in diretta del reality.

Perché: per verificare la tenuta del brand GF Vip dopo anni di erosione e confrontare i dati con le finali precedenti.

In sintesi:

Finale GF Vip 8 a 2.444.000 telespettatori e 23,1% di share in prime time.

Media stagionale 16,93%: recupero netto dopo un avvio sotto le attese.

Rai1 con Montalbano vince per telespettatori (2,85 milioni) ma perde in share.

Risultato in calo rispetto alle prime edizioni, ma stabile sul lungo periodo.

La serata del 19 maggio 2026 certifica la resilienza del marchio Grande Fratello Vip nel prime time generalista italiano.

La finale dell’ottava edizione, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha raccolto 2.444.000 telespettatori e un solido 23,1% di share, superando la propria media stagionale pari al 16,93%.

La proclamazione di Alessandra Mussolini come vincitrice ha chiuso una stagione partita tra scetticismo e dubbi, anche per l’uscita di scena di Alfonso Signorini e l’incertezza iniziale sul posizionamento in palinsesto. In parallelo, su Rai1, la replica de Le Ali della Sfinge de Il Commissario Montalbano ha totalizzato 2.850.000 telespettatori e il 17,6% di share, confermando l’appeal del catalogo crime di lunga durata ma senza scalfire la leadership percentuale del reality Mediaset.

In termini di performance relativa e rapporto costi/benefici, il dato Auditel della finale rafforza la posizione del format nel portafoglio d’intrattenimento di Canale 5.

Andamento stagionale, confronto storico e lettura dei numeri

Il percorso del GF Vip 8 è stato progressivo: dopo un debutto sotto le attese (2.146.000 spettatori e 18,4% di share) e cali fino al 14,3% della seconda puntata, la trasmissione ha innestato una crescita costante, superando più volte il 17-18% nelle fasi centrali. Il picco arriva proprio con la finale: 2.444.000 e 23,1%.

Nel dettaglio, le ultime puntate mostrano un consolidamento: la quattordicesima tocca 18,6%, la sedicesima 18,2%, la diciassettesima 17,6%. L’inerzia positiva indica un passaparola favorevole e una fidelizzazione crescente, non scontata per un reality alla sua ottava stagione.

Il confronto storico però evidenzia l’erosione strutturale del brand: le prime due finali (2016 e 2017) viaggiavano oltre i 5 milioni di telespettatori, con share tra il 26,36% e il 30,92%. Le edizioni centrali, tra il 2020 e il 2022, restavano sopra i 3,5-4,5 milioni, con share spesso oltre il 25%.

L’ottava edizione, con 2.444.000 spettatori e 23,1% di share, si colloca in una fascia intermedia: inferiore ai fasti iniziali, ma sostanzialmente allineata al trend di normalizzazione delle ultime stagioni, in un contesto di frammentazione dell’audience e concorrenza delle piattaforme on demand.

Le prospettive del format tra riposizionamento e concorrenza interna

Il risultato della finale del GF Vip 8 pone Mediaset davanti a un bivio strategico: mantenere la versione celebrity come appuntamento-evento annuale o integrarla in un ecosistema di reality più ampio, in competizione diretta con prodotti come Amici e gli altri show di intrattenimento di prime time.

L’ottava edizione dimostra che una combinazione di cast riconoscibile, conduzione forte e scrittura autoriale calibrata può ancora generare ascolti sopra la media di rete, specialmente nelle fasi conclusive. Ma il confronto con le annate 2016-2021 segnala l’esigenza di un ulteriore ripensamento del linguaggio e delle dinamiche di gioco per intercettare la platea under 44, oggi sempre più orientata allo streaming e ai social short-form.

La performance di Il Commissario Montalbano in replica, stabile ma meno competitiva in share, conferma che la vera sfida non è più tra singoli titoli, bensì tra modelli di consumo: serialità rassicurante contro reality ad alta interazione, entrambi chiamati a rinnovarsi per restare centrali nelle abitudini televisive italiane.

FAQ

Quanti spettatori ha avuto la finale del Grande Fratello Vip 8?

La finale del Grande Fratello Vip 8 è stata seguita da 2.444.000 telespettatori, con uno share medio del 23,1% su Canale 5.

Qual è stata la media di ascolto stagionale del GF Vip 8?

L’ottava edizione del GF Vip ha chiuso con una media di share pari al 16,93%, in crescita rispetto all’avvio.

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 8 e quando è andata in onda la finale?

Ha vinto Alessandra Mussolini. La finale del Grande Fratello Vip 8 è andata in onda martedì 19 maggio 2026.

Come sono andati gli ascolti della concorrenza sulla Rai la stessa sera?

Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, episodio Le Ali della Sfinge, ha registrato 2.850.000 spettatori e il 17,6% di share.

Quali sono le fonti dei dati sugli ascolti riportati nell’articolo?

I dati riportati derivano da una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.