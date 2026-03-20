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Governo riattiva tax credit da 25 milioni per le sale cinema

Governo riattiva tax credit da 25 milioni per le sale cinema

Tax credit sale cinematografiche, riapertura e scadenze per gli esercenti

Dal 24 marzo 2026 il Ministero della Cultura riattiva il tax credit per le sale cinematografiche, misura chiave per la modernizzazione degli esercizi italiani. Il provvedimento, annunciato dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, riguarda interventi realizzati in tutta Italia e conclusi entro il 2024. L’iniziativa mette a disposizione 25 milioni di euro per nuove aperture, riattivazioni di strutture chiuse e ristrutturazioni tecnologiche e strutturali. Le domande potranno essere presentate fino al 28 aprile 2026. L’obiettivo è sostenere la tenuta economica delle sale, favorire la riqualificazione degli spazi e garantire un’offerta cinematografica competitiva e attrattiva sul territorio nazionale.

In sintesi:

  • Dal 24 marzo 2026 riapre il tax credit per investimenti nelle sale cinematografiche italiane.
  • Stanziati 25 milioni di euro per interventi conclusi entro il 2024 su strutture nuove o rinnovate.
  • Beneficiari: imprese che hanno aperto, riattivato o ristrutturato sale, ampliato schermi o impianti.
  • Scadenza per la presentazione delle domande fissata al 28 aprile 2026.

Requisiti, interventi ammessi e ruolo del Ministero della Cultura

Il tax credit riaperto dal Ministero della Cultura si inserisce nella strategia di lungo periodo per sostenere l’esercizio cinematografico, fortemente provato da crisi strutturali e cambiamenti nelle abitudini di fruizione. Possono richiedere il beneficio le imprese che, entro il 2024, hanno concluso investimenti su sale già esistenti o di nuova realizzazione.

Rientrano tra gli interventi ammissibili: la costruzione di nuove sale, la riapertura di strutture chiuse o dismesse, la ristrutturazione di spazi esistenti con aumento del numero di schermi, adeguamenti strutturali e messa a norma, rinnovo o potenziamento degli impianti tecnologici, audio e video inclusi.

Secondo l’indirizzo illustrato da Lucia Borgonzoni, le misure puntano a rafforzare il ruolo delle sale come presidi culturali di prossimità, favorendo sia la qualità della programmazione sia il comfort del pubblico. Il tax credit diventa così uno strumento operativo per stimolare investimenti privati in un’ottica di rilancio competitivo del comparto.

Prospettive per le sale e impatto sulla filiera cinematografica

La riapertura del tax credit da 25 milioni di euro potrebbe incidere in modo significativo sulla mappa delle sale italiane, incentivando riaperture di cinema di quartiere e consolidamento dei multisala già attivi. Nel medio periodo, l’accesso agli incentivi fiscali potrà favorire l’adozione di tecnologie avanzate, proiezioni di qualità superiore e una maggiore diversificazione dell’offerta culturale, rendendo più attrattive le sale rispetto alle piattaforme domestiche. Per gli esercenti che hanno già sostenuto investimenti entro il 2024, la finestra che si chiude il 28 aprile 2026 rappresenta un passaggio cruciale per recuperare competitività finanziaria e programmare nuovi progetti di crescita territoriale.

FAQ

Chi può richiedere il tax credit per le sale cinematografiche?

Possono richiederlo le imprese che gestiscono sale cinematografiche in Italia e che hanno concluso investimenti ammissibili entro il 2024.

Quali interventi sono coperti dal tax credit cinema 2026?

Sono coperti nuova costruzione di sale, riapertura di strutture chiuse, ristrutturazioni, aumento schermi, adeguamenti strutturali e rinnovo impianti.

Qual è il periodo esatto per presentare la domanda di tax credit?

È possibile presentare domanda a partire dal 24 marzo 2026 e fino alla scadenza fissata del 28 aprile 2026.

Perché il Ministero della Cultura sostiene le sale cinematografiche?

Lo fa per rafforzare la rete delle sale come presidi culturali, sostenere l’occupazione e rendere competitivo il settore cinematografico nazionale.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sul tax credit cinema?

La notizia è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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