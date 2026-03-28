Verissimo anticipazioni e ospiti del weekend con Silvia Toffanin

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Verissimo 28-29 marzo 2026: ospiti, temi e anticipazioni su Canale 5

Nel weekend del 28 e 29 marzo 2026 torna su Canale 5 il talk del pomeriggio Verissimo, condotto da Silvia Toffanin dagli studi Mediaset di Cologno Monzese. Il programma accoglie protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e dell’attualità: dalla ex top model Valeria Mazza ai volti di Amici di Maria De Filippi, fino alle testimonianze legate al caso di Denise Pipitone.

Le puntate, in onda sabato dalle 16.30 e domenica dalle 16.00, alternano interviste intime, percorsi familiari complessi e promozioni editoriali, confermando la centralità di Verissimo nel racconto pop televisivo italiano.

In sintesi:

Weekend di Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin il 28 e 29 marzo 2026.

su con il 28 e 29 marzo 2026. Ospiti da Sanremo , Amici , Grande Fratello Vip e dal game show “ La Ruota della Fortuna ”.

, , e dal game show “ ”. Spazio a storie personali, maternità, rapporti familiari complessi e carriere artistiche in evoluzione.

Approfondimento umano sul caso Denise Pipitone con Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

La puntata di sabato 28 marzo 2026 si apre con il racconto di Valeria Mazza, icona delle passerelle internazionali e già co-conduttrice del Festival di Sanremo con Pippo Baudo.

Dallo studio di Verissimo, Silvia Toffanin ripercorre con lei carriera, vita privata e rapporto con l’Italia.

Spazio poi ai primi eliminati dal serale di Amici di Maria De Filippi: i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio, chiamati a commentare il loro percorso nel talent e le prospettive professionali dopo l’uscita dal programma.

Per la prima volta arrivano in studio i “Fortuna Five”, la band che anima “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti, a testimonianza del successo del formato game show.

La linea emotiva della puntata passa quindi alla neo mamma Mercedesz Henger, che presenta al pubblico la figlia Aurora e ripercorre la propria storia familiare.

Chiude il sabato un’intervista di taglio familiare con Filomena Mastromarino e la madre Francesca, concentrata su legami, riconciliazioni e scelte di vita lontane dai riflettori.

Verissimo domenica 29 marzo 2026: tra televisione, libri e cronaca

La puntata di domenica 29 marzo 2026 di Verissimo, in onda dalle 16.00 su Canale 5, punta su opinioni, cultura pop e memoria televisiva.

Protagonista in studio è Selvaggia Lucarelli, nuova opinionista del Grande Fratello Vip, che si racconta oltre il ruolo critico, tra carriera giornalistica, televisione e vita privata.

Arriva poi Evelina Sgarbi, al centro dell’attenzione per l’uscita del libro “Nata Sgarbi”, in cui affronta il rapporto con il padre Vittorio Sgarbi, figura centrale del dibattito culturale e politico italiano.

Dal mondo di Amici di Maria De Filippi giungono le coach Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, per un confronto sulle nuove generazioni di performer e sull’evoluzione dell’intrattenimento televisivo.

Sul fronte musicale, il cantautore toscano Enrico Nigiotti, reduce dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, ripercorre percorso artistico e nuovi progetti discografici.

Infine, l’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi aggiorna il pubblico sulla sua vita lontano dalle dinamiche del reality.

Il caso Denise Pipitone e il ruolo di Verissimo nel racconto televisivo

La chiusura di domenica assume una forte valenza di cronaca umana con la presenza di Piera Maggio e del marito Pietro Pulizzi, nuovamente al centro dell’attenzione dopo le recenti notizie su un presunto super testimone nella scomparsa di Denise Pipitone del 2004.

A Verissimo il caso viene affrontato sul piano emotivo e familiare, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione pubblica e favorire eventuali nuove segnalazioni.

Il doppio appuntamento del 28 e 29 marzo 2026 conferma il posizionamento del programma di Silvia Toffanin come crocevia tra entertainment, promozione culturale e racconto delle fragilità personali.

La combinazione di ospiti televisivi, musicisti, figure letterarie e protagonisti di casi irrisolti rende Verissimo uno dei contenitori più osservati per comprendere umori, linguaggi e priorità dell’attuale immaginario televisivo italiano.

FAQ

Quando va in onda Verissimo nel weekend del 28-29 marzo 2026?

Verissimo va in onda su Canale 5 sabato 28 marzo alle 16.30 e domenica 29 marzo dalle ore 16.00.

Chi sono gli ospiti di Amici presenti a Verissimo questo weekend?

Sabato partecipano i primi eliminati del serale Opi, Michele e Antonio; domenica arrivano le coach Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Quali novità editoriali vengono presentate a Verissimo domenica 29 marzo?

Domenica Evelina Sgarbi presenta il suo libro “Nata Sgarbi”, dedicato al complesso rapporto con il padre Vittorio Sgarbi.

In che modo Verissimo affronta il caso di Denise Pipitone?

Il programma ospita Piera Maggio e Pietro Pulizzi, offrendo spazio a aggiornamenti, appelli pubblici e al racconto umano della scomparsa.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione su Verissimo?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.