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Neuralink restituisce il controllo a gamer paralizzato che torna a giocare online dopo anni di silenzio

Neuralink restituisce il controllo a gamer paralizzato che torna a giocare online dopo anni di silenzio

Impianto Neuralink, il veterano Jon L. Noble controlla il Mac con il pensiero

Chi: il veterano britannico Jon L. Noble, paralizzato dal collo in giù. Cosa: utilizza l’impianto cerebrale Neuralink N1 per controllare un computer e giocare online soltanto con il pensiero. Dove: nel Regno Unito, nell’ambito della sperimentazione clinica dell’azienda neurotecnologica Neuralink, fondata anche da Elon Musk. Quando: nei primi 100 giorni successivi all’intervento di impianto eseguito a dicembre 2025. Perché: per valutare sicurezza, efficacia e potenziale riabilitativo della Brain‑Computer Interface (BCI), in vista dell’accelerazione produttiva di impianti cerebrali prevista da Neuralink per il 2026.

In sintesi:

  • Jon L. Noble controlla un MacBook con l’impianto cerebrale Neuralink N1.
  • In 100 giorni è passato da principiante Mac a utente esperto usando solo il pensiero.
  • Gioca a World of Warcraft senza mouse né tastiera, partecipando a raid complessi.
  • I risultati sono promettenti ma richiedono conferme cliniche di lungo periodo.

Neuralink N1, dai primi test clinici all’uso quotidiano

Il caso di Jon L. Noble, riportato anche dal Financial Express, rappresenta uno dei primi utilizzi concreti dell’impianto BCI Neuralink N1 in un paziente tetraplegico. L’ex militare, vittima di un grave incidente stradale che lo ha lasciato paralizzato dalle spalle in giù, si è candidato alla sperimentazione clinica di Neuralink, accettando l’intervento neurochirurgico a dicembre.

Noble racconta su X (ex Twitter) che l’operazione è stata relativamente rapida e con decorso post‑operatorio gestibile. Circa due settimane dopo l’impianto, il chip N1 è stato collegato a un MacBook, aprendo la strada ai primi test di controllo del cursore con l’attività neurale.

Dalla terza settimana, secondo la sua testimonianza, la curva di apprendimento è diventata sorprendentemente ripida: “Sono passato da principiante assoluto del Mac a utente esperto più velocemente di quanto mi aspettassi”. In appena 100 giorni, l’interfaccia cervello‑computer è entrata nella sua routine quotidiana, dimostrando capacità di input sufficientemente precise da sostituire in molti casi mouse e tastiera.

Per sostenere le proprie affermazioni, Noble ha pubblicato anche un video dimostrativo dell’utilizzo del sistema in tempo reale, offrendo un raro sguardo pratico sulle prestazioni effettive della tecnologia in ambiente domestico, al di fuori del laboratorio.

Il videogioco come test estremo per le interfacce cervello-computer

La passione di Jon L. Noble per World of Warcraft è diventata una prova di stress decisiva per il sistema Neuralink. Da fan di lungo corso del celebre MMO di Blizzard, Noble si è posto un obiettivo considerato inizialmente irrealistico: tornare a partecipare ai raid complessi del gioco, che richiedono rapidità di esecuzione, precisione e gestione simultanea di numerosi comandi.

Oggi, grazie all’impianto N1, dichiara di poter esplorare il mondo virtuale di Azeroth e affrontare contenuti avanzati senza alcun ausilio fisico: “Ora posso partecipare a raid ed esplorare Azeroth a mani libere e a tutta velocità: niente mouse, niente tastiera, solo la volontà. È davvero fantastico. La libertà crea dipendenza”, scrive su X.

Dal punto di vista tecnico, ambienti come World of Warcraft rappresentano un banco di prova esigente per qualsiasi interfaccia di controllo: combinazioni di tasti complesse, movimenti continui, necessità di reazione in frazioni di secondo. Il fatto che Noble riferisca un’esperienza di gioco fluida suggerisce una buona affidabilità del tracciamento neurale e una latenza contenuta nella catena di elaborazione dati tra cervello, impianto e computer.

Resta tuttavia centrale il tema della valutazione a lungo termine. Gli stessi medici e ricercatori coinvolti nel trial dovranno monitorare stabilità dei segnali, eventuali complicanze cliniche e usura del dispositivo. La testimonianza di Noble, per quanto impressionante, è al momento una case history singola, utile per orientare ma non sufficiente per trarre conclusioni definitive sulla sicurezza e sull’efficacia di massa di Neuralink, che ha annunciato l’intenzione di accelerare la produzione di impianti dal 2026.

Prospettive future: dalla riabilitazione digitale all’autonomia personale

Se i risultati osservati con Jon L. Noble saranno confermati da ulteriori pazienti, le BCI come Neuralink N1 potrebbero ridefinire l’autonomia delle persone con gravi paralisi, permettendo non solo l’uso del computer, ma anche il controllo di sedie a rotelle, protesi robotiche e sistemi domotici complessi.

L’impiego del videogioco come “palestra cognitiva” apre inoltre scenari di riabilitazione motivante e personalizzata, in cui l’intrattenimento diventa strumento terapeutico. Nei prossimi anni, la sfida principale sarà trasformare singole storie pionieristiche in protocolli clinici standardizzati, sicuri e accessibili, mantenendo un equilibrio tra innovazione spinta, tutela dei pazienti e trasparenza sui dati, in linea con i requisiti di affidabilità richiesti dalle autorità regolatorie e dagli stessi utenti finali.

FAQ

Chi è Jon L. Noble e quale impianto Neuralink utilizza?

Jon L. Noble è un veterano britannico tetraplegico. Utilizza l’impianto cerebrale Neuralink N1 nell’ambito della sperimentazione clinica avviata dall’azienda neurotecnologica fondata anche da Elon Musk.

Cosa riesce a fare concretamente Noble con l’impianto Neuralink N1?

Noble afferma di controllare un MacBook, navigare online e giocare a World of Warcraft partecipando a raid, usando esclusivamente l’attività neurale, senza mouse né tastiera tradizionali.

Quanto tempo ha impiegato Noble per imparare a usare il sistema?

Secondo la sua testimonianza, in circa tre settimane ha iniziato a controllare il computer, e in 100 giorni è passato da principiante a utente esperto.

Neuralink è già disponibile per tutti i pazienti con paralisi?

No, al momento Neuralink è in fase di sperimentazione clinica su un numero limitato di volontari. L’accesso diffuso richiederà ulteriori studi, approvazioni regolatorie e protocolli di sicurezza consolidati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Neuralink?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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