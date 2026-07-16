16 Luglio 2026

Home / FINTECH / Giorgetti: «Banche italiane solide, è finito il tempo dello Stato azionista»

La notizia in sintesi

Giancarlo Giorgetti annuncia l’uscita dello Stato dalle partecipazioni bancarie.

annuncia l’uscita dello Stato dalle partecipazioni bancarie. Il ministro lega la solidità degli istituti al risanamento dei conti pubblici.

Fusioni utili solo se rafforzano stabilità, innovazione e proiezione internazionale.

Il governo manterrà controllo sugli assetti proprietari e sul credito all’economia.

Riassunto generato con AI

Giorgetti: Stato fuori dalle banche

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, ha indicato all’assemblea dell’ABI del 15 luglio 2026 la fine del ruolo dello Stato come azionista di importanti istituti bancari. L’intervento si è svolto in Italia, davanti al sistema bancario, mentre il comparto resta al centro del dibattito su consolidamento, credito e investimenti. Per il ministro, l’uscita pubblica è possibile perché il ruolo svolto finora dall’azionista statale può considerarsi concluso.

“Sono fiducioso che questa sia l’ultima assemblea dell’ABI in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari”, ha affermato Giorgetti. La posizione non equivale però a un disimpegno dal settore: il governo continuerà a monitorarne evoluzione, proprietà, collocazione europea e funzione di collegamento fra risparmio, prestiti e investimenti. Il punto politico è distinguere tra partecipazione diretta dello Stato e vigilanza sugli interessi strategici del sistema.

Nel suo ragionamento, la solidità delle banche italiane viene collegata anche al percorso di riordino dei conti pubblici avviato dal governo Meloni. Il ministro ha sostenuto che gli istituti siano tra i più solidi e redditizi d’Europa anche grazie al miglioramento delle condizioni finanziarie del Paese. Il riferimento riguarda il rapporto fra finanza pubblica, titoli di Stato e costo di finanziamento delle banche.

Spread, credito e consolidamento bancario

Giorgetti ha collegato la compressione dello spread tra BTP e Bund decennali alla riduzione del costo della raccolta bancaria. Secondo il ministro, il costo di un’emissione senior di una grande banca italiana è diminuito di quasi 160 punti base rispetto all’insediamento dell’attuale governo. Un passaggio rilevante perché trasforma il tradizionale legame tra banche e debito sovrano, spesso definito “doom loop”, in un fattore che il Tesoro considera oggi favorevole.

La lettura resta legata alla stabilità dei conti pubblici: un eventuale aumento dello spread può tornare a incidere sui titoli italiani presenti nei bilanci bancari e sull’intero mercato di Piazza Affari. Per questo l’uscita dello Stato dalle partecipazioni non elimina la centralità della politica economica. La sostenibilità del sistema dipende, nelle parole del ministro, sia dalla redditività degli istituti sia dalla loro capacità di finanziare famiglie e imprese.

Sul risiko, Giorgetti ha escluso che dimensioni e aggregazioni siano automaticamente un valore. Fusioni e acquisizioni possono essere utili se migliorano la proiezione internazionale delle aziende italiane e rafforzano investimenti in tecnologia, sicurezza e innovazione. Le banche, forti della rinnovata solidità, “possono e devono contribuire” a portare l’economia su una crescita più sostenuta e nell’integrazione europea dei mercati dei capitali.

La linea del ministro è stata interpretata da Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM, come un passaggio dall’intervento pubblico al mercato. Castagna ha richiamato il ruolo svolto dal governo nel risanamento e nel rilancio di Monte dei Paschi. Nel dibattito sono citati anche Fabio Panetta, governatore di Bankitalia, e Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, sullo sfondo delle diverse visioni del settore.

Il nodo fintech resta strategico

La futura assenza dello Stato come azionista non attenua la preoccupazione del Tesoro per le fintech italiane. Giorgetti ha avvertito che questi operatori possono migliorare l’inclusione creditizia, ma anche spostare stabilmente verso concorrenti la clientela più giovane e attività come l’asset management.

Il rischio indicato è che banche straniere approfittino di questa trasformazione. La conseguenza futura è quindi un monitoraggio pubblico concentrato meno sulle quote azionarie e più sulla tenuta proprietaria, tecnologica e competitiva del sistema finanziario nazionale.

FAQ

Cosa ha detto Giorgetti sulle banche?

Sì, Giorgetti ha detto che il ruolo dello Stato azionista è concluso, pur confermando attenzione e rigore sugli assetti proprietari bancari.

Perché Giorgetti cita lo spread?

Sì, il ministro lega la compressione dello spread a una raccolta meno costosa: un’emissione senior di una grande banca è scesa di quasi 160 punti base.

Il governo sostiene nuove fusioni bancarie?

Sì, ma solo se le aggregazioni rafforzano stabilità, tecnologia, sicurezza, innovazione e capacità delle aziende italiane di operare sui mercati internazionali.

Qual è il rischio sulle fintech italiane?

Sì, secondo Giorgetti banche straniere potrebbero intercettare clientela giovane e attività di asset management attraverso le fintech italiane.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: LaPresse e Money.it.