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Autista di ambulanza arrestato dopo la morte sospetta di cinque pazienti durante il trasporto

Autista di ambulanza arrestato dopo la morte sospetta di cinque pazienti durante il trasporto

Ambulanze e morti sospette a Forlì: arrestato operatore della Croce Rossa

L’operatore della Croce Rossa Luca Spada, 27 anni, di Meldola (Forlì-Cesena), è stato arrestato l’11 aprile dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Forlì, guidata dal procuratore Enrico Cieri. L’indagine riguarda almeno cinque decessi di anziani, avvenuti tra fine 2023 e inizio 2024 durante o poco dopo il trasporto in ambulanza su mezzi di “trasporto secondario” tra strutture sanitarie. Le accuse ipotizzano omicidio plurimo volontario e premeditato, con il possibile utilizzo di sostanze venefiche o di un mezzo insidioso, come un’embolia gassosa provocata da iniezione d’aria. Spada, sospeso dal servizio, si dichiara innocente e afferma di aver collaborato sin dall’inizio con gli inquirenti, sostenendo che i pazienti fossero già gravemente malati.

In sintesi:

  • Arrestato a Meldola l’operatore Croce Rossa Luca Spada, 27 anni, per presunti omicidi di anziani.
  • L’indagine della Procura di Forlì riguarda almeno cinque decessi in ambulanze di “trasporto secondario”.
  • L’ipotesi è l’uso di aria in vena per provocare un’embolia gassosa mortale.
  • Spada nega le accuse, rivendica la propria innocenza e la collaborazione con gli inquirenti.

Indagine, ipotesi di reato e dinamica dei decessi contestati

L’inchiesta della Procura di Forlì, coordinata dal procuratore Enrico Cieri, è partita a inizio marzo dopo l’emersione di una serie di morti in circostanze giudicate sospette su ambulanze della Croce Rossa di Forlimpopoli. Inizialmente la contestazione era di omicidio colposo plurimo, poi riqualificata in omicidio volontario plurimo e premeditato.

L’attenzione investigativa si è concentrata sui servizi di “trasporto secondario”, trasferimenti non in urgenza tra strutture sanitarie, dove operano due addetti che si alternano tra guida e assistenza al paziente. In tutti i casi oggetto d’indagine, il 27enne si trovava in posizione di assistenza al malato. Alcuni viaggi erano molto brevi: in un episodio il peggioramento del paziente è stato registrato dopo circa mezzo chilometro dalla partenza.

Secondo l’ipotesi accusatoria, le morti sarebbero state causate “col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso”, riconducibile a una possibile embolia gassosa provocata da iniezione di aria nel circolo sanguigno. Dopo le crisi cardiache, veniva sempre attivato il 118, ma i medici giungevano quando il quadro clinico era già compromesso in modo irreversibile. In due episodi gli anziani sono deceduti in ospedale, in altri tre direttamente sul mezzo di soccorso.

Luca Spada, sospeso dalla Croce Rossa dopo l’apertura dell’indagine, ha ribadito la propria estraneità: “Erano persone malate in modo grave. Non sono morte tutte in ambulanza ma soltanto una, gli altri sono morti alcuni giorni dopo il trasporto”. Nonostante le dichiarazioni difensive, il giudice per le indagini preliminari ha emesso ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai carabinieri di Meldola.

Impatto sul sistema dei soccorsi e prossime mosse investigative

Il caso di Luca Spada apre un fronte delicatissimo sulla fiducia nei confronti del sistema di emergenza-urgenza e dei trasporti sanitari programmati in Romagna. Eventuali conferme delle ipotesi di omicidio volontario costituirebbero una grave violazione dei protocolli di sicurezza in ambito sanitario.

Le prossime settimane saranno decisive: ulteriori autopsie, perizie tossicologiche e analisi su cartelle cliniche e tracciati delle ambulanze dovranno stabilire se esistano riscontri oggettivi a sostegno della tesi dell’embolia gassosa indotta. Parallelamente, la Croce Rossa sarà chiamata a rafforzare i controlli interni, la formazione sul rischio clinico e la tracciabilità delle procedure a bordo, per rassicurare cittadini e famiglie sulla sicurezza dei trasferimenti sanitari, tema centrale anche per le future valutazioni dell’autorità giudiziaria e sanitaria.

FAQ

Chi è Luca Spada e perché è stato arrestato?

Luca Spada è un 27enne di Meldola, operatore della Croce Rossa, arrestato per sospetto omicidio volontario plurimo di almeno cinque anziani.

Quante morti sono al centro dell’indagine della Procura di Forlì?

Attualmente l’indagine riguarda almeno cinque decessi di pazienti anziani, collegati a malori insorti durante o subito dopo i trasporti in ambulanza.

Che cosa si intende per embolia gassosa provocata in ambulanza?

Si intende, in via ipotetica, l’iniezione di aria nel circolo sanguigno, capace di ostruire vasi vitali e causare rapidamente arresto cardiaco.

Cosa ha dichiarato Luca Spada in merito alle accuse?

Luca Spada ha dichiarato di essere innocente, definendosi “scioccato”, e sostiene che i pazienti fossero già gravemente malati prima dei trasporti.

Quali sono le fonti di questo articolo e come sono state utilizzate?

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta di notizie da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate autonomamente dalla nostra redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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