Gemelle Cappa chi sono davvero, rapporto con Chiara Poggi e come vivono oggi

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Perché le gemelle Cappa tornano nell’inchiesta sul delitto di Garlasco

Le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, saranno nuovamente ascoltate dagli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Le due, insieme a Marco Poggi, sono state convocate come persone informate sui fatti, mentre l’indagine si avvicina alle fasi conclusive. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco, resta uno dei casi giudiziari più discussi in Italia. Le “Gemelle K”, figlie di Mariarosa Poggi e quindi parenti di primo grado della vittima, furono al centro di una forte esposizione mediatica subito dopo il delitto, pur non essendo mai state indagate. La nuova convocazione punta a riesaminare testimonianze, rapporti familiari e vecchi elementi raccolti negli anni, per chiarire definitivamente il contesto umano e relazionale attorno alla giovane vittima.

In sintesi:

Le gemelle Paola e Stefania Cappa vengono nuovamente ascoltate come persone informate sui fatti.

e vengono nuovamente ascoltate come persone informate sui fatti. La nuova audizione si inserisce nella fase conclusiva dell’inchiesta sul delitto di Garlasco .

. Le due cugine di Chiara Poggi non sono mai state formalmente indagate.

non sono mai state formalmente indagate. Oggi hanno carriere distinte: avvocato penalista e professionista della comunicazione gastronomica.

All’epoca dei fatti, le gemelle Cappa avevano 23 anni e vivevano nello stesso contesto della famiglia Poggi. Nei giorni successivi all’omicidio, il loro nome circolò insistentemente sui media, alimentando ipotesi e sospetti mai sfociati in contestazioni giudiziarie. Fin da subito furono qualificate come persone informate sui fatti, ruolo che mantengono anche nella nuova fase d’indagine.

Le attenzioni si concentrano soprattutto sulle relazioni familiari, sulle frequentazioni e sulle dichiarazioni rese all’epoca, incluse le intercettazioni ambientali e le testimonianze terze poi ritrattate.

La Procura mira a ricomporre in modo più nitido la cornice relazionale che circondava Chiara Poggi, verificando coerenze, eventuali omissioni e possibili fraintendimenti accumulati in quasi due decenni di inchieste, processi e attenzione mediatica costante.

I rapporti familiari, l’esposizione mediatica e le testimonianze controverse

I rapporti tra le gemelle Cappa e Chiara Poggi non risultavano particolarmente stretti negli anni precedenti al delitto, anche per una certa distanza tra i due rami della famiglia. Nei mesi immediatamente precedenti all’omicidio, però, le relazioni si sarebbero intensificate.

In particolare, Stefania Cappa frequentava più spesso la casa dei Poggi e dichiarò agli inquirenti: “Premetto che io e mia cugina avevamo un ottimo rapporto. Nell’ultimo mese addirittura ci vedevamo quasi tutti i giorni”.

Questa versione è stata a lungo vagliata, anche perché altre testimonianze hanno restituito un quadro meno lineare dei rapporti tra le due famiglie.

L’immagine pubblica delle “Gemelle K” esplose con il fotomontaggio che le ritraeva accanto a Chiara Poggi, esposto davanti alla casa della vittima tra fiori e messaggi. La fotografia, non corrispondente a uno scatto reale, era accompagnata dalla dedica: “Ciao Chiara, sei il nostro cuore”. Il gesto divise l’opinione pubblica e fu amplificato dai media.

In quel periodo, Paola e Stefania Cappa rilasciarono interviste difendendo le proprie intenzioni: “Solo infamie, fango. Ci hanno frainteso”.

Parallelamente, emersero testimonianze controverse, in particolare quella dell’operaio Marco Muschitta, che disse inizialmente di aver visto una ragazza in bicicletta allontanarsi dalla zona del delitto con un oggetto metallico in mano, indicando in Stefania quella figura. La dichiarazione venne poi ritrattata e giudicata inattendibile.

Anni dopo, un presunto “supertestimone” sostenne di aver visto una donna gettare in un corso d’acqua un oggetto simile a un attizzatoio, ipoteticamente collegato all’arma del delitto. Anche queste affermazioni furono verificate senza condurre a svolte investigative decisive.

Stefania Cappa ha sempre ribadito di trovarsi a casa la mattina del 13 agosto 2007, fornendo un alibi minuzioso: “Dalle ore 7 alle 9.20 ho studiato diritto penale… dalle 9.30 alle 10.15 sono stata al telefono con una mia amica… ho ripreso a studiare fino alle 11.30”.

Tra gli atti più discussi figura anche un’intercettazione ambientale in caserma, pochi giorni dopo il delitto, tra Stefania Cappa e Alberto Stasi. Lei afferma: “Non mi lasciano stare”.

Lui chiede: “Chi?”.

Lei risponde: “Tutti quanti”.

Stasi replica: “Neanche a me… mi hanno detto di tutto”.

In un altro passaggio, Stefania domanda: “Com’era Chiara?”, e Stasi risponde: “Era a pancia in giù sulle scale… ho visto solo un attimo e sono scappato”.

Frasi rilette più volte nel corso degli anni, senza modificare la posizione giuridica delle gemelle.

Dalla ribalta mediatica alla vita riservata e alle carriere di oggi

Dopo la prima fase segnata da forte esposizione, Paola e Stefania Cappa hanno progressivamente scelto il silenzio pubblico. Da tempo non rilasciano interviste, non partecipano a trasmissioni televisive e mantengono un profilo riservato rispetto al caso Garlasco.

Questa svolta rappresenta una netta discontinuità rispetto ai giorni successivi al delitto, quando erano tra i volti più riconosciuti del contesto familiare della vittima.

La loro nuova audizione avviene quindi in un quadro radicalmente mutato, in cui la dimensione privata prevale su quella mediatica.

Nel frattempo, le sorelle hanno costruito percorsi professionali distinti. Stefania Cappa è oggi avvocato, laureata in Giurisprudenza all’Università di Pavia e specializzata in diritto penale societario con un master alla scuola “Just Legal Services” di Milano. È abilitata dal 2012 presso il Foro di Milano, con esperienza in diritto penale societario e diritto sportivo.

Ha ricoperto incarichi in organismi federali come giudice sportivo e riveste il ruolo di presidente fondatrice di AINER, associazione dedicata ai neonati con reflusso. Nella vita privata è sposata dal 2017 con Emanuele Arioldi, legato alla famiglia Rizzoli, e ha due figli.

Paola Cappa ha invece orientato la propria attività al settore della comunicazione gastronomica, come food blogger, fotografa e food writer. Sul suo blog si definisce “fotografa di cibo, food writer e stylist”, realizzando reportage nelle cucine di chef e pasticceri.

Descrive la propria visione così: “Deliziosamente ossessionata dal buon cibo naturale… organizza pranzi e cene per gli amici, vietando agli ospiti di astenersi dal sorridere”.

Prospettive future dell’inchiesta e ruolo delle nuove audizioni

La nuova convocazione delle gemelle Paola e Stefania Cappa si inserisce in una fase di verifica finale degli atti sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti mirano a consolidare il quadro probatorio riesaminando testimoni storici e chiarendo eventuali zone d’ombra.

Le dichiarazioni delle cugine di Chiara Poggi potrebbero servire soprattutto a ricostruire con maggiore precisione dinamiche relazionali, abitudini e contesto di vita della vittima nei mesi precedenti al delitto.

In un procedimento caratterizzato da forte esposizione mediatica e da molteplici riletture, la strategia appare orientata a un’ultima, rigorosa razionalizzazione delle prove e delle testimonianze, con possibili ricadute anche sul dibattito pubblico e sulla memoria collettiva del caso.

FAQ

Perché le gemelle Cappa vengono ascoltate di nuovo sul caso Garlasco?

Le gemelle vengono ascoltate nuovamente come persone informate sui fatti per riesaminare rapporti familiari, dichiarazioni rese all’epoca e verificare eventuali incongruenze.

Le gemelle Paola e Stefania Cappa sono mai state indagate formalmente?

No, le gemelle Cappa non sono mai state indagate: il loro ruolo è sempre rimasto quello di persone informate sui fatti.

Che ruolo ha avuto il fotomontaggio con Chiara Poggi nell’attenzione mediatica?

Il fotomontaggio esposto davanti alla casa di Chiara contribuì in modo decisivo alla forte esposizione mediatica delle gemelle Cappa.

Cosa fa oggi professionalmente Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi?

Oggi Stefania Cappa è avvocato specializzato in diritto penale societario e sportivo, abilitata nel Foro di Milano dal 2012.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.