Home / NEWS / Garlasco, scelta dei giudici su audizioni separate per Marco Poggi e sorelle Cappa come testimoni

Nuova inchiesta Garlasco, chi verrà ascoltato e perché

La Procura di Pavia sentirà come testimoni Marco Poggi e le sorelle Cappa nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, in cui fu uccisa Chiara Poggi. Le audizioni, fissate in giorni e sedi differenti, mirano a ricostruire relazioni, abitudini e dinamiche personali nel periodo precedente al delitto.

Al momento l’unico indagato per omicidio volontario aggravato resta Andrea Sempio, 38 anni, già noto alle indagini.

La scelta di convocare testimoni non ancora escussi nell’attuale filone investigativo punta a verificare eventuali incongruenze rispetto al processo concluso con la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni, e a consolidare o smentire la nuova ipotesi accusatoria.

In sintesi:

Marco Poggi e sorelle Cappa ascoltati come persone informate sui fatti, non indagati.

e sorelle ascoltati come persone informate sui fatti, non indagati. Procura di Pavia concentra l’attenzione sull’unico indagato, Andrea Sempio .

concentra l’attenzione sull’unico indagato, . Nuova ipotesi: delitto legato al rifiuto di un presunto approccio sessuale.

Obiettivo: riesame di rapporti, frequentazioni e contesto precedente all’omicidio.

Le nuove mosse della Procura di Pavia e il ruolo dei testimoni

Marco Poggi sarà sentito mercoledì 6 maggio a Pavia, negli stessi uffici e alla stessa ora indicata per Andrea Sempio.

Inizialmente era stata valutata un’audizione per delega a Mestre, dove Poggi vive, ma la Procura ha preferito convocarlo direttamente nel capoluogo pavese, scelta resa nota anche dal programma di La7 “Ignoto X”.

Le sorelle Cappa, il cui nome era già emerso nel dibattito mediatico durante il lungo processo a carico di Alberto Stasi, non erano mai state ascoltate nell’attuale filone. La loro audizione potrebbe offrire una lettura aggiornata delle frequentazioni di Chiara Poggi e dei rapporti con l’ambiente di Garlasco.

Gli inquirenti intendono approfondire in particolare i giorni immediatamente precedenti al delitto, incrociando le nuove acquisizioni tecniche e documentali ottenute nell’ultimo anno con le testimonianze dirette, per verificare coerenza, lacune o possibili elementi di discontinuità con la ricostruzione già cristallizzata in sede definitiva.

Le accuse ad Andrea Sempio e gli sviluppi investigativi futuri

Andrea Sempio resta indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. I magistrati ipotizzano che possa aver agito da solo, collocando il movente nel presunto rifiuto di un approccio sessuale da parte di Chiara Poggi.

Negli ultimi giorni sono riemersi alcuni messaggi, attribuiti a Sempio, pubblicati tra il 2009 e il 2017 sul forum “Club di seduzione italiana”, in cui l’uomo descriveva ossessioni sentimentali e dinamiche relazionali problematiche. La difesa, con gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, sostiene che i riferimenti riguardassero una barista conosciuta anni fa e non Chiara.

Il nuovo ciclo di audizioni, unito alla rilettura di elementi digitali e testimonianze pregresse, potrebbe produrre riscontri decisivi: o consolidare l’impianto accusatorio su Sempio, o aprire a scenari alternativi. L’attenzione degli inquirenti, e dell’opinione pubblica, resta fissata sulla capacità di questa inchiesta di fornire un quadro finalmente coerente con le evidenze oggettive e con l’evoluzione della giurisprudenza sul caso.

FAQ

Chi sono i nuovi testimoni ascoltati nel caso Garlasco?

Sono ascoltati come testimoni Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, e le sorelle Cappa, mai sentite nell’attuale filone investigativo.

Perché la Procura ha convocato Marco Poggi a Pavia e non a Mestre?

La Procura ha scelto Pavia per garantire audizioni centralizzate, contestuali a quelle di Andrea Sempio, facilitando confronto diretto tra dichiarazioni e atti.

Qual è l’accusa contestata ad Andrea Sempio nella nuova inchiesta?

Ad Andrea Sempio è contestato omicidio volontario aggravato da crudeltà e motivi abietti, con ipotesi di movente legato a un rifiuto sessuale.

Le sorelle Cappa sono indagate nel procedimento su Garlasco?

No, le sorelle Cappa non risultano indagate: sono convocate esclusivamente come persone informate sui fatti, a supporto ricostruzione storica.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

L’articolo deriva da elaborazione redazionale di notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.