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Andrea Sempio, nuova pista investigativa su presunta ossessione per una barista nel caso Garlasco

Andrea Sempio, nuova pista investigativa su presunta ossessione per una barista nel caso Garlasco

Garlasco, il post sulla barista e la strategia difensiva per Sempio

Chi: l’indagato Andrea Sempio, il legale Liborio Cataliotti, la teste Angela Taccia e la vittima Chiara Poggi.
Che cosa: nuovo post su una “one itis” per una barista usato come elemento difensivo.
Dove: forum Italian Seduction e Procura di Pavia, nell’inchiesta sul delitto di Garlasco.
Quando: post del 15 agosto 2012, rilanciato in vista dell’interrogatorio del 6 maggio.
Perché: per escludere che l’ossessione sentimentale citata da Sempio fosse legata a Chiara Poggi e contrastare la sua “mostrizzazione” mediatica.

In sintesi:

  • La “one itis” di Andrea Sempio sarebbe riferita a una barista, non a Chiara Poggi.
  • L’avvocato Liborio Cataliotti parla di “mostrizzazione” mediatica dell’indagato prima dell’interrogatorio.
  • La difesa valuta se far rispondere Sempio alle domande dei pm sui post nel forum.
  • La nuova ricostruzione d’accusa ridisegna dinamica e movente del delitto di Garlasco.

Nel post del 15 agosto 2012, alle 21:20, sul forum Italian Seduction, Andrea Sempio scrive: *“Allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare miglioro e tanto”*.

Per il legale Liborio Cataliotti questo messaggio, unito al ricordo dell’“unica volta che mi sono innamorato, tra i 18 e i 20 anni”, dimostrerebbe che la “one-itis” non riguardava Chiara Poggi.

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Angela Taccia aveva già chiarito che l’oggetto della cotta era una ragazza più giovane, della stessa comitiva. L’avvocato parla di “formidabile prova a discarico” e denuncia una “strumentale mostrizzazione” del suo assistito, legata alla risonanza dei messaggi privati resi pubblici alla vigilia dell’interrogatorio in Procura.

Post sul forum, accusa e nuova dinamica del delitto di Garlasco

Nel videomessaggio all’Ansa, l’avvocato Cataliotti sostiene che la partecipazione di Sempio a Italian Seduction “nulla ha a che vedere con l’omicidio” e non può delineare il profilo psicologico di un assassino.

Per questo la difesa valuterà se consigliargli il silenzio sui contenuti del forum durante l’interrogatorio del 6 maggio a Pavia. Nella stessa data saranno sentiti, come persone informate sui fatti, Marco Poggi e le sorelle Cappa.

La nuova inchiesta ipotizza che Chiara Poggi, dopo aver disattivato l’allarme, abbia trovato la porta chiusa ma non a mandate e con maniglia esterna, segno che non aspettava nessuno. Sarebbe stata sorpresa in pigiama, reagendo all’ingresso dell’aggressore. Nella colluttazione, secondo l’accusa, sarebbe stata colpita a morte in più fasi.

Dopo il delitto, l’assassino si sarebbe riflesso nello specchio del bagno, lasciando un’impronta insanguinata sul tappetino, ma si sarebbe poi lavato le mani in un altro lavello, forse in cucina.

Effetto mediatico, scenario processuale e ricadute sulla nuova inchiesta

La linea di Cataliotti punta a separare rigorosamente vita privata, fantasie sentimentali online e dinamica del delitto di Garlasco, contestando letture “moralistiche” dei post.

La conferma di Angela Taccia sulla ragazza della “cotta” rafforza la tesi difensiva, mentre l’interrogatorio del 6 maggio sarà decisivo per valutare la consistenza delle nuove ipotesi accusatorie rispetto alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Da questo confronto tra vecchio impianto processuale e nuovi elementi investigativi dipenderanno sia il futuro giudiziario di Andrea Sempio, sia l’eventuale riapertura mediatica e giudiziaria del caso, con ricadute rilevanti per la percezione pubblica della verità sul delitto di Chiara Poggi.

FAQ

Cosa sostiene la difesa di Andrea Sempio sui post della “one itis”?

La difesa afferma che la “one itis” riguardava una barista della birreria, non Chiara Poggi, configurando il post come elemento a discarico.

Perché l’avvocato Cataliotti parla di “mostrizzazione” di Sempio?

Perché ritiene che media e opinione pubblica stiano deformando i post privati di Sempio per dipingerlo, strumentalmente, come potenziale mostro.

Qual è la nuova ipotesi accusatoria sul delitto di Garlasco?

La nuova ipotesi descrive Chiara Poggi sorpresa in casa in pigiama, aggredita dopo aver disattivato l’allarme, durante una colluttazione in più fasi.

Che ruolo avranno Marco Poggi e le sorelle Cappa nella nuova inchiesta?

Saranno ascoltati dai pm di Pavia come persone informate sui fatti, fornendo ricostruzioni contestuali, ma non risultano indagati.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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