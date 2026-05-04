Casa Bianca sotto assedio a colpi di pistola, il Secret Service neutralizza l’aggressore e scatta il lockdown

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Umbria Jazz 2026 a Perugia, Sting inaugura l’edizione dei grandi anniversari

Dal 3 al 12 luglio 2026, il centro storico di Perugia ospita la 53esima edizione di Umbria Jazz, uno dei festival più autorevoli al mondo. Per undici giorni, palchi diffusi, concerti gratuiti e star internazionali trasformeranno il capoluogo umbro in un villaggio globale della musica. Ad aprire la kermesse sarà Sting, il 3 luglio alle 21.30 all’Arena Santa Giuliana, con un concerto in trio chitarra-basso-batteria che rilegge i successi di una carriera leggendaria. L’edizione 2026 celebra il centenario di Miles Davis e John Coltrane e rende omaggio a Dario Fo attraverso il manifesto ufficiale “La Danza degli Zanni”. Il festival, nato negli anni Settanta, continua a coniugare musica, formazione e inclusione, confermandosi motore identitario e turistico per l’Umbria.

In sintesi:

Dal 3 al 12 luglio 2026 Perugia ospita la 53esima edizione di Umbria Jazz.

Sting inaugura il festival all’Arena Santa Giuliana con un concerto in trio.

Oltre 275 eventi, metà gratuiti, con più di 500 musicisti su 15 palcoscenici.

Focus su formazione, nuove generazioni e omaggi a Miles Davis, John Coltrane e Dario Fo.

Programma, numeri e protagonisti di Umbria Jazz 2026

Il cartellone di Umbria Jazz 2026 riunisce star internazionali, maestri del jazz e nuove generazioni di musicisti: 275 eventi totali, più di 80 band, oltre 500 musicisti e 15 palcoscenici distribuiti nel centro storico. Più della metà degli appuntamenti è gratuita, in continuità con lo spirito originario del festival.

Il programma celebra i centenari di Miles Davis e John Coltrane, veri pilastri del jazz moderno, mentre il manifesto con “La Danza degli Zanni” porta la firma di Dario Fo, omaggiato anch’egli nel centenario dalla nascita.

Tra i protagonisti spiccano, oltre a Sting, Zucchero, Jon Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Snarky Puppy, Metropole Orkest, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLorin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Fred Hersch, Gonzalo Rubalcaba, Kenny Barron, Jason Moran, Bill Frisell, Mark Turner, Kurt Rosenwinkel, Immanuel Wilkins.

La geografia dei luoghi conferma la dimensione diffusa del festival. L’Arena Santa Giuliana è il main stage delle grandi serate open air. Il Teatro Morlacchi resta il tempio dei set più puristi. La Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria ospita le proposte cameristiche.

Per i concerti gratuiti, il cuore batte in Piazza IV Novembre e ai Giardini Carducci, in linea con la tradizione itinerante che ha reso celebre Umbria Jazz negli anni Settanta. La Terrazza del Mercato Coperto, con affaccio sulla Perugia storica, è dedicata allo swing italiano, tra riferimenti alla radio d’epoca e spirito di festa contemporaneo.

Formazione, città e futuro: l’eredità viva di Umbria Jazz

Umbria Jazz consolida la propria vocazione educativa e sociale. Le Clinics del Berklee College of Music di Boston, da oltre quarant’anni asse portante del festival, tornano per 13 giorni con oltre 200 partecipanti e 13 docenti, trasformando Perugia in laboratorio internazionale del jazz.

Le College Band provenienti da università e istituti superiori internazionali portano in città l’energia dei musicisti di domani. Il Conad Jazz Contest sostiene concretamente band emergenti tra i 18 e i 28 anni, fungendo da piattaforma d’accesso alla scena professionale.

Strategico il rapporto con il Conservatorio “Francesco Morlacchi”, che ospita concerti e progetti didattici, mentre UJ4KIDS propone laboratori e attività pensate per avvicinare bambini e famiglie al linguaggio dell’improvvisazione.

L’esperienza festivaliera si estende all’enogastronomia, con un percorso diffuso tra piazze, terrazze e ristoranti del centro: il jazz accompagna i prodotti tipici umbri in un flusso continuo dalla mattina alla sera.

Novità 2026 è la Perugia Jazz Half Marathon, mezza maratona che unisce running e musica live lungo un tracciato immerso nelle note del festival.

La combinazione di musica, sport, turismo culturale e food experience rafforza la candidatura di Perugia come modello di città-festival, capace di generare ricadute economiche e identitarie oltre i giorni dell’evento.

FAQ

Quando si svolge Umbria Jazz 2026 a Perugia?

Si svolge dal 3 al 12 luglio 2026, per undici giorni consecutivi di concerti, eventi gratuiti e iniziative collaterali diffuse nel centro storico.

Come acquistare i biglietti per i concerti di Umbria Jazz?

È possibile acquistare i biglietti online sui circuiti autorizzati indicati dal festival e presso la biglietteria ufficiale di Umbria Jazz attiva a Perugia.

Quali eventi di Umbria Jazz 2026 sono gratuiti?

Sono gratuiti oltre la metà degli eventi, in particolare i concerti programmati in Piazza IV Novembre, Giardini Carducci e in alcuni spazi all’aperto.

Come partecipare al Conad Jazz Contest per band emergenti?

È possibile partecipare iscrivendo la propria band tramite il bando ufficiale del Conad Jazz Contest, rispettando i requisiti di età e le scadenze previste.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Umbria Jazz?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.