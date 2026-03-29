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Garlasco svolta clamorosa sul giallo Poggi emerge l enigma dell ultima chiamata persa di Chiara

Garlasco svolta clamorosa sul giallo Poggi emerge l enigma dell ultima chiamata persa di Chiara

Delitto di Garlasco, nuova perizia sull’orario della morte di Chiara Poggi

A 19 anni dal delitto di Garlasco, una nuova consulenza medico-legale potrebbe rimettere in discussione la ricostruzione ufficiale dell’omicidio di Chiara Poggi.
La Procura di Pavia ha incaricato l’anatomopatologa Cristina Cattaneo di rivalutare l’orario esatto della morte, elemento chiave nella condanna definitiva di Alberto Stasi.
Secondo le prime indiscrezioni emerse dal Tg1, l’aggressione non sarebbe stata istantanea e il decesso potrebbe collocarsi in un intervallo diverso da quello fissato dalla Corte d’Assise d’Appello, tra le 9.12 e le 9.36 del 13 agosto 2007.

L’esito completo della consulenza sarà decisivo per capire se potranno aprirsi spiragli per una revisione del processo, con possibili riflessi sull’impianto probatorio che ha portato alla condanna di Stasi.

In sintesi:

  • Nuova perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sull’orario della morte di Chiara Poggi.
  • In discussione la finestra 9.12-9.36 fissata nella condanna di Alberto Stasi.
  • L’omicidio potrebbe essere avvenuto dopo l’orario di accensione del pc di Stasi.
  • Possibile impatto sulla richiesta di revisione del processo dopo 19 anni.

Cosa cambia con la nuova consulenza medico-legale sul delitto di Garlasco

La nuova relazione di Cristina Cattaneo, nominata dalla Procura di Pavia, punta al cuore dell’impianto temporale della sentenza definitiva su Alberto Stasi.
I giudici d’Appello avevano collocato il delitto tra le 9.12, quando Chiara Poggi disattivò l’antifurto di casa, e le 9.36, orario di accensione del computer di Stasi per lavorare alla tesi.
Nel primo grado di giudizio Stasi era stato assolto proprio perché i periti informatici avevano accertato che il suo pc era rimasto attivo dalle 9.36 alle 12.20, mentre l’autopsia del 2007 indicava la morte successiva alle 9.36, escludendo teoricamente la sua presenza sulla scena del crimine in quell’arco.

Negli anni, vari specialisti hanno però suggerito un intervallo molto più ampio per il decesso, compreso tra le 7.30 e le 12.30. La condanna è dipesa da un mosaico di indizi: non solo valutazioni medico-legali, ma anche elementi come l’assenza di risposte telefoniche di Chiara dalle 9.45 in avanti, inclusi i brevi squilli effettuati dallo stesso Stasi.
Se la nuova perizia confermasse in modo netto che la morte è avvenuta dopo le 9.36, la difesa potrebbe avanzare formale istanza di revisione, aprendo un nuovo fronte giudiziario su uno dei casi più discussi della cronaca italiana recente.

Gli scenari futuri per il caso Stasi e le indagini su Garlasco

L’esito dettagliato della consulenza di Cristina Cattaneo rappresenterà uno snodo processuale e mediatico.
Sul piano tecnico, la possibile ridefinizione dell’orario della morte di Chiara Poggi potrebbe incidere non solo sul giudizio su Alberto Stasi, ma anche sull’interpretazione di alcuni indizi ritenuti finora coerenti con la condanna.
Sul piano investigativo, un intervallo temporale diverso riaprirebbe domande su movimenti, alibi e dinamiche dell’aggressione, specie alla luce delle analisi informatiche sul pc di Chiara e di Stasi.

Per l’opinione pubblica, il caso Garlasco resta un banco di prova per l’affidabilità delle perizie medico-legali nel lungo periodo e per gli strumenti di revisione delle sentenze definitive in presenza di nuove valutazioni scientifiche.

FAQ

Chi è Cristina Cattaneo e perché la sua perizia è rilevante?

La professoressa Cristina Cattaneo è una delle più autorevoli anatomopatologhe italiane; la sua consulenza può ridefinire l’orario del decesso di Chiara Poggi.

Cosa stabiliva la precedente ricostruzione dell’orario della morte?

La sentenza d’Appello collocava il delitto tra le 9.12 e le 9.36, collegando antifurto disattivato e accensione del pc di Alberto Stasi.

Perché il computer di Alberto Stasi è così importante nel processo?

Perché i log informatici attestano attività continua dalle 9.36 alle 12.20, dato utilizzato prima per assolvere e poi rivalutato in condanna.

La nuova perizia comporta automaticamente la revisione della condanna?

No, la revisione non è automatica: la difesa di Alberto Stasi dovrà chiedere formalmente un nuovo giudizio alla magistratura competente.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione del caso Garlasco?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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