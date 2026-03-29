Home / NEWS / Anarchici assaltano troupe Rai, La Russa denuncia episodio gravissimo e chiede misure di sicurezza

Aggressione ad équipe TgR Lazio durante presidio anarchico a Roma

Una giornalista della TgR Lazio e la sua troupe sono state aggredite il 29 marzo a Roma, tra circonvallazione Tuscolana e via Lemonia, durante un presidio non autorizzato riconducibile all’area anarchica. Mentre la cronista intervistava un manifestante, alcuni partecipanti hanno interrotto l’attività, minacciando la squadra e strappando il microfono, poi gettato a terra. L’episodio, avvenuto in un contesto di crescente tensione nelle piazze italiane, ha impedito il regolare svolgimento del servizio giornalistico, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza degli operatori dell’informazione e sulla tutela della libertà di stampa. A poche ore dall’aggressione è intervenuto pubblicamente il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha parlato di “ennesimo grave episodio di intimidazione ai danni della stampa” e ha espresso solidarietà alla Rai e ai professionisti coinvolti.

In sintesi:

A Roma giornalista e troupe TgR Lazio aggredite durante presidio anarchico non autorizzato.

aggredite durante presidio anarchico non autorizzato. Microfono strappato e gettato a terra, interrotto il lavoro giornalistico sul posto.

La nota TgR denuncia criticità crescenti sulla sicurezza degli operatori dell’informazione.

Ignazio La Russa condanna l’episodio e parla di ennesima intimidazione alla stampa.

Dinamica dell’aggressione e contesto di tensione in piazza

Secondo la ricostruzione della TgR Lazio, la troupe era regolarmente sul posto per documentare il presidio anarchico quando il clima, già teso, è degenerato. La giornalista stava conducendo un’intervista quando alcuni manifestanti l’hanno circondata, rivolgendole minacce verbali. Il microfono utilizzato per le riprese è stato strappato dalle mani della cronista e scaraventato a terra, costringendo l’équipe a interrompere immediatamente le riprese e a ripiegare per motivi di sicurezza.

Nella nota diffusa dalla redazione regionale si sottolinea come l’aggressione “si inserisca in un contesto di tensione legato alla presenza di manifestanti riconducibili all’area anarchica” e come l’episodio “abbia impedito il regolare svolgimento dell’attività giornalistica, evidenziando ancora una volta le criticità legate alla sicurezza degli operatori dell’informazione impegnati sul campo”. L’accaduto si aggiunge a una serie di episodi che, negli ultimi mesi, hanno coinvolto cronisti impegnati nella copertura di proteste e mobilitazioni in diverse città italiane, alimentando l’allarme delle organizzazioni di categoria e delle istituzioni sulla tutela effettiva del diritto di cronaca.

La condanna istituzionale e le possibili ricadute sulla libertà di stampa

La reazione politica è arrivata in tempi rapidi. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha diffuso una nota in cui afferma: “Esprimo la mia ferma condanna per le minacce rivolte da alcuni anarchici a una giornalista e a una troupe del TgR Lazio, stamane durante un presidio non autorizzato a Roma. Siamo di fronte all’ennesimo grave episodio di intimidazione ai danni della stampa, in un clima che, sia nelle piazze che nelle facoltà, si fa sempre più preoccupante”. Ha quindi ribadito la “sincera solidarietà alla Rai e ai professionisti rimasti coinvolti in questa vile aggressione”.

L’episodio potrebbe riaccendere il confronto tra istituzioni, ordine professionale e sindacati dei giornalisti sull’esigenza di rafforzare i protocolli di sicurezza per chi lavora sul campo, in particolare durante manifestazioni non autorizzate o ad alto rischio di tensione. La documentazione indipendente delle piazze resta un presidio fondamentale di trasparenza democratica, ma l’aggressività crescente verso telecamere e microfoni impone una riflessione concreta su prevenzione, formazione e tutela legale degli operatori dell’informazione.

FAQ

Cosa è successo alla troupe TgR Lazio durante il presidio anarchico?

L’aggressione ha visto giornalista e troupe minacciate da alcuni anarchici, con il microfono strappato e gettato a terra, interrompendo il servizio giornalistico.

Dove e quando è avvenuta l’aggressione alla giornalista TgR Lazio?

L’episodio è avvenuto la mattina del 29 marzo a Roma, tra circonvallazione Tuscolana e via Lemonia, durante un presidio non autorizzato.

Chi ha condannato pubblicamente l’aggressione ai danni della stampa?

Ha condannato con fermezza il presidente del Senato Ignazio La Russa, esprimendo solidarietà alla Rai e ai professionisti coinvolti nell’episodio.

Perché questo episodio è rilevante per la libertà di stampa in Italia?

L’episodio è rilevante perché conferma un aumento delle intimidazioni contro giornalisti in piazza, ponendo problemi concreti di sicurezza e di tutela del diritto di cronaca.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.