michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Anarchici assaltano troupe Rai, La Russa denuncia episodio gravissimo e chiede misure di sicurezza

Anarchici assaltano troupe Rai, La Russa denuncia episodio gravissimo e chiede misure di sicurezza

Aggressione ad équipe TgR Lazio durante presidio anarchico a Roma

Una giornalista della TgR Lazio e la sua troupe sono state aggredite il 29 marzo a Roma, tra circonvallazione Tuscolana e via Lemonia, durante un presidio non autorizzato riconducibile all’area anarchica. Mentre la cronista intervistava un manifestante, alcuni partecipanti hanno interrotto l’attività, minacciando la squadra e strappando il microfono, poi gettato a terra. L’episodio, avvenuto in un contesto di crescente tensione nelle piazze italiane, ha impedito il regolare svolgimento del servizio giornalistico, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza degli operatori dell’informazione e sulla tutela della libertà di stampa. A poche ore dall’aggressione è intervenuto pubblicamente il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha parlato di “ennesimo grave episodio di intimidazione ai danni della stampa” e ha espresso solidarietà alla Rai e ai professionisti coinvolti.

In sintesi:

  • A Roma giornalista e troupe TgR Lazio aggredite durante presidio anarchico non autorizzato.
  • Microfono strappato e gettato a terra, interrotto il lavoro giornalistico sul posto.
  • La nota TgR denuncia criticità crescenti sulla sicurezza degli operatori dell’informazione.
  • Ignazio La Russa condanna l’episodio e parla di ennesima intimidazione alla stampa.

Dinamica dell’aggressione e contesto di tensione in piazza

Secondo la ricostruzione della TgR Lazio, la troupe era regolarmente sul posto per documentare il presidio anarchico quando il clima, già teso, è degenerato. La giornalista stava conducendo un’intervista quando alcuni manifestanti l’hanno circondata, rivolgendole minacce verbali. Il microfono utilizzato per le riprese è stato strappato dalle mani della cronista e scaraventato a terra, costringendo l’équipe a interrompere immediatamente le riprese e a ripiegare per motivi di sicurezza.

Nella nota diffusa dalla redazione regionale si sottolinea come l’aggressione “si inserisca in un contesto di tensione legato alla presenza di manifestanti riconducibili all’area anarchica” e come l’episodio “abbia impedito il regolare svolgimento dell’attività giornalistica, evidenziando ancora una volta le criticità legate alla sicurezza degli operatori dell’informazione impegnati sul campo”. L’accaduto si aggiunge a una serie di episodi che, negli ultimi mesi, hanno coinvolto cronisti impegnati nella copertura di proteste e mobilitazioni in diverse città italiane, alimentando l’allarme delle organizzazioni di categoria e delle istituzioni sulla tutela effettiva del diritto di cronaca.

La condanna istituzionale e le possibili ricadute sulla libertà di stampa

La reazione politica è arrivata in tempi rapidi. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha diffuso una nota in cui afferma: “Esprimo la mia ferma condanna per le minacce rivolte da alcuni anarchici a una giornalista e a una troupe del TgR Lazio, stamane durante un presidio non autorizzato a Roma. Siamo di fronte all’ennesimo grave episodio di intimidazione ai danni della stampa, in un clima che, sia nelle piazze che nelle facoltà, si fa sempre più preoccupante”. Ha quindi ribadito la “sincera solidarietà alla Rai e ai professionisti rimasti coinvolti in questa vile aggressione”.

L’episodio potrebbe riaccendere il confronto tra istituzioni, ordine professionale e sindacati dei giornalisti sull’esigenza di rafforzare i protocolli di sicurezza per chi lavora sul campo, in particolare durante manifestazioni non autorizzate o ad alto rischio di tensione. La documentazione indipendente delle piazze resta un presidio fondamentale di trasparenza democratica, ma l’aggressività crescente verso telecamere e microfoni impone una riflessione concreta su prevenzione, formazione e tutela legale degli operatori dell’informazione.

FAQ

Cosa è successo alla troupe TgR Lazio durante il presidio anarchico?

L’aggressione ha visto giornalista e troupe minacciate da alcuni anarchici, con il microfono strappato e gettato a terra, interrompendo il servizio giornalistico.

Dove e quando è avvenuta l’aggressione alla giornalista TgR Lazio?

L’episodio è avvenuto la mattina del 29 marzo a Roma, tra circonvallazione Tuscolana e via Lemonia, durante un presidio non autorizzato.

Chi ha condannato pubblicamente l’aggressione ai danni della stampa?

Ha condannato con fermezza il presidente del Senato Ignazio La Russa, esprimendo solidarietà alla Rai e ai professionisti coinvolti nell’episodio.

Perché questo episodio è rilevante per la libertà di stampa in Italia?

L’episodio è rilevante perché conferma un aumento delle intimidazioni contro giornalisti in piazza, ponendo problemi concreti di sicurezza e di tutela del diritto di cronaca.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache