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Austria tragedia in montagna sciatore italiano perde la vita travolto da una valanga

Austria tragedia in montagna sciatore italiano perde la vita travolto da una valanga

Valanga in Tirolo, muore lo sciatore italiano Federico Giubilato

Chi: lo sciatore italiano Federico Giubilato, 41 anni, originario di Bassano del Grappa (Vicenza).
Che cosa: è stato travolto e ucciso da una valanga durante un fuoripista con un amico.
Dove: sul Marchkopf, nelle Zillertal, in Tirolo (Austria).

Quando: nel tardo pomeriggio, verso le 17:15, alla vigilia del suo 42° compleanno.
Perché: il distacco improvviso di un lastrone su un pendio ripido, con pericolo valanghe marcato (grado 3 su 5), ha trasformato un’uscita freeride in tragedia.

In sintesi:

  • Lo sciatore italiano Federico Giubilato travolto da una valanga sul Marchkopf, in Tirolo.
  • L’amico, solo parzialmente sepolto, si libera e attiva i soccorsi, inutili per Giubilato.
  • Zona con pericolo valanghe marcato, pendio a 40 gradi esposto a nord-ovest.
  • Giubilato, ingegnere e appassionato di sport estremi, domani avrebbe compiuto 42 anni.

La dinamica dell’incidente e il contesto in Tirolo

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine austriache, Federico Giubilato e il suo amico stavano affrontando un pendio esposto a nord-ovest, con pendenza di circa 40 gradi, in una zona di fuoripista sul Marchkopf. Verso le 17:15 un lastrone di neve si è staccato improvvisamente circa 100 metri sotto la vetta, generando una slavina larga circa 250 metri che ha investito entrambi.

L’amico è rimasto solo parzialmente sepolto ed è riuscito a liberarsi autonomamente, dando immediatamente l’allarme. Giubilato è stato invece travolto in pieno e sepolto sotto oltre un metro e mezzo di neve. I soccorritori lo hanno localizzato e recuperato entro una trentina di minuti, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Il servizio valanghe del Tirolo indicava per l’area un pericolo marcato, grado 3 su una scala di 5: una condizione che rende critici in particolare i pendii ripidi e non controllati. Nella stessa regione, appena dieci giorni fa, un altro italiano di 35 anni era deceduto all’ospedale universitario di Innsbruck, tre giorni dopo un grave incidente con lo snowboard in montagna.

Il profilo di Giubilato e i rischi del freeride in quota

Federico Giubilato, laureato in ingegneria meccanica all’Università di Padova, era noto tra amici e conoscenti per la forte passione verso gli sport estremi: downhill, surf, arrampicata, freeski. I suoi profili social raccontano anni di viaggi, panorami alpini e sfide sportive ricorrenti.

In passato aveva già vissuto un grave incidente, ricordato su Instagram con una sequenza di immagini che lo ritraevano anche in ospedale e su una carrozzina. A corredo, una frase che oggi suona quasi testamentaria: “La spinta arriva da dentro per la voglia di tornare a fare ciò che mi sentiva vivo”.

La tragedia del Marchkopf riaccende il dibattito sulla sicurezza del fuoripista in condizioni di pericolo valanghe marcato. Anche con esperienza, preparazione e attrezzatura adeguata, i pendii ripidi e gli strati instabili di neve possono trasformare una discesa in un evento letale in pochi secondi.

FAQ

Dove è avvenuta la valanga che ha ucciso Federico Giubilato?

La valanga è avvenuta sul Marchkopf, nella zona delle Zillertal, in Tirolo (Austria), su un pendio ripido esposto a nord-ovest.

In quali condizioni di rischio valanghe è avvenuto l’incidente?

L’incidente è avvenuto con pericolo valanghe marcato, grado 3 su 5, situazione critica per i pendii ripidi non controllati.

Chi era Federico Giubilato e da dove proveniva?

Federico Giubilato era un ingegnere meccanico di 41 anni, originario di Bassano del Grappa, appassionato di downhill, surf, arrampicata e freeski.

Quanto tempo è trascorso prima del recupero del corpo?

Il corpo di Federico Giubilato è stato localizzato e recuperato dai soccorritori entro circa trenta minuti dal distacco della valanga.

Quali sono le fonti alla base di questa ricostruzione giornalistica?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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