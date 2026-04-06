Home / NEWS / Garlasco nuovo colpo di scena sulla fuga del killer riapre i dubbi degli inquirenti

Delitto di Garlasco, nuove ipotesi sul killer e sulla fuga

Chi torna oggi al centro dell’attenzione è il delitto di Garlasco, con nuove ipotesi discusse a Mattino 5.

Il focus riguarda la possibile via di fuga del killer o dei killer di Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta a Garlasco (Pavia).

Lunedì 6 aprile, in studio con Federica Panicucci, esperti e commentatori hanno analizzato un percorso alternativo sul retro dell’abitazione, che attraverserebbe campi e strade secondarie.

Questa ricostruzione riapre interrogativi sulle modalità dell’allontanamento dall’area del delitto, avvenuto il 13 agosto 2007, e sull’eventuale presenza di più persone coinvolte.

Parallelamente, una ex professoressa di Alberto Stasi, unico condannato, ha inviato una lettera alla trasmissione Ore 14 Sera, difendendone il profilo emotivo e la famosa telefonata al 118.

La combinazione di nuove piste logistiche e testimonianze di carattere sta alimentando un ulteriore dibattito mediatico e giudiziario attorno a uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia.

In sintesi:

Nuova ipotesi di fuga dal retro della villetta di Chiara Poggi .

. Percorso tra campi e strade secondarie ritenuto geograficamente plausibile.

Ex professoressa difende la personalità e la voce di Alberto Stasi .

. Il caso di Garlasco continua a generare nuove letture investigative.

Il percorso alternativo di fuga e il ruolo di Alberto Stasi

Nel confronto di Mattino 5, gli esperti hanno analizzato un possibile itinerario di fuga sul retro della casa di Chiara Poggi, lontano dalle vie centrali di Garlasco.

Il tracciato, composto da campi, sentieri e strade secondarie, consentirebbe di abbandonare rapidamente la zona riducendo il rischio di essere notati da vicini e automobilisti.

Dal punto di vista geografico, la soluzione è ritenuta compatibile con i tempi ipotizzati per l’omicidio e l’allontanamento del presunto assassino.

L’ipotesi si affianca alle ricostruzioni già note e potrebbe spiegare eventuali mancate testimonianze visive, soprattutto nelle prime fasi dell’indagine.

Parallelamente, la figura di Alberto Stasi è stata nuovamente passata al setaccio mediatico.

Una sua ex insegnante del liceo scientifico Angelo Omodeo di Mortara ha inviato una lettera a Ore 14 Sera, definendolo *“sempre molto educato”* e lontano dall’immagine di persona fredda.

La docente, che ha chiesto l’anonimato, sostiene che la voce registrata nella telefonata al 118 la mattina del delitto fosse effettivamente la sua, spiegando che Stasi, sotto stress, appariva spesso agitato e sudato, anche durante interrogazioni scolastiche.

Caso Garlasco, memoria collettiva e possibili sviluppi futuri

Le nuove ipotesi sul delitto di Garlasco mostrano come il caso resti aperto nella percezione pubblica, nonostante una sentenza definitiva.

La ricostruzione della fuga sul retro e le testimonianze sul carattere di Alberto Stasi potrebbero stimolare ulteriori approfondimenti giornalistici e televisivi.

Ogni nuova lettura della dinamica, dai percorsi di allontanamento alle reazioni emotive dei protagonisti, contribuisce a ridefinire la memoria collettiva dell’omicidio di Chiara Poggi.

In prospettiva, l’attenzione mediatica su dettagli logistici e profili psicologici potrebbe incidere sulle future narrazioni true crime, ma anche sulla percezione sociale dei grandi casi giudiziari italiani ancora discussi.

FAQ

Qual è la nuova ipotesi di fuga nel delitto di Garlasco?

La nuova ipotesi indica una fuga dal retro della casa di Chiara Poggi, attraverso campi, sentieri e strade secondarie meno visibili.

Perché il percorso sul retro è ritenuto plausibile dagli esperti?

È ritenuto plausibile perché consente un allontanamento rapido dall’abitazione di Garlasco riducendo l’esposizione a testimoni e traffico.

Cosa sostiene la professoressa di Alberto Stasi sulla telefonata al 118?

La docente afferma che quella registrata al 118 la mattina del delitto è realmente la voce di Alberto Stasi, agitata ma autentica.

Che immagine offre la professoressa del carattere di Alberto Stasi?

La professoressa descrive Stasi come educato, preciso e emotivamente sensibile, ricordando compiti sudati e voce tremante durante le interrogazioni.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questo caso di Garlasco?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e lanci di Ansa, Adnkronos, Asca e Agi, rielaborati dalla nostra Redazione.