michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Referendum supera le attese: affluenza al 58,9 per cento spinta da grandi città e regioni del Nord

Referendum supera le attese: affluenza al 58,9 per cento spinta da grandi città e regioni del Nord

La casa di Silvia, a Savona nasce un rifugio mare per persone con Sla

Chi? Aisla, la famiglia Codispoti, istituzioni e comunità savonese. Che cosa? La nascita de “La casa di Silvia”, abitazione accessibile dedicata alle persone con Sla. Dove? Sulla spiaggia pubblica dello “Scaletto senza scalini” di Savona. Quando? Primo mattone posato il 21 marzo 2026, primo giorno di primavera. Perché? Per trasformare una casa destinata ad andare perduta in un bene comune stabile, garantendo soggiorni al mare tutto l’anno a malati di Sla e famiglie, restituendo loro tempo, normalità e libertà.

In sintesi:

  • Nasce a Savona La casa di Silvia, casa mare accessibile per persone con Sla.
  • Il progetto è promosso da Aisla, famiglia Codispoti, volontari e istituzioni locali.
  • L’immobile di 80 mq sarà operativo dall’estate 2026 dopo ristrutturazione completa.
  • Finanziamento condiviso da sezioni Aisla, Fondazione Vialli e Mauro e donatori privati.

Il progetto, la spiaggia inclusiva e la rete che lo sostiene

Sulla spiaggia pubblica dello “Scaletto senza scalini”, simbolo nazionale di accessibilità, il 21 marzo è stato posato il primo mattone de “La casa di Silvia”, iniziativa voluta da Aisla e dalla famiglia Codispoti.

Alberto Fontana, delegato del Consiglio direttivo nazionale Aisla, ha spiegato che la casa sarà aperta tutto l’anno a persone con Sla e caregiver: *“Non è solo una casa. È una scelta precisa: rendere possibile ciò che troppo spesso non lo è”*.

La cerimonia si è svolta nello spazio creato dalla Coop Scaletto senza scalini. *“Diciotto anni fa è iniziato tutto da qui, da uno scaletto semplice. Poi abbiamo capito che non bastava togliere gli scalini fisici: bisognava togliere quelli mentali”*, ha ricordato il presidente Ugo Capello, sottolineando il valore collettivo del progetto.

L’assessore alle Politiche sociali di Savona, Riccardo Viaggi, ha confermato il pieno sostegno del Comune, riconoscendo l’iniziativa come parte di una responsabilità pubblica più ampia verso le fragilità.

L’appartamento, circa 80 metri quadrati, sarà ristrutturato per garantire completa accessibilità e attrezzature adeguate ai bisogni complessi della Sla. L’obiettivo è aprire ai primi soggiorni già dalla prossima stagione estiva, con un modello replicabile in altre località italiane.

L’acquisto è stato reso possibile dal contributo coordinato delle sezioni territoriali Aisla – da Savona-Imperia a Brescia, da Asti alla Calabria, da Como al Friuli-Venezia Giulia, da Genova a Varese – e da una rete di donatori, tra cui la Fondazione Vialli e Mauro, la Fiascolata di Dego e la cooperativa Spazio Aperto.

Durante la cerimonia, sulle note di *“Primavera”* di Luca Carboni, è stata scoperta una lastra di ardesia ligure donata da Fazzari Marmi, con la frase: *“Qui nasce la casa di Silvia. Un luogo di accoglienza e libertà. 21 marzo 2026. La vita è bellissima”*. Il titolare, Franco Cavuto, ha scelto di offrire il lavoro come donazione silenziosa, simbolo di una comunità che partecipa senza protagonismi.

Una rinascita che può cambiare il modello di cura della Sla

Per la famiglia Codispoti, l’iniziativa è il proseguimento concreto della storia di Silvia. *“Se questa casa oggi esiste, è perché Silvia ci ha insegnato a non arrenderci mai”*, ha detto il padre, Pino Codispoti. *“Questa casa non è un ricordo. È il modo che abbiamo trovato per continuare a prenderci cura, anche adesso”*.

L’accesso al mare per chi vive con la Sla resta, in Italia, un privilegio rarissimo: barriere architettoniche, costi elevati e assistenza complessa lo rendono spesso impossibile. La casa di Silvia interviene esattamente su questo vuoto, offrendo un contesto abitativo attrezzato e una spiaggia già strutturata per l’inclusione.

Il progetto si candida a diventare un caso di studio replicabile in altre città costiere, dimostrando come il patrimonio immobiliare possa essere riconvertito in infrastruttura sociale per malattie neurodegenerative ad alta intensità assistenziale. La governance condivisa tra associazione, enti locali, cooperative e privato sociale aumenta l’affidabilità dell’iniziativa e ne rafforza la sostenibilità a lungo termine.

Come ricordava spesso Silvia, citata dal padre: *“La vita, nonostante tutto, resta una cosa bellissima. E trova sempre il modo di ricominciare”*. Su questo principio si fonda un progetto che, prima ancora di aprire le sue porte, è già “abitato” da una comunità attiva e responsabile.

FAQ

Che cos’è esattamente la casa di Silvia a Savona?

La casa di Silvia è un appartamento accessibile di 80 mq, fronte mare a Savona, destinato ai soggiorni di persone con Sla e famiglie.

Da quando sarà possibile soggiornare nella casa di Silvia?

Sarà possibile soggiornare a partire dalla prossima stagione estiva, dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento accessibile.

Chi ha finanziato l’acquisto dell’immobile destinato alla casa di Silvia?

L’acquisto è stato finanziato da sezioni territoriali Aisla, Fondazione Vialli e Mauro, Fiascolata di Dego, Cooperativa Spazio Aperto e numerosi donatori privati.

Come potranno le famiglie con Sla richiedere l’accesso alla struttura?

Potranno farlo contattando direttamente Aisla territoriale o nazionale, che definirà modalità di prenotazione, criteri di accesso e durata dei soggiorni.

Quali sono le fonti originali delle informazioni sulla casa di Silvia?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache