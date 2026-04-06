michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Garlasco, nuova analisi del percorso nel verde riapre la pista di fuga del presunto killer

Garlasco, nuova analisi del percorso nel verde riapre la pista di fuga del presunto killer

Delitto di Garlasco, nuove ipotesi sulla fuga dell’assassino di Chiara Poggi

Nel caso del delitto di Garlasco, emergono nuove analisi sui possibili movimenti dell’assassino di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007.
Le ricostruzioni discusse nella puntata del 6 aprile di Mattino Cinque concentrano l’attenzione su percorsi alternativi di fuga e sul ruolo, distinto e separato, di Andrea Sempio, più volte citato nelle cronache ma non sovrapponibile alle dinamiche ipotizzate per l’omicida.
L’obiettivo è chiarire perché il killer avrebbe evitato l’ingresso principale della casa e come avrebbe potuto allontanarsi senza essere notato, alla luce anche del ritrovamento di un sacco con vestiti e scarpe in un canale della zona, nove giorni dopo il delitto.

In sintesi:

  • Nuova attenzione sui percorsi di fuga dall’abitazione di Chiara Poggi a Garlasco.
  • Ipotesi di un’uscita sul retro e di un “corridoio naturale” tra campi e giardini.
  • Ritrovato un sacco con vestiti e scarpe in un canale vicino nove giorni dopo.
  • Posizione di Andrea Sempio distinta dalle dinamiche di fuga dell’assassino.

La possibile fuga sul retro e il “corridoio naturale” verso via Toledo

Le nuove ipotesi investigative sostengono che l’assassino non sarebbe uscito dalla porta principale della villetta di via Pascoli, troppo esposta agli sguardi dei vicini.
Secondo le analisi discusse a Mattino Cinque, il killer avrebbe sfruttato un’uscita sul retro, imboccando un percorso defilato costituito da orti, giardini privati, campi e un canale allora in secca.
Questo tracciato configurerebbe un vero “corridoio naturale” di fuga, capace di schermare la vista da case e strade principali, consentendo un rapido allontanamento senza incrociare testimoni diretti.

L’itinerario porterebbe verso via Toledo, arteria parallela ma poco trafficata di Garlasco, frequentata quasi esclusivamente dai residenti.
Qui l’omicida avrebbe potuto proseguire a piedi o salire su un mezzo, riducendo il rischio di essere notato in un contesto urbano controllato.
Questa ricostruzione, pur non definitiva, si innesta sulle lacune temporali e sugli spostamenti ancora non pienamente chiariti immediatamente dopo l’aggressione mortale a Chiara Poggi.

Il sacco nel canale e le possibili conseguenze investigative future

La teoria del “corridoio naturale” trova un appiglio concreto nel ritrovamento, nove giorni dopo il delitto, di un sacco con vestiti e scarpe in un canale della zona.
La presenza di indumenti abbandonati in un punto coerente con il presunto percorso di fuga suggerisce un possibile tentativo di disfarsi di elementi compromettenti, lontano dalle vie principali.
Se rianalizzati con tecniche forensi più avanzate rispetto a quelle disponibili nel 2007, questi reperti – o la loro documentazione fotografica e tecnica – potrebbero ancora offrire dettagli utili su taglie, modelli, compatibilità con le ferite e con le tracce ematiche rinvenute sulla scena.

FAQ

Qual è la nuova ipotesi di fuga nel delitto di Garlasco?

La nuova ipotesi indica un’uscita sul retro della villetta e un percorso protetto tra campi, giardini e canali verso via Toledo.

Perché via Toledo è considerata strategica per la fuga dell’assassino?

Via Toledo è una strada parallela poco trafficata di Garlasco, frequentata quasi solo dai residenti, ideale per allontanarsi senza attenzione.

Che cosa significa il ritrovamento del sacco con vestiti e scarpe?

Il ritrovamento in un canale vicino suggerisce un possibile cambio d’abiti dell’assassino lungo la fuga e un tentativo di eliminare prove.

La posizione di Andrea Sempio coincide con quella dell’assassino?

No, le analisi televisive chiariscono che la posizione di Andrea Sempio è nettamente distinta dalle dinamiche ipotizzate per il killer.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo approfondimento?

L’approfondimento deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache