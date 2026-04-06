Home / NEWS / Garlasco, nuova analisi del percorso nel verde riapre la pista di fuga del presunto killer

Delitto di Garlasco, nuove ipotesi sulla fuga dell’assassino di Chiara Poggi

Nel caso del delitto di Garlasco, emergono nuove analisi sui possibili movimenti dell’assassino di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007.

Le ricostruzioni discusse nella puntata del 6 aprile di Mattino Cinque concentrano l’attenzione su percorsi alternativi di fuga e sul ruolo, distinto e separato, di Andrea Sempio, più volte citato nelle cronache ma non sovrapponibile alle dinamiche ipotizzate per l’omicida.

L’obiettivo è chiarire perché il killer avrebbe evitato l’ingresso principale della casa e come avrebbe potuto allontanarsi senza essere notato, alla luce anche del ritrovamento di un sacco con vestiti e scarpe in un canale della zona, nove giorni dopo il delitto.

In sintesi:

Nuova attenzione sui percorsi di fuga dall’abitazione di Chiara Poggi a Garlasco .

a . Ipotesi di un’uscita sul retro e di un “corridoio naturale” tra campi e giardini.

Ritrovato un sacco con vestiti e scarpe in un canale vicino nove giorni dopo.

Posizione di Andrea Sempio distinta dalle dinamiche di fuga dell’assassino.

La possibile fuga sul retro e il “corridoio naturale” verso via Toledo

Le nuove ipotesi investigative sostengono che l’assassino non sarebbe uscito dalla porta principale della villetta di via Pascoli, troppo esposta agli sguardi dei vicini.

Secondo le analisi discusse a Mattino Cinque, il killer avrebbe sfruttato un’uscita sul retro, imboccando un percorso defilato costituito da orti, giardini privati, campi e un canale allora in secca.

Questo tracciato configurerebbe un vero “corridoio naturale” di fuga, capace di schermare la vista da case e strade principali, consentendo un rapido allontanamento senza incrociare testimoni diretti.

L’itinerario porterebbe verso via Toledo, arteria parallela ma poco trafficata di Garlasco, frequentata quasi esclusivamente dai residenti.

Qui l’omicida avrebbe potuto proseguire a piedi o salire su un mezzo, riducendo il rischio di essere notato in un contesto urbano controllato.

Questa ricostruzione, pur non definitiva, si innesta sulle lacune temporali e sugli spostamenti ancora non pienamente chiariti immediatamente dopo l’aggressione mortale a Chiara Poggi.

Il sacco nel canale e le possibili conseguenze investigative future

La teoria del “corridoio naturale” trova un appiglio concreto nel ritrovamento, nove giorni dopo il delitto, di un sacco con vestiti e scarpe in un canale della zona.

La presenza di indumenti abbandonati in un punto coerente con il presunto percorso di fuga suggerisce un possibile tentativo di disfarsi di elementi compromettenti, lontano dalle vie principali.

Se rianalizzati con tecniche forensi più avanzate rispetto a quelle disponibili nel 2007, questi reperti – o la loro documentazione fotografica e tecnica – potrebbero ancora offrire dettagli utili su taglie, modelli, compatibilità con le ferite e con le tracce ematiche rinvenute sulla scena.

FAQ

Qual è la nuova ipotesi di fuga nel delitto di Garlasco?

La nuova ipotesi indica un’uscita sul retro della villetta e un percorso protetto tra campi, giardini e canali verso via Toledo.

Perché via Toledo è considerata strategica per la fuga dell’assassino?

Via Toledo è una strada parallela poco trafficata di Garlasco, frequentata quasi solo dai residenti, ideale per allontanarsi senza attenzione.

Che cosa significa il ritrovamento del sacco con vestiti e scarpe?

Il ritrovamento in un canale vicino suggerisce un possibile cambio d’abiti dell’assassino lungo la fuga e un tentativo di eliminare prove.

La posizione di Andrea Sempio coincide con quella dell’assassino?

No, le analisi televisive chiariscono che la posizione di Andrea Sempio è nettamente distinta dalle dinamiche ipotizzate per il killer.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo approfondimento?

L’approfondimento deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.