Home / NEWS / Garlasco, nuovi messaggi sul pc di Chiara Poggi riaccendono i dubbi sul ruolo di Sempio

Nuove analisi sul pc di Chiara Poggi nel delitto di Garlasco

Nuovi accertamenti informatici sul computer di Chiara Poggi, eseguiti dagli inquirenti a Garlasco, hanno riportato in primo piano il nome di Andrea Sempio, attualmente indagato. Le verifiche, svolte nel 2026 nell’ambito delle indagini sul delitto avvenuto nell’abitazione della giovane, hanno individuato alcuni messaggi risalenti al 2006.

Secondo le prime ricostruzioni, tali contenuti emergono da una ricerca mirata del nome di Sempio nei file e nella cronologia del pc.

Nonostante ciò, gli specialisti non avrebbero trovato tracce di contatto diretto tra la vittima e il nuovo indagato, elemento che apre interrogativi investigativi e giuridici sulle future mosse della procura e della difesa.

In sintesi:

Nuove analisi sul computer di Chiara Poggi riaccendono l’attenzione sul delitto di Garlasco .

riaccendono l’attenzione sul delitto di . Gli inquirenti cercano tracce riconducibili a Andrea Sempio , oggi indagato.

, oggi indagato. Ritrovati messaggi del 2006, ma senza contatti diretti con la vittima.

Gli esiti informatici potrebbero orientare nuove valutazioni processuali e investigative.

Cosa rivelano davvero i nuovi accertamenti digitali

Le più recenti attività tecniche hanno riguardato una scansione approfondita del pc di Chiara Poggi, con l’uso di software forensi per ricostruire dati, cronologie e possibili file cancellati.

Tra i risultati, emergono messaggi datati 2006 in cui compare il nome di Andrea Sempio, già noto alle cronache per i suoi precedenti coinvolgimenti indiretti nel caso.

Gli investigatori specificano però che, allo stato, non è stato isolato alcun canale di comunicazione diretta – come email, chat o scambi sui social dell’epoca – tra la giovane e Sempio.

Questo scenario suggerisce la presenza del nome di Sempio nell’ecosistema digitale della vittima, ma senza un riscontro dialogico dimostrabile.

Per la procura, tali elementi restano indizi parziali da contestualizzare con tabulati, testimonianze e atti dei precedenti procedimenti. Per le difese, l’assenza di contatto diretto può essere valorizzata per escludere un rapporto concreto tra i due, mantenendo aperto il confronto tecnico sulle interpretazioni delle tracce digitali.

Gli scenari futuri per l’indagine sul delitto di Garlasco

Nei prossimi mesi, la centralità delle prove digitali potrebbe aumentare, con nuove perizie indipendenti richieste dalle parti per verificare metodologia, catena di custodia e attendibilità temporale dei file rinvenuti.

Se emergessero ulteriori contenuti collegabili a Andrea Sempio, la procura potrebbe ipotizzare nuove iniziative investigative, fino a valutare eventuali riscontri con sopralluoghi, tracciamenti telefonici storici e dichiarazioni di persone informate sui fatti.

In mancanza di ulteriori elementi, invece, i messaggi del 2006 rischiano di restare un indizio debole, utile più a ricostruire il contesto sociale attorno a Chiara Poggi che a definire con certezza responsabilità penali.

FAQ

Cosa è stato trovato nel computer di Chiara Poggi?

È stato accertato il rinvenimento di messaggi del 2006 in cui compare il nome di Andrea Sempio, senza contatti diretti documentati con la vittima.

Le nuove analisi collegano direttamente Andrea Sempio a Chiara Poggi?

No, al momento le analisi non evidenziano alcun contatto diretto, solo il rinvenimento del suo nome in alcuni messaggi del 2006.

Che ruolo hanno le prove digitali nel caso di Garlasco oggi?

Hanno un ruolo crescente: consentono di ricostruire relazioni, abitudini e contesti, ma richiedono perizie tecniche rigorose e verificabili da tutte le parti.

Possono emergere nuovi elementi dal pc di Chiara Poggi?

Sì, è possibile che ulteriori perizie forensi recuperino file nascosti o metadati, ma ogni scoperta dovrà essere validata processualmente.

Qual è la fonte delle informazioni su queste nuove analisi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.