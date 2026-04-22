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Garlasco nuove rivelazioni sulla consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul computer di Chiara Poggi

Garlasco nuove rivelazioni sulla consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul computer di Chiara Poggi

Nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco dalle analisi informatiche

Nuovi elementi investigativi emergono sul delitto di Garlasco, grazie alla consulenza informatica affidata al perito Paolo Dal Checco. L’esperto, nominato dalla Procura di Pavia, ha analizzato i computer di Alberto Stasi e di Chiara Poggi, riesaminando in chiave tecnica contenuti e tracciati digitali.
Secondo indiscrezioni, dall’elaborato sarebbero emersi “elementi nuovi importanti” che hanno spinto gli inquirenti ad approfondire alcune piste già ipotizzate.

Gli accertamenti, condotti in Italia e riferiti in particolare al contesto digitale legato alla vittima, potrebbero incidere sulla rilettura del movente e sulle dinamiche del delitto, avvenuto a Garlasco nel 2007. In parallelo, è attesa la nuova consulenza genetica del professor Carlo Previderè, chiamato a valutare eventuali riscontri biologici a supporto delle nuove ipotesi accusatorie.

In sintesi:

  • La consulenza informatica di Paolo Dal Checco riguarda i pc di Stasi e Poggi.
  • Indiscrezioni parlano di “elementi nuovi importanti” valutati dalla Procura.
  • La relazione informatica confermerebbe ipotesi di movente già ipotizzate dagli inquirenti.
  • Attesa per la nuova consulenza genetica del professor Carlo Previderè.

Che cosa emerge dalla consulenza informatica sui pc di Stasi e Poggi

Il lavoro del consulente informatico forense Paolo Dal Checco si è concentrato sul recupero e sulla lettura tecnica dei dati presenti, o ricostruibili, dai computer di Alberto Stasi e di Chiara Poggi.
La relazione, secondo quanto trapelato, avrebbe portato alla luce contenuti e tracciati digitali ritenuti “nuovi” rispetto al materiale già acquisito nel corso delle precedenti indagini.

Tali elementi sarebbero stati ritenuti sufficientemente significativi da indurre la Procura a disporre ulteriori approfondimenti, sia sul profilo comportamentale dell’indagato, sia sul contesto personale e relazionale della vittima.
L’inviato di una trasmissione Mediaset ha riferito che *“la Procura, anche prima della relazione, aveva ipotizzato un suo movente e la relazione informatica ha confermato alcune supposizioni già fondate della Procura”*.

Parallelamente, la nuova perizia affidata al genetista Carlo Previderè punta a verificare se esistano riscontri biologici coerenti con il quadro digitale aggiornato, in un’ottica di integrazione tra prove informatiche e genetiche.

Prospettive future dell’inchiesta e possibili scenari giudiziari

Le novità emerse dai computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi potrebbero aprire scenari processuali delicati, specie se i nuovi elementi verranno ritenuti idonei a rafforzare, modificare o ampliare il perimetro delle responsabilità.

L’eventuale convergenza tra gli esiti della consulenza informatica di Paolo Dal Checco e quelli della perizia genetica del professor Carlo Previderè sarà decisiva per valutare la solidità delle nuove piste.
In prospettiva, l’incrocio tra dati digitali e tracce biologiche potrebbe non solo consolidare il quadro probatorio, ma anche ridefinire il dibattito pubblico e giurisprudenziale sulle indagini tecnologiche nei cold case italiani.

FAQ

Che cosa ha analizzato il consulente informatico Paolo Dal Checco

La consulenza ha riguardato i computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, con recupero, verifica e rilettura forense dei dati digitali disponibili.

Quali sono gli “elementi nuovi” citati sulla vicenda di Garlasco

Secondo indiscrezioni, riguardano contenuti e tracciati digitali ritenuti significativi, che avrebbero rafforzato ipotesi di movente già valutate dalla Procura.

Perché è importante la nuova consulenza genetica di Carlo Previderè

È importante perché può offrire riscontri biologici ai nuovi dati informatici, creando un quadro probatorio integrato tra DNA, tracce e attività digitali.

Le nuove analisi possono riaprire il dibattito giudiziario sul delitto di Garlasco

Sì, le nuove risultanze potrebbero influenzare interpretazioni processuali, valutazioni probatorie e discussioni giuridiche sulle responsabilità e sulle modalità dell’omicidio.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questi nuovi sviluppi

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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