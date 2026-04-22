Home / NEWS / Garlasco delitto irrisolto riaccende il dibattito su indagini, prove contestate e responsabilità giudiziarie

Garlasco, nuovi retroscena sugli audio segreti e le pressioni sulle indagini

L’avvocato Gian Luigi De Rensis, difensore di Alberto Stasi nel caso del delitto di Garlasco, è tornato in tv, ospite di Salvo Sottile a FarWest, per commentare i presunti audio che potrebbero emergere nei prossimi giorni, registrati di nascosto durante un colloquio con un noto giornalista Mediaset.

Al centro, non solo l’omicidio di Chiara Poggi, ma il tema, altamente sensibile, delle possibili interferenze sulle indagini e delle “strategie comunicative” che circondano il caso.

L’intervento, avvenuto in studio mentre si attende la pubblicazione delle registrazioni, è diventato un messaggio in codice rivolto a chi, secondo il legale, eserciterebbe pressioni e minacce, aprendo il campo a nuove verifiche giudiziarie e a uno scontro sempre più duro sul fronte mediatico.

In sintesi:

De Rensis minimizza il valore degli audio ma evoca altre informazioni “sommersE” pronte a emergere.

L’avvocato riferisce di minacce ricevute e denunciate ai Carabinieri, con riferimenti a “amici potenti”.

Possibile nuova indagine collegata al messaggio intimidatorio e al contesto del caso Garlasco.

Scontro frontale con il legale di Venditti e nuovo interesse sulle date chiave del 2022.

Audio, minacce e strategie mediatiche sul caso Garlasco

Nel corso di FarWest, De Rensis ha assunto un tono da “duellante”, rivendicando di non avere paura: *“Io non ho paura degli esseri umani”*, ricordando il padre morto per salvare un bambino nel 1995.

Il legale ha collegato il clamore sugli audio a un gioco di messaggi incrociati: *“Esistono anche delle strategie comunicative… a me degli audio, da 0 a 10, interessa 0”*. Ha però suggerito l’esistenza di ulteriori materiali “nell’etere”, potenzialmente destinati a emergere.

Il passaggio più delicato riguarda un messaggio ricevuto a gennaio, subito consegnato ai Carabinieri: *“Mi si diceva di stare attento perché qualcuno, di cui c’è nome e cognome, ha amici molto potenti”*.

Da qui l’ipotesi di un ulteriore fascicolo aperto, parallelo alle indagini su Clean2 e sul presunto “sistema Pavia”, che coinvolgono anche l’ex pm Venditti.

Il confronto si è inasprito dopo l’attacco del collega Domenico Aiello, difensore di Venditti, che lo aveva definito “attore di teatro” per la partecipazione al monologo del giornalista Giuseppe Brindisi.

De Rensis ha replicato con un’allusione alla data del 13 luglio 2022, quando ricevette una telefonata “molto turbante”, pochi minuti dopo aver ritirato documenti in Procura e quando quasi nessuno sapeva ancora del suo incarico in favore di Stasi.

Il legale ha poi citato i libri sulla vicenda, ricordando quello dell’avvocato Tizzoni e il volume di Vitelli, che avrebbe suscitato il malumore di Aiello. Infine, una chiosa polemica: *“Domani vado a recitare in Corte d’Appello alle 10.45”*, indirizzata al “biografo” romano che lo critica.

Quali scenari si aprono ora sul caso e sul fronte giudiziario

L’intervento televisivo di De Rensis sposta di nuovo il baricentro del caso Garlasco dal solo profilo processuale a quello sistemico: pressioni, poteri influenti, gestione mediatica delle indagini.

La possibile divulgazione degli audio e l’indagine sulle minacce denunciate potrebbero aprire scenari istituzionali delicati, incidendo sulla percezione pubblica dell’intero iter giudiziario.

L’allusione al 13 luglio 2022 e alla telefonata ricevuta dopo l’accesso agli atti in Procura, se confermata da riscontri, potrebbe diventare un nuovo punto di frizione tra difese, magistratura e mondo dell’informazione.

Nel frattempo, il caso continua a generare narrazioni, libri e spettacoli, mantenendo alta l’attenzione di opinione pubblica e addetti ai lavori, mentre si attende di capire “per chi suonerà la campana”, come ha chiosato lo stesso legale.

FAQ

Che cosa sono i presunti audio sul caso Garlasco?

I presunti audio sarebbero registrazioni clandestine di una conversazione tra De Rensis e un giornalista Mediaset, in cui si ipotizzano condizionamenti sulle indagini.

Perché l’avvocato De Rensis ha denunciato minacce ai Carabinieri?

L’avvocato ha ricevuto un messaggio intimidatorio che citava una persona, con nome e cognome, dotata di “amici molto potenti”, ritenendo necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Che ruolo ha l’ex pm Venditti nella vicenda attuale?

L’ex pm Venditti, che archiviò nel 2017 l’indagine su Andrea Sempio, è oggi coinvolto nell’inchiesta Clean2 sul presunto “sistema Pavia”.

Perché si parla del 13 luglio 2022 come data decisiva?

Il 13 luglio 2022 De Rensis ricevette una telefonata “turbante” dopo il ritiro di documenti in Procura, quando la sua nomina per Stasi era ancora quasi ignota.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.