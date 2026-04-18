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Garlasco nuove indagini sulle morti sospette: il ruolo decisivo della chiavetta usb Tosatto

Garlasco nuove indagini sulle morti sospette: il ruolo decisivo della chiavetta usb Tosatto

Mistero a Garlasco: indagine su morti sospette e chiavetta USB

A Garlasco, in provincia di Pavia, gli inquirenti indagano su almeno tre morti sospette collegate all’orbita di Tosatto e Velardi.
Il nuovo filone investigativo nasce da una perquisizione recente che ha portato al sequestro di una chiavetta USB ritenuta potenzialmente decisiva.
Secondo le prime ricostruzioni, il dispositivo conterrebbe documenti e file che potrebbero chiarire dinamiche relazionali, movimenti di denaro e contatti sensibili, avvenuti negli ultimi anni tra più soggetti ancora in via di identificazione.

In sintesi:

  • Nuova inchiesta a Garlasco su tre morti sospette riconducibili all’area Tosatto-Velardi.
  • Chiavetta USB sequestrata con documenti, audio e contatti ritenuti rilevanti dagli inquirenti.
  • Indagini preliminari: esclusa, per ora, la formalizzazione di un caso di serial killer.
  • Procura e forensici lavorano su file cancellati per ricostruire cronologia e relazioni.

La chiavetta USB e il ruolo di Tosatto e Velardi

Il cuore dell’inchiesta è una chiavetta USB rinvenuta durante una perquisizione delegata dalla Procura competente.
Le analisi di informatica forense, tuttora in corso, avrebbero individuato documenti, file audio e comunicazioni che descrivono incontri riservati, transazioni economiche e contatti cifrati.
Dalle stesse fonti emergono riferimenti incrociati a più soggetti, non tutti ancora identificati, che ruotano attorno ai nomi di Tosatto e Velardi.

Tosatto viene descritto da testimoni come figura riservata ma ben introdotta in ambienti imprenditoriali e associativi locali, con una rete di conoscenze ampia e stratificata.
Velardi appare invece come un profilo meno tracciabile sul piano documentale, ma compare in modo ricorrente tra i file digitali recuperati.
Gli inquirenti lavorano per capire se tra i due vi fosse un rapporto stabile, strutturato, o un legame episodico ma determinante nella catena degli eventi ora al vaglio della magistratura.

Le tre morti oggetto di attenzione condividono elementi ricorrenti: dinamica poco lineare, assenza di segni evidenti di violenza e collegamenti, diretti o indiretti, con l’ambiente riconducibile al binomio Tosatto–Velardi.
La Procura ha aperto un fascicolo esplorativo per verificare eventuali responsabilità penali.
Parallelamente, gli esperti stanno tentando il recupero dei file cancellati dalla chiavetta per stabilire un tracciato temporale preciso di date, luoghi e interlocutori.

Un’indagine in evoluzione e le possibili ricadute future

Il caso, per ora in fase preliminare, ha riacceso i riflettori nazionali su Garlasco, comunità già segnata in passato da vicende giudiziarie complesse.
Il riserbo investigativo rimane massimo: tutte le ipotesi, compresa quella di una concatenazione casuale di eventi, vengono vagliate con prudenza e metodi scientifici.
L’eventuale emersione di nuove connessioni dalla chiavetta USB potrebbe però ampliare il perimetro dell’inchiesta, coinvolgendo altri contesti relazionali e finanziari.

Per la cittadinanza locale, la priorità è fare chiarezza su responsabilità e dinamiche, dissipando l’idea di un “mistero irrisolto” destinato a pesare a lungo sulla reputazione del territorio.
Gli sviluppi tecnici delle perizie digitali, attesi nelle prossime settimane, saranno decisivi nel trasformare l’attuale quadro indiziario in un impianto accusatorio più definito, oppure nel ridimensionare l’intero caso a una serie di coincidenze senza rilievo penale.

FAQ

Quante morti sospette sono attualmente al centro dell’indagine?

Al momento le autorità stanno approfondendo almeno tre decessi considerati “sospetti”, accomunati da circostanze poco chiare e da collegamenti, diretti o indiretti, con l’orbita Tosatto–Velardi.

Cosa contiene la chiavetta USB sequestrata a Garlasco?

La chiavetta USB conterrebbe documenti, file audio e comunicazioni su incontri riservati, transazioni economiche e contatti criptici; sono in corso complesse analisi forensi sui dati presenti e cancellati.

Le indagini su Tosatto e Velardi riguardano già un omicidio seriale?

Attualmente no: la Procura non ha formalizzato un’ipotesi di omicidio seriale. Sta però verificando, con atti esplorativi, eventuali responsabilità su più eventi decessuali collegati.

Quali sono i prossimi passaggi investigativi previsti sul caso Garlasco?

I prossimi passaggi riguardano il completamento delle perizie informatiche, l’eventuale recupero di file cancellati e nuovi interrogatori mirati, per definire meglio relazioni, movimenti e cronologie degli eventi.

Da quali fonti è stata elaborata la ricostruzione giornalistica del caso?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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