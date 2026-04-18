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Garlasco, la nuova relazione del Racis su Andrea Sempio ricostruisce un profilo basato su menzogna sistematica

Garlasco, la nuova relazione del Racis su Andrea Sempio ricostruisce un profilo basato su menzogna sistematica

Nuove rivelazioni dei Racis sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco (Pavia) nel 2007, torna al centro dell’attenzione dopo nuove indiscrezioni diffuse da Quarto Grado nella puntata di venerdì 17 aprile.
Il programma Mediaset condotto da Gianluigi Nuzzi ha illustrato contenuti di una consulenza del Racis, la struttura dell’Arma dei Carabinieri specializzata in analisi tecnico-scientifiche e forensi.
Al centro della relazione c’è la figura di Andrea Sempio, conoscente di Chiara, già emerso in passato nel dibattito pubblico sul caso, ora valutato anche sul piano psicologico-comportamentale dagli esperti militari.

In sintesi:

  • Il Racis ha redatto una nuova consulenza tecnico-scientifica sul caso Garlasco.
  • La relazione attribuirebbe ad Andrea Sempio un’“innata capacità di mentire”.
  • Nel documento si parla anche di presunti rapporti problematici di Sempio con le donne.
  • L’avvocata Angela Taccia contesta le indiscrezioni, ritenendole a senso unico.

Cosa emerge dalla consulenza Racis e il ruolo di Andrea Sempio

Secondo quanto riportato dall’inviato di Quarto Grado, nella relazione del Racis dedicata al caso di Chiara Poggi si leggerebbe che Andrea Sempioavrebbe un’innata capacità di mentire” e che avrebbe inoltre “un rapporto problematico con le donne”.
La consulenza lo descriverebbe come una persona priva di relazioni sentimentali stabili, elemento che gli esperti interpretano in chiave caratteriale e relazionale.
Sempio, però, respinge queste letture: in trasmissione viene ricordato che lui stesso sostiene di essere sempre rimasto amico delle ragazze conosciute e di escludere totalmente le accuse, anche solo sul piano delle valutazioni di personalità contenute negli atti tecnici.

Va sottolineato che quella del Racis è solo una delle consulenze raccolte dalla procura in questi mesi, all’interno di un quadro istruttorio più ampio che integra analisi scientifiche, ricostruzioni forensi e approfondimenti comportamentali.
In studio interviene l’avvocata di Sempio, Angela Taccia, che critica con durezza la selezione delle indiscrezioni filtrate alla stampa: “Non esce mai un’indiscrezione a favore di Sempio, vi rendete conto? È mai uscita qualcosa dall’indagine a favore di Sempio?”.
L’avvocata sottolinea inoltre come il suo assistito non abbia mai avuto una relazione sentimentale duratura, ma mantenga da anni numerosi rapporti di amicizia con donne, elemento che, a suo giudizio, contraddice l’idea di un rapporto “problematico” con il mondo femminile.

Prospettive future e impatto mediatico sul caso Garlasco

Le nuove anticipazioni sulla consulenza del Racis rischiano di riaccendere il dibattito pubblico sul delitto di Garlasco, caso già segnato da anni di polemiche e letture divergenti.
La figura di Andrea Sempio, sinora rimasta sullo sfondo rispetto ad altri protagonisti processuali, viene nuovamente esposta al giudizio mediatico, sollevando interrogativi sul bilanciamento tra esigenze investigative e tutela della reputazione.
Ulteriori sviluppi dipenderanno dalle decisioni della procura e da eventuali nuove iniziative difensive, mentre la copertura di programmi come Quarto Grado continuerà a influenzare la percezione pubblica di uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni.

FAQ

Chi è Andrea Sempio nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi?

Andrea Sempio è un conoscente di Chiara Poggi, citato in diverse fasi d’indagine sul delitto di Garlasco, ma non risulta condannato.

Cosa sostiene la consulenza Racis su Andrea Sempio?

La consulenza Racis, secondo indiscrezioni, attribuisce a Sempio un’“innata capacità di mentire” e un rapporto problematico con le donne, analizzandone tratti comportamentali.

Come reagisce l’avvocata Angela Taccia alle nuove indiscrezioni?

L’avvocata Angela Taccia critica duramente le indiscrezioni, denunciando l’assenza di elementi favorevoli divulgati su Sempio e ribadendo la sua estraneità alle accuse.

Che ruolo ha Quarto Grado nel rilanciare il caso Garlasco?

Quarto Grado ha un ruolo centrale nel rilancio mediatico del caso, diffondendo contenuti di consulenze tecniche e offrendo dibattiti in studio con legali ed esperti.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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