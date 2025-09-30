Casta Diva Group risultati semestrali 2025 utile netto in crescita e indicatori economici positivi

risultati economici e finanziari del primo semestre 2025

Casta Diva Group ha chiuso il primo semestre del 2025 registrando una crescita stabile e sostenuta in tutti i principali indicatori economici e finanziari. Il Valore della Produzione ha raggiunto Euro 59,4 milioni, segnando un incremento del 2% rispetto all’analogo periodo del 2024. L’EBITDA adjusted si attesta a Euro 5,6 milioni, con un aumento del 10%, mentre l’utile netto si posiziona a 2,1 milioni di Euro, in crescita del 6% anno su anno, sottolineando la solidità del modello di business e l’efficace gestione operativa del gruppo.

I ricavi provenienti dall’area Video Content Production, che include Casta Diva Pictures, Akita Film ed E-Motion, ammontano a Euro 15 milioni, registrando una lieve flessione del 4% rispetto al primo semestre 2024, attestandosi comunque su livelli di fatturato significativi. Nel comparto Digital & Live Communication, i ricavi si sono invece incrementati del 4%, raggiungendo Euro 44,4 milioni, grazie alla domanda sostenuta da parte di clienti corporate per eventi, convention e altre attività live, gestiti da società come G2 Eventi, Genius Progetti, Casta Diva Art & Show e First Class.

L’EBITDA adjusted rappresenta il 9% del Valore della Produzione, mentre l’EBIT cresce del 21%, passando da 2,5 milioni a Euro 3 milioni, a conferma di una più efficace capacità gestionale e controllo dei costi. L’EBIT adjusted registra un incremento del 16%, attestandosi a Euro 4,5 milioni. Il risultato ante imposte ha raggiunto Euro 2,2 milioni, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante oneri finanziari netti pari a 811 mila Euro.

Il Patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2025 si attesta a Euro 11,9 milioni, con un incremento del 16% rispetto a fine 2024, riflettendo l’effetto positivo della redditività consolidata. L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 9,9 milioni, in aumento del 4% rispetto al 31 dicembre 2024, a fronte di dinamiche di capitale circolante necessarie a supporto dello sviluppo del business. Questi risultati confermano la capacità di Casta Diva Group di migliorare progressivamente la propria posizione finanziaria e operativa nel corso dell’anno.

commenti del presidente e strategie di crescita

Andrea De Micheli, Presidente e Amministratore Delegato di Casta Diva Group, ha sottolineato come i risultati del primo semestre 2025 confermino la solidità e la coerenza della strategia di crescita perseguita dal Gruppo. L’utile netto di 2,1 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente, testimonia la capacità del management di coniugare efficacemente la crescita economica con una gestione attenta dei costi e delle risorse. Il portafoglio ordini, già pari a 102 milioni di euro nel primo semestre, rappresenta oltre il 75% del budget annuale, evidenziando una robusta pipeline che sosterrà i prossimi mesi.

Il piano industriale di Casta Diva Group prevede un continuo rafforzamento delle competenze e delle sinergie nate dalle recenti acquisizioni, elementi fondamentali per offrire un portafoglio servizi integrato e competitivo. L’azienda punta a sviluppare verticali specializzate e a utilizzare tecnologie avanzate, come l’Intelligenza Artificiale generativa e la produzione immersiva, per anticipare le esigenze di clienti e mercati. Questa strategia consente di ampliare la quota di mercato attuale del 10% con l’obiettivo ambizioso di raggiungere il 25-30% nel medio termine, affermandosi come leader internazionale nel settore della comunicazione.

De Micheli ha inoltre evidenziato l’importanza di valorizzare le nuove generazioni, sia come pubblico di riferimento sia come risorsa chiave per il futuro del Gruppo e dei suoi clienti. L’obiettivo è consolidare un team motivato e altamente specializzato, capace di sostenere una crescita sostenibile e generare valore per tutti gli stakeholder. La visione a lungo termine rimane focalizzata sul rafforzamento della posizione competitiva e sull’innovazione continua, elementi imprescindibili per consolidare il successo di Casta Diva Group nei mercati nazionali e internazionali.

prospettive future e conferma delle stime di piano

Casta Diva Group conferma con determinazione gli obiettivi delineati nel Piano Industriale presentato lo scorso dicembre, sostenuta da un portafoglio ordini che già copre oltre il 75% del budget annuale. L’azienda si presenta solida con una previsione di crescita coerente, fondata su un modello operativo che integra nuove acquisizioni, potenzia sinergie interne e rafforza la struttura manageriale con competenze verticali altamente specializzate.

Il patrimonio netto consolidato, in crescita a 11,9 milioni di euro, e la gestione attenta del capitale circolante che determina un lieve aumento dell’indebitamento finanziario netto, riflettono una strategia finanziaria equilibrata e mirata a sostenere lo sviluppo del business. La solidità economica permetterà di proseguire investimenti mirati in innovazione tecnologica e in ampliamento delle aree di business core.

In questo ambito, la Società si propone di consolidare la propria quota di mercato a livello nazionale e internazionale, attraverso un’offerta sempre più diversificata e competitiva, puntando sul valore aggiunto delle nuove tecnologie e sul coinvolgimento delle nuove generazioni come asset strategico. Le condizioni attuali e le prospettive delineate consentono a Casta Diva Group di affrontare con sicurezza la seconda metà dell’esercizio, confermando le aspettative di crescita e redditività illustrate al mercato.