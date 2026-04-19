Garlasco nuova ricostruzione dell’omicidio in quattro fasi rilancia dubbi e piste investigative

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Nuova ricostruzione del delitto di Garlasco e omicidio in quattro fasi

Chi rimette oggi in discussione il caso di Garlasco? Una nuova perizia della dottoressa Cristina Cattaneo che ridisegna tempi e dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. Cosa cambia? L’orario della morte, non più collocato intorno alle 9:30 ma dopo le 10, con potenziali ricadute sull’alibi di Alberto Stasi, condannato in via definitiva. Dove si concentra l’attenzione? Nella villetta di via Pascoli, tra cucina, divano, telefono e scale del seminterrato. Quando emergono questi elementi? A quasi diciannove anni dai fatti, in un contesto di accertamenti tecnici aggiornati. Perché è rilevante? Perché un orario diverso e una scena del crimine in “quattro fasi” potrebbero minare uno dei pilastri logici della condanna e riaprire il dibattito sulla verità storica del delitto.

In sintesi:

Nuova perizia di Cristina Cattaneo sposta l’orario della morte oltre le 10.

sposta l’orario della morte oltre le 10. Alibi informatico di Alberto Stasi potenzialmente rafforzato dai nuovi accertamenti.

potenzialmente rafforzato dai nuovi accertamenti. Scoperta goccia di sangue in cucina suggerisce omicidio in quattro fasi dinamiche.

Ipotesi utilizzo di più armi e ruolo investigativo dei consulenti di Andrea Sempio.

Perizia Cattaneo, orario di morte e ricadute sull’alibi di Stasi

La nuova perizia di Cristina Cattaneo propone uno slittamento in avanti dell’orario della morte di Chiara Poggi, oltre le 10 del mattino. Nelle motivazioni della condanna, i giudici avevano ritenuto Alberto Stasi “certamente al pc di casa sua” dalle 10 in poi, concentrato sulla tesi di laurea. Spostare il decesso oltre quella soglia temporale significa interferire direttamente con il nesso logico tra compatibilità oraria e responsabilità penale.

In un procedimento già passato attraverso tre gradi di giudizio, l’elemento temporale rappresenta un cardine probatorio: modifica l’analisi degli spostamenti, degli alibi e delle possibili finestre utili per il delitto. La nuova stima medico-legale introduce quindi un fattore di discontinuità che la Procura dovrà valutare alla luce delle norme sulla revisione del processo e dell’assetto complessivo delle prove ormai cristallizzate in sentenza definitiva.

Pur non annullando automaticamente la decisione passata in giudicato, questo dato tecnico può incidere sulla percezione pubblica della vicenda e riaprire il confronto tra verità processuale e verità storica.

Scena del crimine in quattro fasi e ipotesi di più armi

Parallelamente all’orario di morte, la scena del crimine di via Pascoli viene riletto in chiave dinamica. I consulenti della famiglia Poggi segnalano una nuova piccola goccia di sangue sotto il microonde, in cucina: se attribuita a Chiara, collocherebbe l’inizio dell’aggressione proprio in quell’area. Da lì, il presunto percorso proseguirebbe verso la zona del divano, dove – come ricorda il legale di Stasi, Antonio De Rensis – sono state rilevate quattro tracce ematiche spesso sottostimate nel racconto mediatico.

La terza fase interesserebbe l’area del telefono, dietro il divano, dove Chiara Poggi potrebbe aver tentato di chiedere aiuto. L’ultima fase, già nota agli atti, riguarda le scale che portano al seminterrato, teatro dei colpi mortali. Ne emerge l’immagine di una vittima in movimento, che prova a sottrarsi all’aggressore.

Su questa dinamica intervengono i consulenti di Andrea Sempio, oggi di nuovo indagato, ipotizzando l’uso di un martello con una punta opposta. Tuttavia, i tagli netti – soprattutto sulle palpebre – alimentano l’idea di più strumenti: uno “battente” e uno “tagliente”, difficili da ricondurre a un unico oggetto. In questo quadro si inseriscono le parole dell’avvocato Massimo Lovati, che in passato aveva parlato di possibile “esecuzione” legata a qualcosa che Chiara avrebbe scoperto, tesi rilanciata dall’avvocato Gallo, secondo cui il movente potrebbe celarsi nel computer della vittima.

Un caso chiuso in diritto ma ancora aperto nella verità storica

Formalmente, la condanna di Alberto Stasi cristallizza il caso Garlasco sul piano giudiziario. Ma le nuove analisi – dall’orario della morte alla goccia di sangue in cucina, fino alle quattro fasi dell’aggressione – alimentano una tensione costante tra sentenza definitiva e verità storica.

Le ipotesi di più armi, i ruoli possibili di soggetti come Andrea Sempio, le riletture dei legali Massimo Lovati e Gallo e il potenziale movente informatico rimandano a un mosaico ancora incompleto.

Nei prossimi mesi, l’eventuale valorizzazione processuale di queste novità – perizia Cattaneo in testa – potrà chiarire se ci siano i presupposti tecnici per iniziative come una richiesta di revisione o ulteriori indagini mirate. Nel frattempo, il delitto di via Pascoli resta un caso emblematico di distanza possibile tra decisione giudiziaria e percezione sociale della giustizia.

FAQ

Cosa prevede la nuova perizia di Cristina Cattaneo sul caso Garlasco?

La nuova perizia di Cristina Cattaneo colloca la morte di Chiara Poggi dopo le 10, modificando la finestra temporale rispetto ai processi.

In che modo cambia l’alibi informatico di Alberto Stasi?

L’alibi informatico di Alberto Stasi, presente al pc dalle 10, diventa più compatibile con un decesso successivo, indebolendo la precedente ricostruzione oraria.

Perché è importante la goccia di sangue trovata in cucina?

La goccia di sangue sotto il microonde, se attribuita a Chiara Poggi, suggerisce l’inizio dell’aggressione in cucina e supporta la sequenza in quattro fasi.

Le nuove ipotesi possono portare a un nuovo processo sul delitto?

Sì, in linea teorica potrebbero sostenere una richiesta di revisione, ma serviranno valutazioni giudiziarie rigorose su novità, rilevanza e coerenza probatoria.

Quali sono le principali fonti alla base di questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.