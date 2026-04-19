Home / NEWS / Nicolas Féraud al centro dell’inchiesta sui controlli mancati al bar Le Constellation

Crans-Montana, mancati controlli antincendio: cosa sapeva il sindaco

Chi: il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud, l’ex responsabile della sicurezza, la Procura di Sion e le vittime della tragedia di Capodanno al bar Le Constellation.

Che cosa: emergono documenti su cronica carenza di risorse per i controlli antincendio e documenti parzialmente oscurati inviati agli inquirenti.

Dove: nel Comune di Crans-Montana, nel Canton Vallese, con confronto con altri Comuni come Nendaz e Monthey.

Quando: prime segnalazioni interne nell’agosto 2018, rapporti nel 2021, interrogatorio di Nicolas Féraud e incidenti documentali la scorsa settimana.

Perché: per chiarire se la tragedia di Capodanno sia legata a controlli omessi e a un sistema di vigilanza carente.

In sintesi:

Dal 2018 il servizio sicurezza di Crans-Montana denunciava personale insufficiente per i controlli.

Il bar Le Constellation è al centro dell’inchiesta sulla tragedia di Capodanno.

Alcuni documenti inviati alla Procura di Sion risultano parzialmente oscurati.

La Procura dovrà stabilire se le omissioni hanno inciso sulla sicurezza antincendio.

Segnalazioni ignorate, risorse minime e confronto con altri Comuni

Secondo la Sonntagszeitung, Nicolas Féraud era al corrente da anni dei mancati controlli al bar Le Constellation, dove nella notte di Capodanno si è consumata una tragedia ancora al centro delle indagini. Durante l’interrogatorio di martedì scorso, il sindaco avrebbe dichiarato alla Procura di Sion che il Comune aveva adottato tutte le misure necessarie per rispettare la legge cantonale vallesana sui controlli.

Un rapporto dell’agosto 2018 dell’allora responsabile della sicurezza descriveva però una situazione opposta: personale insufficiente, impossibilità di “fare tutto” e richiesta formale di aumentare gli effettivi o di assumere che le norme antincendio non potessero essere pienamente rispettate. Fu creata solo una posizione al 40% part-time, poi rapidamente soppressa con il licenziamento del dipendente, mentre centinaia di ispezioni sarebbero rimaste inevase negli anni successivi.

Un ulteriore rapporto del 2021 mostrerebbe che Crans-Montana destinava alla sicurezza antincendio risorse nettamente inferiori rispetto ad altri Comuni: Nendaz, più piccolo, impiegava tre persone dedicate, Monthey addirittura cinque. Non risulta sia mai stato implementato un piano concreto per colmare la lacuna dei controlli.

Documenti oscurati e prossime mosse della Procura di Sion

Lunedì scorso si sarebbe verificato un episodio che complica ulteriormente il quadro: il Comune non avrebbe trasmesso alla Procura di Sion tutta la documentazione richiesta. Un avvocato delle vittime, citato dalla Sonntagszeitung, ha definito “scioccante” che siano gli stessi imputati a decidere quali atti fornire agli inquirenti, segnalando passaggi coperti con pennarello nero prima della trasmissione.

La Procura, tramite Keystone-Ats, ha confermato che alcune cancellature riguardano in particolare nomi e cognomi contenuti negli atti relativi all’interrogatorio di Nicolas Féraud avvenuto a Sion. Una fonte vicina al dossier precisa che l’oscuramento non sarebbe stato effettuato personalmente da Féraud.

Spetterà ora al Ministero pubblico stabilire se le parti oscurate contengano elementi rilevanti per accertare eventuali responsabilità nelle mancate ispezioni antincendio o se si tratti di dati non essenziali al procedimento penale. Le conclusioni potrebbero avere effetti diretti sulla definizione delle colpe e sulle future politiche di sicurezza nei Comuni turistici vallesani.

FAQ

Che cosa è successo al bar Le Constellation di Crans-Montana?

È avvenuta una tragedia nella notte di Capodanno, oggetto di un’inchiesta sulla regolarità dei controlli di sicurezza antincendio comunali.

Da quando Crans-Montana conosceva la carenza di controlli antincendio?

Formalmente dal 2018, quando l’ex responsabile della sicurezza segnalò per iscritto la mancanza di personale e l’impossibilità di svolgere tutte le ispezioni.

Perché sono stati oscurati alcuni documenti inviati alla Procura di Sion?

Ufficialmente per oscurare nomi e dati personali; la Procura verificherà se le parti coperte siano processualmente rilevanti oppure no.

Come si confrontano le risorse di Crans-Montana con altri comuni vallesani?

Risultano inferiori: Nendaz, pur più piccolo, impiegava tre addetti alla sicurezza antincendio, mentre Monthey ne contava cinque dedicati.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

È basata su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.