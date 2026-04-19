michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Nicolas Féraud al centro dell’inchiesta sui controlli mancati al bar Le Constellation

Nicolas Féraud al centro dell’inchiesta sui controlli mancati al bar Le Constellation

Crans-Montana, mancati controlli antincendio: cosa sapeva il sindaco

Chi: il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud, l’ex responsabile della sicurezza, la Procura di Sion e le vittime della tragedia di Capodanno al bar Le Constellation.
Che cosa: emergono documenti su cronica carenza di risorse per i controlli antincendio e documenti parzialmente oscurati inviati agli inquirenti.
Dove: nel Comune di Crans-Montana, nel Canton Vallese, con confronto con altri Comuni come Nendaz e Monthey.

Quando: prime segnalazioni interne nell’agosto 2018, rapporti nel 2021, interrogatorio di Nicolas Féraud e incidenti documentali la scorsa settimana.
Perché: per chiarire se la tragedia di Capodanno sia legata a controlli omessi e a un sistema di vigilanza carente.

In sintesi:

  • Dal 2018 il servizio sicurezza di Crans-Montana denunciava personale insufficiente per i controlli.
  • Il bar Le Constellation è al centro dell’inchiesta sulla tragedia di Capodanno.
  • Alcuni documenti inviati alla Procura di Sion risultano parzialmente oscurati.
  • La Procura dovrà stabilire se le omissioni hanno inciso sulla sicurezza antincendio.

Segnalazioni ignorate, risorse minime e confronto con altri Comuni

Secondo la Sonntagszeitung, Nicolas Féraud era al corrente da anni dei mancati controlli al bar Le Constellation, dove nella notte di Capodanno si è consumata una tragedia ancora al centro delle indagini. Durante l’interrogatorio di martedì scorso, il sindaco avrebbe dichiarato alla Procura di Sion che il Comune aveva adottato tutte le misure necessarie per rispettare la legge cantonale vallesana sui controlli.

Un rapporto dell’agosto 2018 dell’allora responsabile della sicurezza descriveva però una situazione opposta: personale insufficiente, impossibilità di “fare tutto” e richiesta formale di aumentare gli effettivi o di assumere che le norme antincendio non potessero essere pienamente rispettate. Fu creata solo una posizione al 40% part-time, poi rapidamente soppressa con il licenziamento del dipendente, mentre centinaia di ispezioni sarebbero rimaste inevase negli anni successivi.

Un ulteriore rapporto del 2021 mostrerebbe che Crans-Montana destinava alla sicurezza antincendio risorse nettamente inferiori rispetto ad altri Comuni: Nendaz, più piccolo, impiegava tre persone dedicate, Monthey addirittura cinque. Non risulta sia mai stato implementato un piano concreto per colmare la lacuna dei controlli.

Documenti oscurati e prossime mosse della Procura di Sion

Lunedì scorso si sarebbe verificato un episodio che complica ulteriormente il quadro: il Comune non avrebbe trasmesso alla Procura di Sion tutta la documentazione richiesta. Un avvocato delle vittime, citato dalla Sonntagszeitung, ha definito “scioccante” che siano gli stessi imputati a decidere quali atti fornire agli inquirenti, segnalando passaggi coperti con pennarello nero prima della trasmissione.

La Procura, tramite Keystone-Ats, ha confermato che alcune cancellature riguardano in particolare nomi e cognomi contenuti negli atti relativi all’interrogatorio di Nicolas Féraud avvenuto a Sion. Una fonte vicina al dossier precisa che l’oscuramento non sarebbe stato effettuato personalmente da Féraud.

Spetterà ora al Ministero pubblico stabilire se le parti oscurate contengano elementi rilevanti per accertare eventuali responsabilità nelle mancate ispezioni antincendio o se si tratti di dati non essenziali al procedimento penale. Le conclusioni potrebbero avere effetti diretti sulla definizione delle colpe e sulle future politiche di sicurezza nei Comuni turistici vallesani.

FAQ

Che cosa è successo al bar Le Constellation di Crans-Montana?

È avvenuta una tragedia nella notte di Capodanno, oggetto di un’inchiesta sulla regolarità dei controlli di sicurezza antincendio comunali.

Da quando Crans-Montana conosceva la carenza di controlli antincendio?

Formalmente dal 2018, quando l’ex responsabile della sicurezza segnalò per iscritto la mancanza di personale e l’impossibilità di svolgere tutte le ispezioni.

Perché sono stati oscurati alcuni documenti inviati alla Procura di Sion?

Ufficialmente per oscurare nomi e dati personali; la Procura verificherà se le parti coperte siano processualmente rilevanti oppure no.

Come si confrontano le risorse di Crans-Montana con altri comuni vallesani?

Risultano inferiori: Nendaz, pur più piccolo, impiegava tre addetti alla sicurezza antincendio, mentre Monthey ne contava cinque dedicati.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

È basata su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache