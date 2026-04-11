michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Garlasco, nuova perizia sull’arma domestica riapre i dubbi sull’omicidio di Chiara Poggi

Garlasco, nuova perizia sull’arma domestica riapre i dubbi sull’omicidio di Chiara Poggi

Omicidio di Garlasco, il nuovo fronte sul ruolo dell’impronta 33

Nella ricostruzione del delitto di Garlasco, il consulente della famiglia Poggi, l’esperto della Polizia di Stato Dario Radaelli, rilancia la centralità della scena del crimine.

In tv, a Mattino Cinque, chiarisce i punti più discussi: impronta 33, dinamica sulle scale verso la cantina, presenza o assenza di colluttazione, gestione del sangue sul dispenser del bagno e provenienza dell’arma, che per lui arriva dalla cucina.

Secondo Radaelli, il martello originariamente nel garage sarebbe stato portato in cucina “per qualche motivo” e da lì utilizzato per colpire Chiara Poggi nella villetta di via Pascoli, a Garlasco, l’11 agosto 2007, rafforzando l’ipotesi di un’arma domestica facilmente disponibile.

In sintesi:

  • Per il consulente di parte civile, l’arma del delitto fu prelevata dalla cucina, non dal garage.
  • L’impronta 33 sul muro vicino alle scale non prova necessariamente un collegamento con le suole a pallini.
  • La ricostruzione critica i tempi dell’azione, l’assenza di colluttazione e le anomalie nel lavandino.
  • Il dispenser con impronte di Alberto Stasi resta uno dei punti più controversi del caso.

Impronta 33, scale e dispenser: i punti tecnici contestati

Per Dario Radaelli, l’“impronta 33” è collocata esattamente nel punto in cui “chiunque stia per scendere le scale” verso la cantina tende ad appoggiarsi al muro.

La conduttrice Federica Panicucci osserva però che, in un’altra ricostruzione, il corpo risulta appoggiato e proteso in avanti dal gradino zero, in una posizione definita scomoda per chi sta scendendo, più compatibile con qualcuno che guarda verso il basso.

Radaelli replica che quella ricostruzione sarebbe “di parte” e sottolinea che non è affatto scontato collegare le impronte delle suole a pallini sul gradino zero all’impronta 33 sul muro: potrebbero non appartenere alla stessa persona, né allo stesso momento. “È un’opinione”, rimarca.

In studio viene sollevata un’altra obiezione: se quel gesto di appoggio è tipico di chi usa spesso quelle scale, ci si aspetterebbe numerose impronte di mano, non una singola. Il consulente replica indicando una seconda traccia, più in alto, all’altezza del gradino cinque-sei, risultata rossa dopo le analisi, ma non mostrata in trasmissione.

La trasmissione evidenzia ulteriori criticità nella ricostruzione della parte civile: l’azione omicidiaria concentrata in soli 16 minuti, l’assenza di chiari segni di colluttazione, l’arma mai individuata con certezza.

Viene poi contestato il passaggio dell’assassino che si lava le mani: nel lavandino restano capelli, ma non sangue nel sifone, circostanza anomala in caso di lavaggio energico. Il dispenser di sapone, su cui compaiono le impronte di Alberto Stasi, mostra evidenti colature di detergente.

Panicucci chiede: se il dispenser fosse stato pulito accuratamente per cancellare le impronte, perché sono ancora visibili le colature?

Per Radaelli, il sangue fresco avrebbe consentito solo un lavaggio superficiale: sul dispenser convivono tracce di Stasi, di altri soggetti e colature di sapone. Una spiegazione che lascia perplessi molti presenti in studio, alimentando i dubbi su una ricostruzione giudicata da più parti “lacunosa”.

Le conseguenze processuali e il peso delle nuove letture

Le valutazioni di Dario Radaelli si inseriscono in un dibattito ancora vivo sull’omicidio di Chiara Poggi, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi.

Ogni nuovo dettaglio sulla scena del crimine – dall’impronta 33 alla possibile origine dell’arma in cucina, fino alle anomalie del lavandino – viene vagliato per misurare la solidità delle conclusioni processuali.

Queste letture non riaprono automaticamente il caso, ma alimentano il confronto tra criminologi, giuristi e opinione pubblica sul metodo con cui sono stati interpretati reperti, tempi e dinamica dell’azione.

Nel contesto di un sistema giudiziario che ammette strumenti straordinari solo di fronte a elementi davvero nuovi e decisivi, l’attenzione resta puntata sulle future perizie, soprattutto sul DNA e sulle microtracce, possibili uniche leve per scardinare un quadro ormai cristallizzato.

FAQ

Cosa rappresenta l’impronta 33 nel caso dell’omicidio di Garlasco?

Rappresenta, secondo il consulente di parte civile, il punto tipico di appoggio della mano di chi scende le scale verso la cantina.

L’impronta 33 è collegata con certezza alle suole a pallini sul gradino zero?

No, per Dario Radaelli non esiste certezza: impronte murali e impronte di suola potrebbero riferirsi a momenti e persone differenti.

Perché il dispenser con impronte di Alberto Stasi è così discusso?

Perché presenta insieme impronte di Alberto Stasi, di altri soggetti e vistose colature di sapone, contraddittorie con un’ipotetica pulizia accurata.

Da dove proverrebbe l’arma del delitto secondo il consulente Radaelli?

Per il consulente l’arma, probabilmente un martello, sarebbe stata presa dalla cucina, dopo essere finita lì dal garage.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questo sviluppo del caso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache