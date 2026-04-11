Home / NEWS / Roberta Bruzzone rilancia sugli audio di Garlasco e sulla pista alternativa: indagine in mani sicure

Audio di Garlasco, la nuova pista a tre soggetti sul delitto Poggi

La criminologa Roberta Bruzzone è tornata a parlare degli audio di Garlasco, registrazioni riservate che rilanciano una pista alternativa sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007.

Secondo quanto riferito in tv, gli audio ipotizzerebbero l’azione di tre soggetti collegati a un presunto movente legato alla cocaina, con possibili dichiarazioni autoaccusatorie e riferimenti a contatti con investigatori della seconda inchiesta.

Le registrazioni, ha spiegato la criminologa, sono oggi «in mani sicure», affidate a un avvocato che non le ha ancora depositate in procura per consentire verifiche e riscontri.

L’eventuale trasmissione alla magistratura potrebbe aprire nuovi scenari processuali e valutazioni su possibili ipotesi di intralcio alla giustizia e condotte penalmente rilevanti.

In sintesi:

Gli audio sul delitto di Garlasco ipotizzano tre soggetti sulla scena del crimine.

ipotizzano tre soggetti sulla scena del crimine. Le registrazioni sono in possesso di un avvocato , non ancora depositate in procura.

, non ancora depositate in procura. Nei file emergerebbero dichiarazioni autoaccusatorie e pressioni su investigatori.

Possibili valutazioni future su intralcio alla giustizia e nuovi sviluppi d’indagine.

La pista alternativa e il contenuto degli audio riservati

Nel dettaglio, la dottoressa Roberta Bruzzone conferma che negli audio viene delineata una “pista alternativa” al quadro processuale già definito sul delitto di Chiara Poggi.

La criminologa riferisce che l’ipotesi parlerebbe di tre soggetti agenti presenti sulla scena del crimine, con un contesto riconducibile al movente cocaina.

I nomi indicati da Bruzzone restano quelli già circolati nelle scorse settimane: «Stefania Cappa come regia, Sempio come esecutore unitamente a Bertani», precisando che si tratterebbe di ipotesi discusse da tempo in ambienti investigativi e para‑investigativi.

Le registrazioni, ha aggiunto, conterrebbero una serie di dichiarazioni relative ad azioni commesse che potrebbero configurare reati procedibili d’ufficio, oltre al racconto di contatti e pressioni su alcuni investigatori coinvolti nella seconda inchiesta sul caso Garlasco.

Per questo, la consegna degli audio alla procura è stata rinviata al completamento di una “narrazione tecnica” che accompagni i file, con riscontri documentali e cronologici, così da renderli processualmente leggibili e verificabili.

Verifiche, tempi della procura e possibili ricadute future

Roberta Bruzzone chiarisce che gli audio non sono stati ancora formalmente depositati in procura per consentire ulteriori controlli incrociati su luoghi, tempi, soggetti citati e possibili riscontri oggettivi.

Secondo la criminologa, nei file sono presenti azioni “confessate” per le quali sarebbero già stati individuati alcuni riscontri esterni, nonché riferimenti a persone in divisa, pur non direttamente interlocutori delle registrazioni.

Alla domanda di Gianluigi Nuzzi su un eventuale intralcio alla giustizia, Bruzzone parla di una possibile «influenza indebita per motivazioni personali», demandando però ogni valutazione ai magistrati.

La scelta del momento in cui rendere pubblici gli audio, o trasmetterli ufficialmente alla procura, viene descritta come ancora in fase di valutazione strategica, anche per tutelare le indagini e la sicurezza delle persone coinvolte.

Se ritenuti attendibili, questi materiali potrebbero riaprire fronti investigativi e alimentare nuove richieste di approfondimento sul caso Garlasco.

FAQ

Cosa sostengono gli audio di Garlasco secondo Roberta Bruzzone?

Gli audio ipotizzano la presenza di tre soggetti sulla scena del delitto Poggi, con possibile movente legato alla cocaina e condotte penalmente rilevanti.

Perché gli audio di Garlasco non sono ancora in procura?

Gli audio non sono ancora depositati perché si stanno completando verifiche, riscontri documentali e una narrazione tecnica che li renda processualmente utilizzabili e contestualizzati.

Chi custodisce oggi le registrazioni sul delitto di Garlasco?

Le registrazioni sono custodite, secondo Bruzzone, da un avvocato indicato come soggetto “in mani sicure”, con contatto diretto con la criminologa.

Gli audio possono portare a nuove indagini sul caso Poggi?

Sì, se ritenuti attendibili e rilevanti, potrebbero supportare nuove valutazioni su eventuali reati d’ufficio e possibili profili di intralcio alla giustizia.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione sul caso Garlasco?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.