Home / NEWS / Garlasco, nuova ipotesi di movente sull’omicidio di Chiara Poggi rilancia il caso in tv

Delitto di Garlasco, nuove piste dal computer di Chiara Poggi

Nel caso del delitto di Garlasco, gli inquirenti stanno oggi concentrando l’attenzione sul computer di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella villetta di famiglia.

Il focus investigativo, emerso nella puntata di giovedì 16 aprile di Mattino 5 condotta da Federica Panicucci, si è spostato infatti dal pc di Alberto Stasi a quello della vittima.

Secondo quanto riferito dall’inviato della trasmissione, dal dispositivo sarebbero emerse “notizie molto importanti”, considerate dagli investigatori una pista “ben precisa” da approfondire, potenzialmente collegata anche ad aree non lontane da Garlasco.

Una svolta che punta a chiarire, a distanza di 18 anni, dinamiche e possibili moventi dell’omicidio, aprendo scenari finora trascurati.

In sintesi:

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco si concentrano sul computer di Chiara Poggi .

. Gli inquirenti ritengono che dal pc emergano elementi ritenuti decisivi sul possibile movente.

Nel computer avrebbero operato più soggetti, tra cui Andrea Sempio , lasciando tracce digitali.

, lasciando tracce digitali. Dubbi sulle tempistiche: il pc è stato analizzato a fondo solo dopo 18 anni.

Le nuove analisi sul pc di Chiara Poggi e le tracce digitali

L’inviato di Mattino 5 ha riferito che dal pc di Chiara Poggi sarebbero emersi elementi “nuovi e importanti”, tali da delineare una pista concreta per gli inquirenti.

Una possibile area d’interesse, ha aggiunto, potrebbe estendersi oltre la sola zona di Garlasco, suggerendo collegamenti territoriali più ampi.

La conferma del cambio di prospettiva arriva dall’avvocato di Massimo Lovati, il legale Fabrizio Gallo: secondo il difensore, *“nel computer di Chiara Poggi gli inquirenti hanno già trovato il movente. Quel computer sta parlando, sta raccontando”*.

Gallo ha sottolineato come su quel dispositivo abbiano lavorato “altri soggetti, compreso Andrea Sempio”, che avrebbero lasciato tracce informatiche utili.

Da qui la critica alla gestione iniziale del reperto: *“A questo computer si deve spiegare perché con tanta fretta lo hanno preso per portarlo in caserma e poi l’abbiamo dovuto esaminare 18 anni dopo”*.

Finora sono emersi due messaggi di Andrea Sempio a Marco Poggi, datati 2006, legati alla vita quotidiana (esame di guida, organizzazione di un incontro), privi in apparenza di connessioni dirette con l’omicidio ma rilevanti per ricostruire presenze e relazioni.

Quali scenari futuri per l’inchiesta sul delitto di Garlasco

Le nuove verifiche sul computer di Chiara Poggi potrebbero influire su valutazioni già cristallizzate nei precedenti processi, riaccendendo il dibattito su responsabilità e possibili omissioni investigative.

La presenza di tracce digitali riconducibili a più soggetti, tra cui Andrea Sempio, apre infatti alla necessità di una mappatura completa degli accessi e delle attività sul pc, con potenziali richieste di ulteriori perizie tecniche.

Se gli elementi emersi dovessero consolidare un movente diverso o più preciso, l’inchiesta potrebbe orientarsi verso nuovi approfondimenti testimoniali e incroci di tabulati, spostando il baricentro dell’attenzione pubblica e giudiziaria su figure finora considerate marginali.

FAQ

Perché il computer di Chiara Poggi è ora al centro delle indagini?

Il computer di Chiara Poggi è centrale perché, secondo gli inquirenti, contiene elementi ritenuti idonei a chiarire il movente dell’omicidio.

Che ruolo avrebbe Andrea Sempio nelle nuove verifiche digitali?

Andrea Sempio risulta tra i soggetti che avrebbero utilizzato il pc, lasciando tracce informatiche e messaggi utili a ricostruire contatti e contesto.

Cosa contengono i messaggi rinvenuti nel pc di Chiara Poggi?

I messaggi di Andrea Sempio a Marco Poggi riguardano esame di guida e appuntamenti, ma servono a mappare relazioni e presenze.

Perché si parla di ritardi nelle analisi del computer?

Si parla di ritardi perché, come evidenziato dalla difesa, il pc è stato esaminato approfonditamente solo dopo 18 anni dai fatti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento sul caso Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.