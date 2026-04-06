Home / EVENTI / Sinner insidia Alcaraz a Monte Carlo mentre Musetti affronta un passaggio cruciale nel ranking ATP

Sinner e Musetti a Montecarlo: ranking Atp, scenari e punti da difendere

Jannik Sinner arriva al Masters 1000 di Montecarlo 2026 con la prima, concreta chance di sorpassare Carlos Alcaraz nel ranking Atp. Sul rosso del Principato, dove si gioca questa settimana, l’azzurro può tornare numero uno indipendentemente dal risultato dello spagnolo, grazie alla doppia vittoria tra Indian Wells e Miami e all’assenza di punti da difendere in questo segmento di stagione.

Parallelamente, per Lorenzo Musetti Montecarlo apre un mese cruciale: il toscano, oggi numero 5, deve difendere oltre la metà del proprio bottino sulla terra europea.

Il nuovo ranking pubblicato lunedì 6 aprile certifica così una fase chiave per il tennis italiano, con 7 azzurri in Top 100 e quattro presenti nel main draw del torneo monegasco, tra tabellone principale e qualificazioni.

In sintesi:

Jannik Sinner può tornare numero uno Atp già vincendo il Masters 1000 di Montecarlo.

può tornare numero uno Atp già vincendo il Masters 1000 di Montecarlo. Carlos Alcaraz guida il ranking con 13.590 punti, Sinner è a quota 12.400.

guida il ranking con 13.590 punti, Sinner è a quota 12.400. Lorenzo Musetti deve difendere 2.250 punti sulla terra per restare Top 5.

deve difendere 2.250 punti sulla terra per restare Top 5. Nel Principato in campo anche Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi.

Montecarlo decide la corsa al numero uno e la Top 5 azzurra

L’aggiornamento del ranking di lunedì 6 aprile fotografa l’equilibrio ai vertici: Carlos Alcaraz ha eguagliato le 66 settimane da numero uno di Jannik Sinner, ma arriva sulla terra battuta con un rendimento recente altalenante. Il murciano ha vinto l’84,4% delle partite sul rosso nel circuito maggiore, percentuale inferiore solo a Rafael Nadal e Björn Borg, e parte da 13.590 punti contro i 12.400 dell’azzurro.

Sinner, però, non ha praticamente punti da difendere: nel 2025, complice la sospensione per il caso Clostebol, aveva raccolto zero punti tra questo periodo e gli Internazionali d’Italia. La prematura uscita di Alcaraz a Miami gli offre così una finestra anticipata per riconquistare la vetta già al Masters 1000 di Montecarlo, dove ha già disputato due semifinali e quest’anno giocherà anche il doppio per aumentare il feeling con la superficie.

Per Lorenzo Musetti, attuale numero 5 con 4.265 punti, la tournée sul rosso è un esame di maturità: tra Montecarlo (finale 2025), Madrid, Roma e Roland Garros deve difendere 2.250 punti. Alle sue spalle incombono Alex de Minaur (4.095) e Felix Auger-Aliassime (4.000), entrambi potenziali insidie per lo status di Top 5, con il canadese semifinalista uscente nel Principato.

Italiani in ascesa e gerarchie Atp verso la stagione sul rosso

Nella Top 10 l’unico movimento è lo scambio tra Ben Shelton, ora numero 8 con 3.900 punti, e Taylor Fritz, sceso al 9° posto con 3.870. Davanti restano saldi Alexander Zverev (3° a 5.205) e Novak Djokovic (4° a 4.720), con il serbo assente a Montecarlo e quindi impossibilitato ad approfittare di eventuali passi falsi altrui.

Il blocco degli italiani continua comunque a consolidarsi. Flavio Cobolli (2.320 punti) esce dalla Top 15 e scivola al 16° posto dopo aver perso i punti dei titoli di Bucarest e Marrakech, mentre Luciano Darderi scende al 21° posto, fuori dalla Top 20. Entrambi saranno però protagonisti nel Principato, insieme a Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, ripescato come lucky loser.

Il quadro complessivo del ranking aggiornato a lunedì 6 aprile vede: Alcaraz 13.590, Sinner 12.400, Zverev 5.205, Djokovic 4.720, Musetti 4.265, de Minaur 4.095, Auger-Aliassime 4.000, Shelton 3.900, Fritz 3.870, Daniil Medvedev 3.610. Completano la Top 20 Alexander Bublik, Casper Ruud, Jiri Lehecka, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Flavio Cobolli, Alejandro Davidovich Fokina, Tommy Paul, Francisco Cerundolo e Frances Tiafoe.

Montecarlo diventa così un crocevia non solo per la leadership mondiale, ma anche per ridefinire le gerarchie di una Top 20 sempre più compressa alle spalle del duello Alcaraz–Sinner.

FAQ

Quando può Jannik Sinner tornare numero uno del ranking Atp?

È possibile già al Masters 1000 di Montecarlo 2026: vincendo il titolo, Sinner avrebbe punti sufficienti per superare Carlos Alcaraz in classifica.

Quanti punti deve difendere Lorenzo Musetti sulla terra battuta 2026?

Deve difendere 2.250 punti tra Montecarlo, Madrid, Roma e Roland Garros, su un totale attuale di 4.265 punti complessivi.

Quanti giocatori italiani figurano oggi tra i primi 100 Atp?

Attualmente sono presenti 7 italiani in Top 100 del ranking Atp, con quattro azzurri impegnati nel tabellone del Masters 1000 di Montecarlo.

Qual è l’unico cambiamento di classifica nella Top 10 Atp?

L’unico movimento è lo scambio di posizioni tra Ben Shelton, salito all’ottavo posto, e Taylor Fritz, sceso al nono nel ranking.

Quali sono le fonti utilizzate per l’elaborazione di questa analisi sul ranking Atp?

L’analisi deriva da una rielaborazione redazionale di notizie e dati provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.