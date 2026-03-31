Home / NEWS / Garlasco, minacce agli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari indaga la procura su nuove prove

Nuove presunte minacce nel caso Garlasco, legali sotto osservazione

Nel complesso e mai chiuso capitolo giudiziario di Garlasco, emergono nuove presunte minacce rivolte a professionisti coinvolti nel dibattito pubblico sul caso. Durante il programma “Lo Stato delle Cose”, il conduttore Giletti ha riferito di intimidazioni subite dall’avvocato Giada Bocellari, mentre il collega Antonio De Rensis ha lasciato intendere che eventuali pressioni siano già state segnalate alle autorità.

Gli episodi si aggiungono alle telefonate anonime denunciate dall’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, riaccendendo il tema della sicurezza dei protagonisti mediatici di uno dei delitti più discussi in Italia.

Le presunte minacce, su cui stanno indagando le forze dell’ordine, sollevano interrogativi sul clima che circonda ancora oggi il caso dell’omicidio di Chiara Poggi e sulla pressione esercitata su chi continua a ricostruirne pubblicamente i punti oscuri.

In sintesi:

Nuove presunte minacce a legali e figure coinvolte nel dibattito sul caso Garlasco.

Giletti riferisce intimidazioni a Giada Bocellari ; De Rensis non smentisce possibili denunce.

riferisce intimidazioni a ; non smentisce possibili denunce. Massimo Lovati segnala telefonate anonime dopo interventi televisivi sulle ferite di Chiara Poggi .

segnala telefonate anonime dopo interventi televisivi sulle ferite di . Forze dell’ordine al lavoro, si valuta anche l’ipotesi di mitomani ma allerta alta.

Un clima di pressione tra talk show, legali e indagini

Nel corso di “Lo Stato delle Cose”, Giletti ha letto un messaggio definito proveniente da una *fonte autorevolissima*: “Mi conferma che l’avvocato Bocellari è stato minacciato”.

La reazione di Antonio De Rensis – “Io no?”, pronunciato con tono ironico – ha lasciato intendere un contesto di tensione più ampio, in cui eventuali intimidazioni sarebbero già state portate all’attenzione delle autorità competenti.

Il quadro si innesta su quanto emerso in precedenza a “Mattino 5”, condotto da Federica Panicucci, dove l’avvocato Massimo Lovati, già difensore di Andrea Sempio, ha riferito di ricevere telefonate anonime dopo sue analisi televisive sulle ferite riportate da Chiara Poggi.

In una di queste presunte chiamate, gli sarebbe stato intimato: “Non devi parlare più di alcune cose in tv o fai la fine di David Rossi“, un richiamo gravissimo a un altro caso giudiziario segnato da morte misteriosa e forte esposizione mediatica.

Indagini in corso e possibili scenari futuri sul caso Garlasco

Le forze dell’ordine stanno effettuando verifiche tecniche e testimoniali per ricostruire l’origine delle presunte minacce, tracciando telefonate e messaggi e valutando la credibilità delle segnalazioni.

Alcuni elementi inducono a non escludere la pista di possibili mitomani attratti dalla notorietà del caso Garlasco, ma il livello di attenzione resta alto per la delicatezza dei soggetti coinvolti e per il persistente interesse pubblico sull’omicidio di Chiara Poggi.

Questo nuovo contesto di pressione potrebbe incidere sulla disponibilità di legali e testimoni a esporsi nei talk show, riducendo il confronto pubblico ma, al tempo stesso, spingendo a un maggiore coordinamento tra magistratura, forze dell’ordine e media.

La gestione responsabile delle informazioni, soprattutto in tv e online, sarà decisiva per evitare ulteriori tensioni e per garantire che il dibattito sul caso resti ancorato a dati verificati e a riscontri processuali.

FAQ

Chi sarebbero gli avvocati coinvolti nelle presunte minacce sul caso Garlasco?

Le informazioni indicano come coinvolti gli avvocati Giada Bocellari, Antonio De Rensis e Massimo Lovati, tutti esposti mediaticamente su aspetti del caso Garlasco.

Che tipo di intimidazioni avrebbe ricevuto l’avvocato Massimo Lovati?

Le ricostruzioni parlano di telefonate anonime successive a interventi televisivi sulle ferite di Chiara Poggi, con frasi minacciose e riferimenti al caso David Rossi.

Le forze dell’ordine stanno già indagando su queste presunte minacce?

Sì, le forze dell’ordine risultano impegnate in verifiche su telefonate e segnalazioni, valutando sia la fondatezza delle minacce sia l’eventuale presenza di mitomani.

Le nuove tensioni mediatiche possono influire sul processo o sugli atti giudiziari?

Potenzialmente sì, perché un clima di pressione può condizionare disponibilità di testimoni, consulenti e legali a esporsi, incidendo indirettamente sul contesto probatorio complessivo.

Quali sono le fonti originali utilizzate per la ricostruzione delle notizie sul caso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.