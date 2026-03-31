Home / NEWS / Crans Montana, testimone chiave sulla strage cambia versione e smentisce le prime dichiarazioni

Incendio Constellation, il testimone chiave Clivaz ritratta le dichiarazioni iniziali

Il proprietario alberghiero svizzero Jean-Daniel Clivaz, figura centrale nell’inchiesta sul rogo del Constellation, ha ufficialmente corretto parte delle proprie dichiarazioni. Davanti agli inquirenti che indagano sull’incendio di Capodanno nel locale notturno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, ha precisato di non poter confermare di aver avvertito Jacques Moretti sulla pericolosità della schiuma fonoassorbente usata al soffitto. L’episodio si colloca a Crans-Montana, in Svizzera, ed è esploso mediaticamente da inizio gennaio, quando alcune interviste avevano delineato Moretti come consapevole dei rischi del materiale. Clivaz oggi motiva la rettifica con il proprio stato di forte agitazione e confusione al momento delle prime dichiarazioni, elemento che potrebbe incidere sensibilmente sulla valutazione delle responsabilità penali e civili legate al tragico rogo.

In sintesi:

Jean-Daniel Clivaz corregge le sue prime interviste sull’incendio del Constellation .

corregge le sue prime interviste sull’incendio del . Davanti agli inquirenti nega di aver avvertito Jacques Moretti sulla schiuma fonoassorbente.

sulla schiuma fonoassorbente. Le prime dichiarazioni sarebbero state rese in stato di confusione e agitazione.

La rettifica può influire sul quadro probatorio e sulle responsabilità ipotizzate.

Le nuove dichiarazioni di Clivaz e il peso sul quadro investigativo

Sentito come testimone nell’indagine sull’incendio di Capodanno al discobar Constellation, dove si sono registrate 41 vittime e 115 feriti, Jean-Daniel Clivaz ha rimesso in discussione il racconto diffuso a inizio gennaio. In quella fase, secondo diversi media svizzeri, Clivaz avrebbe sostenuto che Jacques Moretti, responsabile dei lavori di ristrutturazione del locale nel 2015, fosse pienamente consapevole dei rischi connessi all’uso della schiuma acustica fissata al soffitto tramite pannelli fonoassorbenti.

Oggi, davanti agli inquirenti, il testimone precisa di non poter confermare né di aver parlato direttamente con Moretti, né di averlo avvertito specificamente della pericolosità del materiale. Clivaz spiega il cambio di versione con il suo stato psicologico di allora: «Quando ho rilasciato quelle interviste ero confuso, ero agitato e non riuscivo a dormire».

In precedenza era stata riportata questa frase: «Gli avevo detto: fai attenzione a quello che fai, fai attenzione ai materiali che usi. Lui mi aveva risposto con calma: non preoccuparti, sto prendendo tutte le precauzioni necessarie». La ritrattazione apre interrogativi sulla solidità delle prime ricostruzioni giornalistiche e sulle prove a carico di Moretti.

Prospettive future dell’inchiesta sul rogo del Constellation

La rettifica di Jean-Daniel Clivaz potrebbe obbligare gli inquirenti a ricalibrare il peso probatorio attribuito alle testimonianze mediatiche rispetto a quelle rese formalmente in sede giudiziaria. Per l’inchiesta sull’incendio del Constellation si apre così una fase in cui assunzioni tecniche sui materiali, perizie antincendio e documentazione dei lavori del 2015 potrebbero acquisire un ruolo ancora più centrale.

La figura di Jacques Moretti, finora descritta come consapevole del rischio legato alla schiuma fonoassorbente, andrà rivalutata alla luce di queste precisazioni. Parallelamente, il caso alimenta un dibattito più ampio sugli standard di sicurezza nei locali chiusi e sulla responsabilità degli esercenti nel controllo dei materiali impiegati, con possibili ricadute regolatorie per l’intero settore dell’intrattenimento notturno in Svizzera.

FAQ

Chi è Jean-Daniel Clivaz e che ruolo ha nell’inchiesta?

È il proprietario di un noto hotel e ristorante a Crans-Montana, considerato testimone chiave nelle indagini sull’incendio del Constellation.

Che cosa ha ritrattato Jean-Daniel Clivaz nelle sue ultime dichiarazioni?

Ha ritrattato di aver avvertito con certezza Jacques Moretti della pericolosità della schiuma fonoassorbente usata nel locale.

Perché la ritrattazione di Clivaz è importante per il procedimento?

È importante perché incide sulla ricostruzione della consapevolezza dei rischi da parte di Jacques Moretti e quindi sulle eventuali responsabilità.

Cosa si sa sulla schiuma fonoassorbente usata al Constellation?

Si sa che era una schiuma acustica fissata al soffitto con pannelli fonoassorbenti, ritenuta potenzialmente pericolosa in caso di incendio.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.