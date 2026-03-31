michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Crans Montana, testimone chiave sulla strage cambia versione e smentisce le prime dichiarazioni

Crans Montana, testimone chiave sulla strage cambia versione e smentisce le prime dichiarazioni

Incendio Constellation, il testimone chiave Clivaz ritratta le dichiarazioni iniziali

Il proprietario alberghiero svizzero Jean-Daniel Clivaz, figura centrale nell’inchiesta sul rogo del Constellation, ha ufficialmente corretto parte delle proprie dichiarazioni. Davanti agli inquirenti che indagano sull’incendio di Capodanno nel locale notturno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, ha precisato di non poter confermare di aver avvertito Jacques Moretti sulla pericolosità della schiuma fonoassorbente usata al soffitto. L’episodio si colloca a Crans-Montana, in Svizzera, ed è esploso mediaticamente da inizio gennaio, quando alcune interviste avevano delineato Moretti come consapevole dei rischi del materiale. Clivaz oggi motiva la rettifica con il proprio stato di forte agitazione e confusione al momento delle prime dichiarazioni, elemento che potrebbe incidere sensibilmente sulla valutazione delle responsabilità penali e civili legate al tragico rogo.

In sintesi:

  • Jean-Daniel Clivaz corregge le sue prime interviste sull’incendio del Constellation.
  • Davanti agli inquirenti nega di aver avvertito Jacques Moretti sulla schiuma fonoassorbente.
  • Le prime dichiarazioni sarebbero state rese in stato di confusione e agitazione.
  • La rettifica può influire sul quadro probatorio e sulle responsabilità ipotizzate.

Le nuove dichiarazioni di Clivaz e il peso sul quadro investigativo

Sentito come testimone nell’indagine sull’incendio di Capodanno al discobar Constellation, dove si sono registrate 41 vittime e 115 feriti, Jean-Daniel Clivaz ha rimesso in discussione il racconto diffuso a inizio gennaio. In quella fase, secondo diversi media svizzeri, Clivaz avrebbe sostenuto che Jacques Moretti, responsabile dei lavori di ristrutturazione del locale nel 2015, fosse pienamente consapevole dei rischi connessi all’uso della schiuma acustica fissata al soffitto tramite pannelli fonoassorbenti.

Oggi, davanti agli inquirenti, il testimone precisa di non poter confermare né di aver parlato direttamente con Moretti, né di averlo avvertito specificamente della pericolosità del materiale. Clivaz spiega il cambio di versione con il suo stato psicologico di allora: «Quando ho rilasciato quelle interviste ero confuso, ero agitato e non riuscivo a dormire».

In precedenza era stata riportata questa frase: «Gli avevo detto: fai attenzione a quello che fai, fai attenzione ai materiali che usi. Lui mi aveva risposto con calma: non preoccuparti, sto prendendo tutte le precauzioni necessarie». La ritrattazione apre interrogativi sulla solidità delle prime ricostruzioni giornalistiche e sulle prove a carico di Moretti.

Prospettive future dell’inchiesta sul rogo del Constellation

La rettifica di Jean-Daniel Clivaz potrebbe obbligare gli inquirenti a ricalibrare il peso probatorio attribuito alle testimonianze mediatiche rispetto a quelle rese formalmente in sede giudiziaria. Per l’inchiesta sull’incendio del Constellation si apre così una fase in cui assunzioni tecniche sui materiali, perizie antincendio e documentazione dei lavori del 2015 potrebbero acquisire un ruolo ancora più centrale.

La figura di Jacques Moretti, finora descritta come consapevole del rischio legato alla schiuma fonoassorbente, andrà rivalutata alla luce di queste precisazioni. Parallelamente, il caso alimenta un dibattito più ampio sugli standard di sicurezza nei locali chiusi e sulla responsabilità degli esercenti nel controllo dei materiali impiegati, con possibili ricadute regolatorie per l’intero settore dell’intrattenimento notturno in Svizzera.

FAQ

Chi è Jean-Daniel Clivaz e che ruolo ha nell’inchiesta?

È il proprietario di un noto hotel e ristorante a Crans-Montana, considerato testimone chiave nelle indagini sull’incendio del Constellation.

Che cosa ha ritrattato Jean-Daniel Clivaz nelle sue ultime dichiarazioni?

Ha ritrattato di aver avvertito con certezza Jacques Moretti della pericolosità della schiuma fonoassorbente usata nel locale.

Perché la ritrattazione di Clivaz è importante per il procedimento?

È importante perché incide sulla ricostruzione della consapevolezza dei rischi da parte di Jacques Moretti e quindi sulle eventuali responsabilità.

Cosa si sa sulla schiuma fonoassorbente usata al Constellation?

Si sa che era una schiuma acustica fissata al soffitto con pannelli fonoassorbenti, ritenuta potenzialmente pericolosa in caso di incendio.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache