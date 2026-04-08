Home / NEWS / Pamela Genini, indagine sulla tomba profanata: le viti mancanti nelle foto dell’ex fidanzato

Profanata la tomba di Pamela Genini: cosa sappiamo finora sulle indagini

Chi indaga è la procura di Bergamo con i carabinieri di **Strozza (Bergamo)**, che cercano di identificare chi ha profanato la tomba di **Pamela Genini**, 29enne uccisa a **Milano** nell’ottobre 2025.

Che cosa si cerca di chiarire: tempi, modalità e responsabili dell’apertura della bara e della decapitazione della salma.

Dove: nel cimitero di Strozza, durante la traslazione dal loculo provvisorio alla tomba di famiglia, emerse l’anomalia.

Quando: l’attenzione è concentrata sull’arco temporale tra il 13 e il 23 marzo 2026.

Perché: fotografie dell’ex fidanzato **Francesco Dolci** mostrano il progressivo smontaggio delle viti della lapide, possibile chiave per datare la profanazione, mentre l’**autopsia** dovrà confermare scientificamente tempi e dinamica.

In sintesi:

Profanata la tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, salma decapitata.

nel cimitero di Strozza, salma decapitata. Foto di Francesco Dolci mostrano viti rimosse tra 13 e 23 marzo.

mostrano viti rimosse tra 13 e 23 marzo. In corso analisi di telecamere e celle telefoniche attorno al cimitero.

Autopsia e velo funerario al centro degli accertamenti scientifici.

Viti mancanti, autopsia e tracciamenti: il quadro investigativo completo

Le indagini sulla profanazione della tomba di **Pamela Genini** puntano a ricostruire un cronoprogramma preciso.

Il 23 marzo alcuni operai comunali, impegnati nella traslazione della bara, notano anomalie e fanno scattare l’allarme.

A rafforzare gli inquirenti arrivano le foto scattate nei mesi da **Francesco Dolci**, ex fidanzato della vittima.

Negli scatti di gennaio compaiono due grosse viti in basso e una in alto sulla lapide; nel **19 febbraio** la vite centrale è già assente; nel 13 marzo due viti in basso sono ancora presenti, mentre nello scatto del 23 marzo risultano tutte rimosse.

Questa progressione, segnalata ai carabinieri da Dolci, suggerisce una preparazione dell’accesso alla bara in più fasi.

Parallelamente gli investigatori stanno analizzando le **immagini di videosorveglianza** e i dati delle **celle telefoniche** per individuare i passaggi sospetti nell’area del cimitero.

L’**autopsia** sul corpo decapitato di Pamela dovrà stabilire con maggior precisione il momento della profanazione, la tipologia di strumenti utilizzati e l’eventuale presenza di più persone coinvolte, ipotizzate in 3 o 4.

Un elemento tecnico rilevante è il velo funerario, trovato ripiegato con cura: potrebbe contenere DNA o altre tracce utili a restringere il campo dei sospettati.

Al momento non ci sono indagati, ma solo ipotesi di lavoro affidate a un incrocio serrato tra riscontri scientifici e analisi documentale.

Gli scenari futuri dell’inchiesta sulla tomba di Pamela Genini

Nei prossimi giorni l’esito dell’autopsia e degli esami sul velo funerario potrebbe cambiare il perimetro dell’inchiesta.

Eventuali profili genetici o impronte coerenti con i tracciamenti telefonici e video trasformerebbero le attuali ipotesi in piste più circoscritte.

Le progressive rimozioni delle viti sulla tomba di **Pamela Genini** delineano un’azione preparata, non improvvisata, destinata a pesare nella valutazione giudiziaria delle responsabilità.

La ricostruzione temporale esatta tra 13 e 23 marzo sarà decisiva per incrociare spostamenti, telefoni e presenze abituali nel cimitero, aprendo la strada, se emergeranno riscontri convergenti, all’iscrizione dei primi indagati.

FAQ

Quando sarebbe stata profanata la tomba di Pamela Genini?

Secondo gli elementi oggi disponibili, la profanazione sarebbe avvenuta tra il 13 e il 23 marzo 2026, periodo in cui risultano progressivamente rimosse tutte le viti della lapide.

Che ruolo hanno le foto di Francesco Dolci nelle indagini?

Le foto scattate da Francesco Dolci consentono di datare la rimozione delle viti, offrendo agli investigatori un intervallo temporale più preciso per analizzare telecamere e celle telefoniche.

Perché il velo funerario di Pamela è così importante?

Il velo funerario, ritrovato piegato con cura, potrebbe conservare DNA, sudore, capelli o altre tracce biologiche fondamentali per attribuire responsabilità materiali alla profanazione e alla decapitazione.

Ci sono già indagati per la profanazione della tomba?

Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati; gli investigatori stanno ancora raccogliendo riscontri tecnici su autopsia, tracce biologiche, celle telefoniche e videosorveglianza.

Qual è la fonte delle informazioni su questo caso di cronaca?

Le informazioni sono tratte da una elaborazione giornalistica della nostra Redazione basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.