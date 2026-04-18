Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gianni Morandi emoziona il Forum di Milano tra memoria, guerra e presente

Gianni Morandi celebra sessant’anni di carriera e di “C’era un ragazzo”

All’Unipol Forum di Milano, l’81enne Gianni Morandi porta in scena il tour C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story, dieci date nei palasport italiani che ripercorrono oltre sessant’anni di carriera.

Il concerto unisce il debutto del brano simbolo C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones al suo sessantesimo anniversario, trasformandolo in chiave attuale, lontana dalla mera nostalgia.

Davanti a migliaia di spettatori, Morandi intreccia memoria storica e presente, riflettendo sui conflitti globali e sul potere collettivo del cantare insieme, per ribadire un messaggio di pace e resistenza civile.

In sintesi:

Tour nei palasport con Gianni Morandi protagonista di un viaggio nella musica italiana.

protagonista di un viaggio nella musica italiana. C’era un ragazzo diventa lente critica sui conflitti e sulla memoria del dopoguerra.

diventa lente critica sui conflitti e sulla memoria del dopoguerra. Medley anni ’60 e successi recenti costruiscono un unico racconto generazionale.

Ospiti speciali Tredici Pietro, Jovanotti e omaggio a Lucio Dalla.

Un concerto senza pause tra memoria, attualità e ospiti d’eccezione

Lo spettacolo è concepito come un flusso continuo: nessuna vera pausa, solo passaggi di epoca in epoca. Si apre con C’era un ragazzo, brano che Morandi rilegge alla luce del presente.

«Sono cresciuto con l’idea che il dopoguerra fosse qualcosa di stabile, definitivo, permanente», racconta.

«Invece era un’illusione: dopo tanti anni è cambiato tutto ma non è cambiato niente. Pensate che ci sono almeno 60 focolai di guerra nel mondo».

Il riferimento alla guerra in Vietnam diventa ponte con l’attualità: «Allora si parlava della guerra in Vietnam, adesso davvero ci sono, come dicevo, sessanta focolai. È chiaro che non basta una canzone a fermare la guerra, ma può aiutarci a non rassegnarci. Cantare insieme è anche un modo per dire no».

Da qui parte un viaggio nella canzone italiana: Occhi di ragazza, Se perdo anche te e un lungo medley anni ’60 – Andavo a cento all’ora, Fatti mandare dalla mamma, La fisarmonica, In ginocchio da te – si intrecciano con brani più recenti come La mia nemica amatissima, In amore, Canzoni, costruendo un’unica narrazione che tiene insieme generazioni diverse.

Gli ospiti rafforzano il ponte generazionale: sul palco arrivano Tredici Pietro e Jovanotti. Con il figlio, Morandi ripropone Vita, come al Festival di Sanremo, e gli lascia spazio su Uomo che cade, brano presentato a Sanremo 2026. «Sono fortunato ad avere un babbo così», dice Pietro, segnando la continuità familiare e artistica.

Con Jovanotti, Morandi canta Apri tutte le porte, poi cede il palco per Ragazzo fortunato. L’omaggio a Lucio Dalla con Futura e Piazza Grande è uno dei momenti più intensi: «Non era solo un amico. È stata la persona che ha creduto fermamente in me anche nei momenti più difficili della mia carriera. Ci divertivamo molto, facevamo scherzi, litigavamo, ci confrontavamo. Era speciale».

La lezione di Morandi tra eredità, impegno civile e nuove generazioni

La “story” di Gianni Morandi si configura come un atto di responsabilità culturale: non solo celebrazione, ma passaggio di testimone.

Il repertorio dimostra come la canzone popolare possa restare rilevante mentre cambiano contesti politici, media e pubblico.

Il riferimento esplicito ai conflitti in corso, unito al gesto collettivo del cantare insieme, restituisce all’intrattenimento una funzione civile.

La presenza di Tredici Pietro e Jovanotti indica una traiettoria chiara: l’eredità di Morandi non si chiude con l’anniversario di C’era un ragazzo, ma si proietta in una nuova stagione di collaborazioni, reinterpretazioni e contaminazioni generazionali, destinata a proseguire oltre questo tour.

FAQ

Chi è Gianni Morandi e quanti anni ha oggi?

Gianni Morandi è uno storico cantautore italiano, nato nel 1944 a Monghidoro, oggi ha 81 anni e oltre sessant’anni di carriera.

Che cos’è il tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”?

È un tour nei palasport in 10 date, che ripercorre cronologicamente carriera, successi e collaborazioni di Gianni Morandi, collegandoli all’attualità.

Quali ospiti speciali sono saliti sul palco con Gianni Morandi?

Sono intervenuti il figlio Tredici Pietro, con “Vita” e “Uomo che cade”, e Jovanotti, con “Apri tutte le porte” e “Ragazzo fortunato”.

Perché “C’era un ragazzo” è ancora considerata una canzone attuale?

Lo è perché parla di guerra e pacifismo; Morandi l’ha collegata ai circa 60 focolai di conflitto oggi nel mondo.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Gianni Morandi?

L’articolo deriva effettivamente da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.