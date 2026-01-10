Trump spinge garanzie in Venezuela, Eni pronta a investire: svolta che può ridisegnare l’energia globale

Garanzie statunitensi per gli investimenti in Venezuela

Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca una ventina di vertici delle principali compagnie petrolifere mondiali per definire il rientro in Venezuela e sbloccare nuovi capitali nel settore energetico locale. Dopo la cattura di Nicolás Maduro e l’annuncio di una gestione statunitense delle vaste riserve venezuelane in coordinamento con il governo ad interim di Caracas, il presidente ha promesso “garanzie di sicurezza” per gli operatori.

Nel meeting nella East Room, Trump ha assicurato che le imprese “non tratteranno con Caracas ma con Washington”, chiarendo che gli Stati Uniti decideranno quali aziende potranno operare nel Paese. Nessun “boots on the ground” americano, ma un quadro di protezione e supporto operativo per facilitare l’accesso ai giacimenti e il ripristino degli impianti.

Obiettivo dichiarato: sfruttare le immense riserve per ridurre i prezzi dei carburanti negli USA e catalizzare investimenti “per almeno 100 miliardi di dollari”. Trump ha inoltre inviato un segnale a Cuba, Cina e Russia: disponibilità a fare affari purché il petrolio venezuelano transiti sotto l’egida americana, rivendicando che “ci stiamo riprendendo ciò che ci è stato tolto”.

Cautela delle compagnie: sicurezza, governance e costi

Le major mantengono un profilo prudente, nonostante le garanzie promesse da Donald Trump. Il nodo resta la stabilità istituzionale post-Nicolás Maduro, la sicurezza sul territorio e i capitali necessari per riattivare impianti degradati da anni di sanzioni e sottoinvestimenti.

Il numero uno di Exxon Mobil, Darren Woods, ha chiesto la creazione immediata di una task force tecnica per valutare lo stato dell’industria e indicare priorità di ripristino. Disponibilità a inviare squadre in campo, ma con l’avvertenza che servono “cambiamenti significativi” nelle regole e nelle tutele.

Il rischio giuridico pesa: secondo i manager, sequestri e contenziosi pregressi impongono garanzie vincolanti su asset e profitti. Sul tavolo anche i costi dell’adeguamento infrastrutturale e della sicurezza dei siti, mentre Washington propone un canale diretto con il governo USA per ridurre l’esposizione a Caracas.

L’italiana Eni pronta a collaborare e investire nel Paese

Claudio Descalzi ha confermato l’impegno di Eni in Venezuela, dichiarando la disponibilità a nuovi investimenti e a operare in coordinamento con le compagnie statunitensi. La società conta “circa 500 persone” già presenti sul territorio, un presidio che consente di accelerare valutazioni tecniche e ripartenza degli impianti.

L’approccio è pragmatico: supporto a un’operatività sotto regia di Washington, con garanzie di sicurezza e quadro normativo chiaro, per mitigare rischi su asset e profitti. L’obiettivo è inserirsi nel perimetro di progetti prioritari, contribuendo al ripristino della produzione e valorizzando le riserve con standard operativi elevati.

La disponibilità a collaborare con partner americani offre sinergie su tecnologie, logistica e compliance, fattori decisivi per tempi e costi. Con la cornice istituzionale in via di definizione e una task force tecnica attesa, Eni segnala prontezza esecutiva, subordinata a tutele vincolanti e procedure condivise per l’accesso ai giacimenti e la stabilità contrattuale.

