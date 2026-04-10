Garlasco, indizi ignorati e protezioni sospette attorno al killer riaccendono i dubbi sull’indagine
Indice dei Contenuti:
Delitto di Garlasco, nuovi elementi riaprono il caso e cambiano gli orari
Chi sta davvero dietro al delitto di Garlasco?
Cosa emerge dalle nuove perizie che mettono in discussione la condanna di Alberto Stasi?
Dove si concentra oggi l’attenzione investigativa, tra la casa di Chiara Poggi e i movimenti di Andrea Sempio?
Quando sarebbe avvenuto l’omicidio, se – come sostiene la dottoressa Cristina Cattaneo – si sposta in tarda mattinata il momento della morte?
Perché gli inquirenti stanno rivalutando dinamica, orari e comportamento del killer, arrivando a ipotizzare un’aggressione in più fasi e una fuga attraverso i campi, lontano dagli sguardi del paese?
In sintesi:
- La nuova perizia medico-legale sposta il delitto di Garlasco in tarda mattinata.
- La ricostruzione temporale alleggerisce la posizione di Alberto Stasi sulla scena del crimine.
- L’alibi di Andrea Sempio legato allo scontrino di Vigevano viene oggi fortemente ridimensionato.
- Macchie di sangue e biancheria in salotto indicano possibile aggressione in più fasi.
Nuovi orari, nuova dinamica e ruolo di Stasi e Sempio
La perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, esperta di medicina legale, colloca l’omicidio di Chiara Poggi nella tarda mattinata del 13 agosto 2007. Ciò contrasta con la scansione temporale su cui si è fondata la condanna definitiva di Alberto Stasi.
Se il delitto è più tardivo, Stasi – secondo quanto accertato nei processi – si trovava al computer di casa a lavorare alla tesi, circostanza che lo allontanerebbe fisicamente dalla scena.
Parallelamente, l’unico indagato nel nuovo filone, Andrea Sempio, vede indebolirsi il proprio alibi: lo scontrino di Vigevano e la ricerca di un libro sarebbero collocati attorno alle 9.30, orario compatibile con una successiva presenza a Garlasco.
In tv, l’avvocato di Stasi, Fabio De Rensis, richiama l’attenzione su “quattro macchie di sangue sul divano”, interpretate come segno di una prima aggressione in salotto. Seguono tracce vicino al telefono e, infine, i colpi mortali sulle scale verso il seminterrato, delineando un attacco in più fasi e non lineare.
Il killer senza fretta e gli scenari investigativi futuri
Dalle ricostruzioni più recenti emerge un killer che, pur fuggendo poi attraverso i campi per non farsi notare in paese, non avrebbe agito in condizioni di emergenza assoluta. Gli inquirenti ipotizzano momenti di stasi, quasi di contemplazione macabra, dopo i colpi inferti con estrema violenza alla testa di Chiara Poggi.
La presenza di quattro paia di mutande usate in salotto, mai spiegata in modo convincente, rafforza il sospetto di una messa in scena o di un contesto relazionale più complesso. L’idea che “forse qualcuno gli copriva le spalle” apre a possibili complicità, finora solo sussurrate.
Se questi elementi troveranno riscontro tecnico e giudiziario, il delitto di Garlasco potrebbe essere in parte riscritto, con ricadute sulla percezione pubblica del caso e sulla tenuta della verità giudiziaria consolidata.
FAQ
Quando, secondo la nuova perizia, sarebbe stata uccisa Chiara Poggi?
Secondo la perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, l’omicidio sarebbe avvenuto in tarda mattinata del 13 agosto 2007, spostando significativamente l’orario ritenuto nei processi.
Cosa cambia per la posizione giudiziaria di Alberto Stasi?
Formalmente nulla: la condanna è definitiva. Tuttavia, la nuova collocazione oraria lo allontana dalla scena del crimine, rafforzando le argomentazioni difensive e le richieste di revisione.
Perché l’alibi di Andrea Sempio è oggi considerato fragile?
Perché lo scontrino di Vigevano e la ricerca del libro risalirebbero alle 9.30, orario compatibile con un successivo ritorno a Garlasco prima del delitto.
Cosa indicano le quattro macchie di sangue sul divano di Chiara?
Indicano verosimilmente una prima fase di aggressione in salotto, seguita da spostamenti della vittima e ulteriori colpi verso telefono e scale del seminterrato.
Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione del caso Garlasco?
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.