Home / NEWS / Garlasco, il consulente dei Poggi ipotizza una possibile reazione di Chiara prima dell’aggressione

Nuove perizie sull’omicidio di Chiara Poggi riaprono interrogativi su orario e dinamica

Chi ha ucciso Chiara Poggi, quando esattamente e con quali modalità? A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, una nuova consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, depositata in procura a Pavia, rimette al centro orario della morte e dinamica dell’aggressione.

Le analisi sul contenuto gastrico e sulle lesioni del corpo della vittima suggeriscono una finestra temporale dell’omicidio più ampia rispetto a quanto stabilito nelle sentenze che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Le valutazioni vengono discusse in tv da Dario Redaelli, ex poliziotto ed esperto di scena del crimine, consulente della famiglia Poggi, che conferma l’ipotesi di una sequenza di violenza iniziata in cucina e proseguita verso il soggiorno. Le nuove indicazioni potrebbero incidere sull’interpretazione giudiziaria del caso e alimentano il dibattito pubblico sul perché, ancora oggi, non tutti i punti chiave risultino pienamente chiariti.

In sintesi:

La consulenza di Cristina Cattaneo ridefinisce orario e dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi .

ridefinisce orario e dinamica dell’omicidio di . L’aggressione sarebbe iniziata in cucina e proseguita verso il soggiorno dell’abitazione.

Le nuove valutazioni sul contenuto gastrico spostano in avanti l’orario della morte.

Le conclusioni potrebbero incidere sulla posizione processuale di Alberto Stasi.

Perché la nuova consulenza può cambiare lettura di tempi e scena del crimine

Al centro della nuova ricostruzione vi è il lavoro della professoressa Cristina Cattaneo, che ha riesaminato in chiave medico-legale il caso Poggi, concentrandosi su lesioni e contenuto gastrico. Secondo le anticipazioni diffuse dal TG1, l’aggressione sarebbe durata più a lungo e si collocherebbe in una finestra temporale più ampia rispetto a quella alla base della condanna di Alberto Stasi.

Tra i punti sensibili, l’ipotesi di una reazione della vittima: alcune ferite su gambe e braccia sarebbero compatibili con un tentativo di difesa. Dario Redaelli, consulente dei Poggi, intervenendo a Mattino Cinque con Federica Panicucci e Alessandro Vecchi, conferma che la dinamica da loro ipotizzata prevede un primo attacco in cucina, poi il proseguimento oltre la porta – dove furono trovate le ciabatte di Chiara e un portavasi a terra – fino al soggiorno.

Redaelli precisa però che, in senso rigorosamente medico-legale, non si possono classificare le ecchimosi come “classiche” ferite da difesa, distinguendo tra lesioni difensive attive e passive.

L’altro cardine della nuova perizia è l’orario del decesso. La valutazione del contenuto gastrico, già oggetto di analisi nel 2007 dal professor Groppi, indica che Chiara Poggi è stata uccisa almeno mezz’ora dopo aver finito la colazione. Questo dato, se confermato, posticiperebbe l’ora dell’omicidio.

Secondo Redaelli, la stima temporale è direttamente collegata alle caratteristiche del contenuto gastrico ritenuto “assolutamente compatibile” con quanto Chiara aveva mangiato al mattino. In studio, Federica Panicucci osserva che uno slittamento dell’orario di morte potrebbe escludere Alberto Stasi dalla scena del crimine; l’esperto però invita alla cautela: *“Se si parte dal presupposto che Chiara stesse facendo colazione alle 9.12, quando ha disinserito l’allarme, ma questa è una cosa che noi non sappiamo”*.

Redaelli sottolinea come la giovane avrebbe potuto mangiare prima e poi restare a guardare la televisione, ricordando che ogni conclusione dovrà integrare tutti gli elementi disponibili, vecchi e nuovi.

Prospettive future e impatto sul dibattito giudiziario e mediatico

Le nuove analisi sul caso Chiara Poggi non determinano automaticamente un cambio di scenario giudiziario, ma aprono una fase di rilettura critica.

L’eventuale revisione dell’orario di morte e della dinamica dell’aggressione offre argomenti alla difesa di Alberto Stasi e, al tempo stesso, rafforza la richiesta di massima trasparenza avanzata dalla famiglia Poggi.

Dal punto di vista informativo e forense, la consulenza di Cristina Cattaneo ribadisce l’importanza delle perizie anatomopatologiche e della valutazione del contenuto gastrico in casi di omicidio complessi. Le prossime mosse della procura di Pavia e l’eventuale acquisizione formale di questi elementi in nuovi procedimenti o istanze di revisione saranno decisive per comprendere se il delitto di Garlasco potrà essere riletto alla luce di un quadro probatorio aggiornato.

FAQ

Cosa sostiene la nuova consulenza di Cristina Cattaneo sul caso Chiara Poggi?

La consulenza indica un’aggressione più lunga, probabilmente iniziata in cucina, e un orario di morte posticipato rispetto alle ricostruzioni originarie.

Perché il contenuto gastrico di Chiara Poggi è così rilevante?

È rilevante perché, in base al grado di digestione della colazione, consente di stimare con maggiore precisione l’orario del decesso.

Le nuove perizie escludono automaticamente Alberto Stasi dalla scena del crimine?

No, le perizie non escludono automaticamente Stasi; aprono però a scenari temporali alternativi che dovranno essere valutati in sede giudiziaria.

Le ferite di Chiara Poggi sono ferite da difesa secondo gli esperti?

Gli esperti rilevano lesioni compatibili con una possibile reazione, ma precisano che non rientrano nelle tipiche “ferite da difesa”.

Da quali fonti provengono le informazioni rielaborate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it opportunamente rielaborate.