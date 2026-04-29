Home / NEWS / Garlasco e il mistero delle undici morti sospette che riaprono il caso di Chiara Poggi

Le undici morti nell’ombra del delitto di Garlasco

Undici decessi tra il 2007 e il 2016, tutti nell’area di Garlasco e dintorni, continuano a sollevare interrogativi tra investigatori, analisti e opinione pubblica.

Riguardano persone legate, per vincoli personali o professionali, al delitto di Chiara Poggi e all’orbita di Andrea Sempio, vicino di casa e figura ricorrente nello scenario giudiziario.

Le morti sono avvenute soprattutto a Garlasco e Vigevano, in circostanze spesso archiviate come suicidi o malori, ma caratterizzate da dettagli anomali che hanno alimentato la percezione di un “filo invisibile” tra i casi.

A distanza di anni, il perché di questa sequenza resta senza risposta definitiva: le inchieste non hanno stabilito un nesso processuale con l’omicidio Poggi, ma la concentrazione di eventi nello stesso contesto territoriale continua a richiedere una lettura critica e documentata.

In sintesi:

Undici morti in nove anni nell’area di Garlasco, tutte in qualche modo collegate al delitto Poggi.

Molti casi classificati come suicidi o malori, ma con particolari mai del tutto chiariti.

Figura ricorrente è Andrea Sempio , al centro di diversi legami personali e geografici.

, al centro di diversi legami personali e geografici. Nessun collegamento giudiziario formale, ma persistono dubbi investigativi e mediatici.

I casi più eclatanti: Ferri, Cavallini, Bertani

Il primo caso a destare sospetti è quello di Giovanni Ferri, 88 anni, ex meccanico in pensione, trovato morto il 23 novembre 2010 in uno spazio angusto, con gola e polsi tagliati e senza arma rinvenuta.

Per gli inquirenti si trattò di suicidio; la moglie ha sempre contestato questa versione. Ferri era il vicino di casa di Andrea Sempio, elemento che ha accresciuto l’attenzione mediatica.

Nel 2012 muore il medico di base Corrado Cavallini, trovato senza vita nella sua abitazione di Vigevano. Era il curante sia della famiglia Sempio sia di Giovanni Ferri e aveva seguito la moglie di Ferri dopo la morte del marito, diventando per gli investigatori il possibile trait d’union fra il caso Ferri e l’omicidio di Chiara Poggi.

Il decesso che suscita maggiore clamore è però quello di Michele Bertani, amico d’infanzia di Sempio, trovato impiccato nel 2016. In una puntata di Mattino Cinque del 15 aprile, la conduttrice Federica Panicucci ha sottolineato la complessità tecnica del nodo del cappio, giudicato di difficile esecuzione autonoma.

Nei giorni precedenti, Bertani aveva pubblicato sui social frasi allusive, tra cui l’enigmatico messaggio: «la verità sta nelle cose che nessuno sa», che ha alimentato ipotesi su possibili retroscena non emersi nelle indagini ufficiali.

Le altre morti sospette e il nodo irrisolto dei collegamenti

Nel 2008 viene trovato senza vita in casa il 27enne Diego Portinari, l’uomo che aveva scoperto in un canale vicino a Garlasco un sacco con indumenti inizialmente ritenuti sporchi di sangue. Il corpo risultava morto da tre giorni prima del ritrovamento, senza che nessuno se ne fosse accorto.

Nel 2014 muore nella dependance di casa sua Sasha Pinna, amico di Marco Poggi e di Andrea Sempio: si parla ufficialmente di suicidio, ma circolano voci su presunti inseguimenti subiti nei giorni precedenti.

Già nel 2008 il figlio di un ristoratore locale, Alfonso Generale, viene trovato morto in giardino con contusioni al volto e tracce di sangue: il caso viene archiviato come malore.

Nel 2007 l’agricoltore Bruno Gioncada e Teresa Siciliano muoiono per inalazione di gas di scarico.

Il geometra Flaviano Casiraghi, 24 anni, muore nel 2008 per un colpo di pistola; nel 2013 Romeo Braj si toglie la vita a 37 anni; infine Enrico Ramaioli, 25 anni, viene trovato senza vita sotto una torre dell’acquedotto, con farmaci in tasca.

Per la magistratura, nessuno di questi decessi è formalmente collegato all’omicidio di Chiara Poggi: le classificazioni ufficiali spaziano tra suicidio, incidente e malore. Resta però il dato oggettivo di undici morti in nove anni tutte gravitanti attorno allo stesso paese, alle stesse famiglie e, in diversi casi, alla figura di Andrea Sempio, alimentando il dibattito su quanto la statistica possa spiegare e quanto, invece, richieda ulteriori approfondimenti documentali.

Memoria, nuove indagini e impatto sul dibattito pubblico

Questa costellazione di decessi, pur non avendo generato nuovi capi d’imputazione collegati al delitto di Garlasco, continua a influenzare il modo in cui l’opinione pubblica percepisce il caso Chiara Poggi.

Ogni riapertura mediatica, dalle trasmissioni televisive alle inchieste giornalistiche, rilancia domande su eventuali piste trascurate, sul ruolo di testimoni chiave e sulla tenuta delle conclusioni investigative originarie.

Sul piano giuridico, solo nuovi elementi probatori, tecnici o testimoniali, potrebbero giustificare un riesame coordinato di queste morti. Sul piano informativo, invece, la ricostruzione cronologica e critica di questi eventi resta essenziale per distinguere coincidenze da possibili pattern, mantenendo centrale il principio di responsabilità e verificabilità delle fonti.

FAQ

Quante morti sospette sono collegate al contesto di Garlasco?

Attualmente si contano undici decessi, avvenuti tra il 2007 e il 2016, riconducibili per legami personali o geografici al contesto del delitto di Garlasco.

Le indagini hanno collegato ufficialmente queste morti a Chiara Poggi?

No, le autorità giudiziarie non hanno stabilito alcun nesso processuale diretto con l’omicidio di Chiara Poggi; i casi risultano trattati singolarmente.

Perché il caso di Michele Bertani suscita particolare attenzione investigativa?

Perché è amico d’infanzia di Andrea Sempio, è stato trovato impiccato con un nodo complesso e aveva diffuso sui social messaggi criptici poco prima di morire.

Chi era il medico Corrado Cavallini e perché è ritenuto centrale?

Era il medico di base delle famiglie Sempio e Ferri; per gli inquirenti costituiva un possibile collegamento informativo fra il caso Ferri e l’omicidio Poggi.

Quali sono le fonti principali di questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.