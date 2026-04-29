Home / NEWS / Crans-Montana, padre del ragazzo ferito denuncia silenzio dell’ospedale di Sion su costi esorbitanti

Fattura ospedaliera da 68mila franchi dopo il rogo di Crans-Montana

Il padre di Manfredi, il giovane italiano ferito nell’incendio del residence Le Constellation a Crans-Montana, denuncia un’anomalia nei costi sanitari applicati dall’ospedale di Sion.

In un’intervista a “Quarta Repubblica”, Umberto Marucci ha rivelato di aver ricevuto una fattura da 68mila franchi, a fronte dei circa 17mila addebitati – secondo quanto riferito – ad altri ragazzi coinvolti nello stesso rogo.

L’episodio si inserisce nel più ampio contesto di gestione dei feriti dopo l’incendio nel complesso turistico svizzero, riaccendendo il dibattito su trasparenza dei costi sanitari, tutele assicurative e diritti dei pazienti stranieri.

Marucci, pur consapevole che l’onere economico finale non dovrebbe ricadere su di lui, chiede chiarimenti formali all’ospedale per comprendere la sproporzione degli importi.

In sintesi:

Padre di un ferito nel rogo di Crans-Montana denuncia fattura ospedaliera da 68mila franchi.

Altri ragazzi, secondo il racconto, avrebbero ricevuto fatture di circa 17mila franchi.

Richiesto all’ospedale di Sion il dettaglio dei costi, finora senza risposta ufficiale.

Il caso solleva interrogativi su trasparenza tariffaria e tutele per i pazienti italiani in Svizzera.

La contestazione di Umberto Marucci e i dubbi sulla disparità di costi

Nel racconto a “Quarta Repubblica”, Umberto Marucci ricostruisce i passaggi successivi al ricovero del figlio Manfredi all’ospedale di Sion dopo il rogo del residence Le Constellation a Crans-Montana.

“Ben conscio che le fatture non sono a mio carico – ha dichiarato – ho chiesto a questo punto il dettaglio per capire perché a me avete fatturato 68 mila franchi e agli altri ragazzi solo 17 mila, per il momento non ho ricevuto risposta”.

La differenza tra i 68mila franchi indicati nella fattura ricevuta da Marucci e i circa 17mila attribuiti agli altri giovani feriti apre interrogativi sulla struttura tariffaria, sulle eventuali differenze di trattamento sanitario e sull’eventuale ruolo delle coperture assicurative.

La richiesta di un dettaglio voce per voce – ad oggi, secondo il suo racconto, ancora inevasa – punta a chiarire criteri di calcolo, durata del ricovero, terapie praticate e possibili oneri aggiuntivi applicati al caso di Manfredi.

Il caso si inserisce nel quadro complesso dei rapporti sanitari transfrontalieri tra Italia e Svizzera, dove il principio della presa in carico economica non esclude, nella fase iniziale, l’emissione di fatture dirette ai familiari, poi oggetto di rimborso o compensazione tra sistemi sanitari e assicurazioni.

Trasparenza dei costi sanitari e possibili ricadute per le famiglie

La vicenda sollevata da Umberto Marucci potrebbe diventare un caso emblematico sulle tutele informative dei pazienti italiani curati all’estero, in particolare in strutture svizzere a tariffazione autonoma.

La sproporzione tra gli importi indicati alimenta il bisogno di strumenti più chiari per verificare prestazioni, tariffe e coperture assicurative in situazioni d’emergenza fuori dall’Italia.

Una maggiore trasparenza documentale – con rendiconti dettagliati, facilmente comprensibili e tempestivi – sarebbe decisiva per evitare contenziosi, disorientamento delle famiglie e possibili disparità di trattamento economico tra pazienti coinvolti nel medesimo evento.

Il caso di Manfredi e del rogo di Crans-Montana potrebbe spingere istituzioni, consolati e sistemi sanitari a rafforzare protocolli informativi dedicati ai cittadini italiani ricoverati in Svizzera, con linee guida chiare su chi paga, quando e come contestare eventuali anomalie.

FAQ

Chi è Umberto Marucci e perché contesta la fattura svizzera?

Umberto Marucci è il padre di Manfredi, ferito nel rogo di Crans-Montana, e contesta una fattura ospedaliera da 68mila franchi definita sproporzionata.

Perché la fattura di Manfredi è diversa da quella degli altri ragazzi?

Secondo il racconto del padre, a Manfredi sono stati addebitati 68mila franchi contro circa 17mila ad altri; Marucci chiede un dettaglio ufficiale per comprenderne le ragioni.

A chi spettano i costi sanitari per un italiano ricoverato in Svizzera?

Generalmente i costi spettano a sistema sanitario, assicurazioni o coperture specifiche; le fatture ai familiari sono spesso provvisorie e successivamente oggetto di rimborso o regolazione.

Cosa può fare una famiglia se ritiene anomali i costi ospedalieri esteri?

È opportuno chiedere subito fattura dettagliata, confrontare tariffe, coinvolgere assicurazione e, se necessario, attivare assistenza legale o canali consolari.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.