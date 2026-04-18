Carburanti oltre 2 euro al litro, consumatori accusano il governo di inerzia sugli extraprofitti

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Giornate Italiane del Calcestruzzo 2026, innovazione strategica per il costruito europeo

Chi: imprese della filiera del calcestruzzo, istituzioni, associazioni, produttori di macchinari e tecnologie avanzate. Cosa: la 6a edizione del Gic – Giornate Italiane del Calcestruzzo, mostra-convegno europea sulle soluzioni per calcestruzzo, prefabbricazione, demolizione, trasporto e riciclo inerti, pavimentazioni e massetti. Dove: spazi espositivi di Piacenza Expo. Quando: fino al 18 aprile 2026. Perché: per mettere al centro innovazione, automazione, intelligenza artificiale, sicurezza e nuovi modelli organizzativi, considerati leve decisive per la competitività dell’industria europea delle costruzioni e per una gestione più efficiente, sicura e sostenibile dei cantieri complessi.

Il Gic 2026 si propone come piattaforma specializzata in grado di integrare tecnologie, competenze e visioni strategiche, offrendo un confronto diretto tra operatori e decisori pubblici.

In sintesi:

  • Il Gic 2026 a Piacenza Expo è la principale piattaforma europea dedicata all’intera filiera del calcestruzzo.
  • Automazione, intelligenza artificiale e manutenzione predittiva migliorano sicurezza, continuità degli impianti e qualità del costruito.
  • Prefabbricazione evoluta, logistica dedicata e veicoli specialistici ottimizzano cantieri e trasporto di elementi di grandi dimensioni.
  • Nuovi modelli organizzativi con unico referente riducono complessità operative e criticità legate ai subappalti.

Tecnologie intelligenti, prefabbricazione evoluta e nuovi modelli per i cantieri

Nei padiglioni del Gic, il richiamo istituzionale è netto: per Paola De Micheli, già ministro delle Infrastrutture, nei momenti di crisi servono decisioni condivise su norme e innovazione, per restituire all’Europa un ruolo nella geopolitica puntando sulle filiere tecnologiche.

Il convegno “Materiale concreto per gli aeroporti del futuro” ha visto il Generale Mario Sciandra sottolineare l’esigenza di nuovi modelli di gestione delle opere pubbliche, più selettivi, semplificati e attenti a sicurezza e riservatezza informativa. Nel panel sulle recenti opere infrastrutturali italiane, il focus si è spostato sulla trasformazione dei cantieri: secondo Mariangela Marconi, presidente Conpaviper, *“l’automazione dei macchinari consente di ridurre l’errore umano e aumentare la sicurezza”*.

L’integrazione tra digitale e produzione emerge con forza. Fabio Carollo (Euromecc) indica in automazione e manutenzione predittiva le chiavi per impianti più sicuri e continui, mentre Andrea Marcantonini (Mct Italy) presenta l’operatore digitale Merlin, basato su intelligenza artificiale, a supporto dell’operatore di centrale.

Sul fronte delle soluzioni costruttive, Daniele Craighero (Sterchele Group) evidenzia che la prefabbricazione con nodo a umido permette strutture monolitiche ad alte prestazioni, con migliore risposta sismica e qualità esecutiva.

Dalla componentistica arrivano strumenti per ridurre i fermi impianto: i mescolatori a doppio asse orizzontale descritti da Gianni Cardoni (Sicoma Srl) consentono interventi rapidi anche in manutenzione straordinaria. La logistica specializzata diventa anello strategico: Imad Oudad (Tagliaferri Giuliano Srl) spiega come soluzioni dedicate permettano il trasporto in sicurezza di travi fino a 30 metri, aumentando l’efficienza di cantiere.

Anche i mezzi di trasporto cambiano: Simone Iacuzzi (Man Truck & Bus Italia) introduce l’“application fit”, veicoli pronti da fabbrica per allestimenti specifici, inclusi quelli per il calcestruzzo. Nella manutenzione delle grandi opere, Alessandro Zanatta (Pilosio Srl) presenta in anteprima la piattaforma sospesa Flydeck per l’intradosso dei viadotti, pensata per sicurezza ed efficienza negli interventi.

L’innovazione produttiva si declina anche in soluzioni flessibili per piccole e medie realtà: Giacomo Roberto Perego (Gruppo Imer) illustra un impianto self-service per la vendita di calcestruzzo asciutto e semiasciutto e una gamma di vibroformatrici automatiche con stampi intercambiabili, che semplificano processi e riducono la necessità di manodopera specializzata.

Resta centrale il capitolo sicurezza: per Luca Ghersoni (Agres) il nodo principale è la tutela degli operatori che utilizzano macchinari sempre più potenti e complessi. Sul piano organizzativo, Andrea Binda (Autovictor Srl) evidenzia come l’offerta di un unico referente per mezzi, manodopera e montaggio consenta di limitare la frammentazione da subappalti e semplificare la gestione dei cantieri.

In questo quadro, il Gic si conferma laboratorio operativo dove domanda e offerta di tecnologia, competenze e servizi convergono verso un modello di cantiere più industrializzato, sicuro e prevedibile.

Prospettive future per cantieri, infrastrutture e filiera del calcestruzzo

Le tecnologie presentate al Gic 2026 anticipano una trasformazione strutturale del settore: cantieri sempre più digitalizzati, macchine interconnesse, manutenzione programmata sui dati e modelli integrati di servizio promettono minori tempi di fermo, maggiore sicurezza e qualità costruttiva più controllabile.

Per le infrastrutture strategiche europee – aeroporti, viadotti, grandi opere prefabbricate – l’adozione combinata di automazione, intelligenza artificiale, logistica specialistica e piattaforme di manutenzione come Flydeck può ridurre ritardi, imprevisti e costi di esercizio.

La sfida ora riguarda la diffusione di queste innovazioni lungo tutta la catena del valore, dall’impresa maggiore al subfornitore, con norme e capitolati che premino continuità, tracciabilità e sicurezza.

FAQ

Cosa sono le Giornate Italiane del Calcestruzzo Gic 2026?

Le Gic 2026 sono una mostra-convegno europea a Piacenza Expo dedicata a macchine, tecnologie e servizi per l’intera filiera del calcestruzzo.

Perché il Gic 2026 è rilevante per i cantieri italiani?

Il Gic 2026 è rilevante perché presenta soluzioni concrete per aumentare sicurezza, automazione, efficienza logistica e qualità esecutiva nei cantieri italiani pubblici e privati.

Quali tecnologie innovative per il calcestruzzo sono state evidenziate?

Sono state evidenziate automazione spinta, manutenzione predittiva, operatori digitali basati su intelligenza artificiale, prefabbricazione con nodo a umido e nuove piattaforme sospese per la manutenzione di viadotti.

Come cambia la logistica del prefabbricato secondo gli operatori presenti?

Cambia con veicoli application fit, trasporti eccezionali per travi fino a 30 metri e modelli organizzativi con unico referente per mezzi, manodopera e montaggio.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Gic 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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