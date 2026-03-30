Home / NEWS / Garlasco, allarme di casa Poggi acceso e spento a notte fonda: nuovi dubbi sulle indagini

Garlasco, cosa rivela davvero l’allarme di casa Poggi nelle notti prima del delitto

Nella villetta di via Pascoli a Garlasco, dove il 13 agosto 2007 viene uccisa Chiara Poggi, l’allarme perimetrale di casa assume oggi un nuovo significato investigativo.

Per anni gli inquirenti hanno concentrato l’attenzione quasi esclusivamente sulla manovra delle 1.50 tra il 12 e il 13 agosto, considerata un’anomalia cruciale nella ricostruzione dell’omicidio.

La lettura completa dei log dell’impianto nella settimana precedente – quando Chiara resta sola mentre i genitori Rita Preda e Giuseppe Poggi, con il fratello Marco Poggi, sono in Trentino – mostra invece un utilizzo notturno ripetuto e regolare.

Questa cronologia continua dei movimenti dell’allarme, collocati sempre nel cuore della notte, ridimensiona il carattere “eccezionale” dell’1.50 e impone di riconsiderare abitudini, tempi e ipotesi finora considerate marginali, inclusa quella legata alla gestione dei gatti Piuma e Minù.

In sintesi:

L’allarme di casa Poggi viene disattivato e riattivato quasi ogni notte prima del delitto.

La manovra delle 1.50 del 13 agosto rientra in una routine già consolidata.

L’ipotesi che Chiara gestisse l’allarme per i gatti acquista nuova credibilità.

La cronologia dell’allarme obbliga a rivedere orari e ricostruzioni del caso Garlasco.

La settimana prima del delitto e la routine notturna di Chiara Poggi

Dal 5 agosto 2007, quando Rita Preda, Giuseppe Poggi e Marco Poggi partono per il Trentino, la gestione dell’allarme cambia: Chiara rimane sola nella villetta con i gatti Piuma e Minù e inizia a intervenire sul sistema durante la notte.

Le registrazioni mostrano una sequenza precisa: tra il 7 e l’8 agosto disattivazione alle 00.58 e immediata riattivazione; tra l’8 e il 9 agosto manovra alle 23.53, ripristino un minuto dopo; tra il 9 e il 10 agosto spegnimento verso mezzanotte e mezza e riaccensione dopo due minuti.

Lo schema prosegue: nella notte 10-11 agosto spostamento alle 00.36 con ripristino quasi istantaneo, mentre tra l’11 e il 12 agosto l’orario slitta alle 2.05, con riattivazione alle 2.07.

Messa così in fila, la cosiddetta “anomalia” dell’1.50 tra il 12 e il 13 agosto appare come l’ennesimo episodio di una routine notturna consolidata, non come un gesto isolato.

Dentro questa cornice, l’ipotesi a lungo minimizzata – Chiara che disattiva l’allarme per consentire ai gatti di entrare e uscire o per piccoli spostamenti interni – smette di apparire fragile.

Un comportamento che si ripete per più notti, con orari diversi ma dinamica identica, assomiglia molto più a un’abitudine domestica che a un evento straordinario.

In un’inchiesta dove ogni minuto pesa, il dato tecnico sui log dell’allarme incide direttamente sulla valutazione delle finestre temporali dell’omicidio, sui margini degli spostamenti e sulla lettura delle condotte attribuite a Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015.

Dalla pizza con Stasi alla manovra delle 1.50: la notte decisiva

La sera del 12 agosto 2007 Chiara Poggi trascorre molte ore con Alberto Stasi nella villetta di via Pascoli: pizza da asporto, lavoro sulla tesi di lui, poi un film.

Stasi si allontana brevemente per occuparsi del cane e rientra, quindi lascia definitivamente la casa poco dopo mezzanotte.

Anche in questa fascia oraria l’allarme scandisce i passaggi: alle 00.01 disattivazione e rapida riattivazione; alle 00.57 nuovo spegnimento e riattivazione alle 00.59, passaggio tradizionalmente ritenuto compatibile con l’uscita di Stasi.

Infine, all’1.50, ulteriore disattivazione con riattivazione pochi secondi dopo: è questo il movimento che per anni è stato interpretato come un segnale sospetto, quasi una “rottura” nella sequenza della notte del delitto.

Alla luce della mappa settimanale, quella stessa manovra appare però coerente con un’abitudine che Chiara aveva già mostrato nelle notti precedenti, riducendo la sua forza indiziaria come episodio eccezionale o “impossibile”.

Nuovi interrogativi investigativi e prospettive future sul caso Garlasco

Il riesame del comportamento dell’allarme si inserisce in una fase in cui il caso Chiara Poggi viene nuovamente riletto nei suoi snodi critici: ora della morte, dinamica dell’aggressione, tempi compatibili con gli spostamenti di Alberto Stasi.

Se l’uso notturno dell’impianto era consueto, le deduzioni costruite sull’eccezionalità dell’1.50 perdono consistenza e alcune strategie difensive, in passato considerate poco credibili, acquistano diversa dignità logica.

Non si tratta di un elemento capace, da solo, di rovesciare una sentenza definitiva, ma di un tassello che costringe a chiedersi quante conclusioni siano nate da una lettura parziale dei dati tecnici.

In prospettiva, ogni nuova analisi forense dei log, alla luce degli standard odierni di ricostruzione digitale, potrebbe ancora incidere sul dibattito pubblico e sulle eventuali richieste di revisione.

FAQ

Cosa dimostrano i nuovi dati sull’allarme di casa Poggi

Dimostrano che l’allarme veniva disattivato e riattivato quasi ogni notte, rendendo la manovra dell’1.50 coerente con una routine preesistente.

Perché la manovra dell’1.50 non è più considerata un’anomalia assoluta

Perché risulta analoga, per dinamica e collocazione notturna, a numerosi interventi eseguiti da Chiara nelle notti precedenti.

L’ipotesi dei gatti Piuma e Minù è oggi più credibile

Sì, appare più credibile perché la ripetitività notturna delle manovre sull’allarme è compatibile con la gestione degli animali domestici.

Questo nuovo quadro può portare alla revisione della sentenza Stasi

Può certamente alimentare richieste di revisione, ma non basta da solo: servirebbero nuovi elementi gravi, precisi e concordanti.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.