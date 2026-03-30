Ambra Angiolini ufficializza la relazione con Pico Cibelli sui social

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Ambra Angiolini ufficializza il legame con il discografico Pico Cibelli

Ambra Angiolini ha scelto i social per confermare, senza comunicati né interviste, la sua nuova relazione con il discografico Pico Cibelli. Lo scatto, pubblicato su Instagram, mostra i due a Milano, sorridenti e complici, dopo settimane di indiscrezioni iniziate durante la Milano Fashion Week.

Il momento arriva in una fase di rinnovata serenità personale e professionale per l’attrice, ex volto simbolo di Non è la Rai, che affida al proprio profilo la narrazione della sua vita privata.

Il post, accompagnato da una didascalia ironica e affettuosa, chiarisce il perché: condividere una “primavera del cuore” che l’artista sta vivendo oggi e che i follower seguono con forte partecipazione emotiva.

In sintesi:

Ambra Angiolini ufficializza su Instagram la relazione con il discografico Pico Cibelli .

ufficializza su Instagram la relazione con il discografico . Lo scatto arriva dopo i rumors nati alla Milano Fashion Week .

. Nel carosello compaiono anche la figlia Jolanda Renga e le amiche più vicine.

e le amiche più vicine. I fan accolgono con entusiasmo il nuovo amore dell’attrice.

Dal gossip alla conferma social: come nasce la nuova coppia

La relazione tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli era stata fiutata dai media dopo il loro arrivo insieme a un evento Armani durante la Milano Fashion Week, seguito da una paparazzata con bacio e passeggiata accanto a Jolanda Renga.

Ora è l’attrice stessa a “prendere in mano la narrazione”, scegliendo un linguaggio diretto e quotidiano: niente copertine, solo un carosello di immagini di “piccole gioie” degli ultimi giorni.

Nella foto di apertura, il volto di Pico Cibelli è in primo piano accanto a quello di Ambra, entrambi con un sorriso pieno, quasi programmatico: è la normalità felice il messaggio che passa, più che l’annuncio clamoroso.

Nella didascalia, Ambra Angiolini scrive ironicamente: “Sorridi… i denti (veri) non li avrai per sempre…”, per poi elencare e taggare amici e affetti presenti negli scatti.

La chiusura è la frase chiave: “le scoperte del mio cuore e i progetti nuovi col W @picocibelli (e lasciamoli parlare bene)”.

In poche parole, unisce vita sentimentale e prospettive creative, facendo intendere possibili collaborazioni future tra l’attrice e il manager discografico, in un intreccio tra emozioni private e nuovi progetti professionali.

Reazioni dei fan e possibili sviluppi del “nuovo capitolo” di Ambra

Tra i commenti al post di Ambra Angiolini emerge un sostegno quasi unanime alla nuova storia con Pico Cibelli.

“Un sorriso che illumina il cuore lo hai sempre avuto, ma questo è davvero speciale”, scrive un’utente, sintetizzando il sentimento condiviso. Altri sottolineano che l’attrice “si merita un amore con la A maiuscola”, legando questo legame al suo percorso personale degli ultimi anni.

La presenza di Jolanda Renga nella stessa gallery è un dettaglio significativo: indica un contesto familiare sereno, elemento cruciale per l’immagine pubblica di Ambra e per la percezione di stabilità del nuovo rapporto.

Nel medio periodo, questa esposizione misurata ma chiara potrebbe rafforzare ulteriormente il profilo di Ambra Angiolini come figura credibile, capace di gestire con equilibrio il confine tra privacy e condivisione, e aprire al tempo stesso a nuovi format narrativi e progetti nel mondo dello spettacolo e della musica accanto a Pico Cibelli.

FAQ

Chi è Pico Cibelli, il nuovo compagno di Ambra Angiolini?

È un affermato discografico italiano. Lavora dietro le quinte dell’industria musicale, segue artisti e progetti discografici di profilo nazionale.

Dove Ambra Angiolini ha reso pubblica la relazione con Pico Cibelli?

Lo ha fatto su Instagram, pubblicando un carosello di foto in cui compare sorridente insieme a Pico Cibelli.

Che ruolo ha avuto la Milano Fashion Week nella nascita dei rumors?

È stato decisivo: l’arrivo congiunto all’evento Armani ha acceso l’attenzione di fotografi, testate e cronaca rosa.

La figlia Jolanda Renga appare nel nuovo racconto social di Ambra?

Sì, Jolanda compare nel carosello di immagini, segnale di un clima familiare sereno intorno alla nuova relazione.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente da notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.