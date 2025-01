HR come centro strategico: adozione dell’AI dal 65% nelle aziende

L’intelligenza artificiale ridisegna il ruolo delle Risorse Umane, trasformandole in un motore di innovazione aziendale

Le aziende stanno abbracciando sempre più l’intelligenza artificiale, con un incremento significativo nell’adozione: dal 33% del 2023 al 65% del 2024. Questa evoluzione, riportata dalla ricerca di TeamSystem “Com’è cambiato e come sta cambiando il ruolo dell’HR”, basata sul McKinsey 2024 Global Survey on AI, mette in luce il ruolo centrale delle Risorse Umane nella trasformazione digitale e nella crescita aziendale.

AI e HR: strumenti avanzati per la gestione del cambiamento

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle HR non si limita a rendere più efficienti le attività amministrative, ma introduce soluzioni predittive per ridurre il turnover, migliorare la retention dei talenti e minimizzare i bias nei processi di selezione.

“Grazie ai big data, oggi possiamo anticipare fenomeni complessi e semplificare i processi, migliorando le relazioni umane in azienda”, spiega Donatella Isaia, Group Chief People & Culture Officer di TeamSystem, leader nello sviluppo di tecnologie digitali.

Il nuovo ruolo delle HR nell’era digitale

Con l’AI che si fa carico delle operazioni più ripetitive, le HR possono concentrarsi su aspetti fondamentali come l’ascolto, l’empatia e la creazione di ambienti inclusivi.

“L’AI non potrà mai sostituire il valore dell’elemento umano, ma consente ai professionisti di focalizzarsi su relazioni significative e strategie per lo sviluppo delle persone”, sottolinea Isaia.

TeamSystem e l’ecosistema tecnologico per le HR

Grazie al suo ecosistema tecnologico avanzato, TeamSystem sfrutta l’intelligenza artificiale e i big data per ottimizzare processi essenziali come il recruiting e la formazione. Con iniziative come “Digital Matters”, l’azienda promuove un apprendimento continuo e l’acquisizione di competenze digitali tra i propri dipendenti.

Un futuro strategico tra tecnologia e umanità

La diffusione dell’AI nel settore HR sta trasformando le Risorse Umane in un vero centro strategico per la competitività aziendale. Grazie a strumenti che monitorano il benessere dei dipendenti e ottimizzano la gestione delle risorse, le aziende possono affrontare le sfide future con un approccio innovativo e bilanciato tra efficienza tecnologica e centralità delle persone.