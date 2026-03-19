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Fai3 Fai4 rivoluziona il Lotto con estrazioni istantanee, premi maggiorati e nuove opportunità di vincita

Fai3 Fai4 rivoluziona il Lotto con estrazioni istantanee, premi maggiorati e nuove opportunità di vincita

Nuovo gioco Fai3 Fai4: come funziona, quando parte, perché conviene

Dal 18 marzo 2026 debutta in Italia il nuovo gioco a estrazione Fai3 Fai4, lanciato da Lotto Italia. Consente di scegliere numeri e concorrere a vincite in denaro con estrazioni ravvicinate. Si potrà giocare su tutto il territorio nazionale, sia online sia in ricevitoria, tramite rivenditori autorizzati, tabaccherie e app MyLotteries. L’obiettivo dichiarato è ampliare l’offerta giochi numerici a quota fissa, con puntate flessibili da 1 a 200 euro e due modalità distinte, Fai3 e Fai4, pensate per un pubblico abituato a interazioni rapide e digitali.

In sintesi:

  • Dal 18 marzo 2026 al via il nuovo gioco numerico Fai3 Fai4 di Lotto Italia.
  • Si gioca online, via app MyLotteries e in ricevitorie e tabaccherie in tutta Italia.
  • Due giochi distinti, Fai3 e Fai4, con schedine separate e combinazioni numeriche dedicate.
  • Puntate da 1 a 200 euro, vincite nette dopo tassazione dell’8% prevista per legge.

Regole di gioco, puntate e modalità di partecipazione

Fai3 Fai4 è strutturato su una schedina con due sezioni, denominate Combinazione 1 e Combinazione 2, in cui il giocatore inserisce i numeri selezionati.
Le modalità Fai3 e Fai4 restano però due giochi distinti: ogni giocata deve essere effettuata su schedine separate, così da mantenere regole di calcolo e premi autonomi.
La puntata minima è fissata a 1 euro, la massima a 200 euro, con incrementi intermedi di 0,50 euro, consentendo un’ampia personalizzazione dell’importo giocato nel rispetto dei limiti fissati dal concessionario.

La partecipazione è possibile in tre canali ufficiali: siti dei rivenditori autorizzati, app MyLotteries e rete fisica di ricevitorie e tabaccherie italiane.
Le estrazioni sono previste con elevata frequenza durante la giornata (secondo il calendario che verrà pubblicato da Lotto Italia), generando risultati in tempi brevi e incoraggiando sessioni di gioco contenute.
I premi dipendono dall’esito della combinazione numerica e dall’importo puntato; tutte le vincite sono corrisposte già al netto della tassazione dell’8%, in linea con il regime previsto sui giochi numerici a totalizzatore e a quota fissa.

Impatto sul mercato e attenzione al gioco responsabile

L’introduzione di Fai3 Fai4 rafforza il posizionamento di Lotto Italia nel segmento dei giochi numerici veloci, pensati per utenti che utilizzano abitualmente canali digitali.
La combinazione tra estrazioni frequenti, puntate modulabili e multicanalità potrà attrarre nuovi giocatori, ma richiederà anche un rafforzamento delle misure di gioco responsabile e dei sistemi di autolimitazione.
Le comunicazioni ufficiali attese nei prossimi mesi dovranno chiarire nel dettaglio probabilità di vincita, calendario estrazioni e meccanismi premianti, informazioni centrali per una valutazione consapevole del nuovo prodotto da parte dei consumatori e degli operatori di settore.

FAQ

Quando inizia ufficialmente il nuovo gioco Fai3 Fai4

Il gioco Fai3 Fai4 sarà disponibile dal 18 marzo 2026, data di avvio ufficiale comunicata dal concessionario Lotto Italia.

Dove posso giocare a Fai3 Fai4 in modo sicuro

È possibile giocare tramite siti dei rivenditori autorizzati, app MyLotteries e rete di ricevitorie e tabaccherie italiane.

Qual è la puntata minima e massima consentita su Fai3 Fai4

La puntata minima è di 1 euro, la massima di 200 euro, con incrementi di 0,50 euro per singola giocata.

Fai3 e Fai4 sono lo stesso gioco o funzionano separatamente

No, funzionano separatamente: Fai3 e Fai4 richiedono schedine distinte e hanno propri meccanismi di combinazione e premi.

Quali sono le fonti ufficiali utilizzate per questo articolo

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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