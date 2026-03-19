MIA Photo Fair presenta a Milano la nuova edizione della grande fiera internazionale di fotografia

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Sportswear americano e collegewear dominano le passerelle parigine

Alle ultime sfilate di Parigi, lo sportswear americano e il collegewear hanno ridefinito l’estetica di stagione, fondendo comfort e rigore sartoriale.
Le maison francesi hanno rilanciato felpe, varsity jacket e loghi universitari in chiave sofisticata, con tagli puliti e materiali premium.
Sul fronte volti, la giovane modella Gracie Burns, figlia della super top Christy Turlington, ha catalizzato l’attenzione interpretando i look più casual e “easy & cool”.

La sua presenza sulle passerelle parigine segna un passaggio generazionale simbolico: l’heritage delle top model anni ’90 incontra la nuova estetica athleisure globale, intercettando le richieste di un pubblico che chiede moda portabile, riconoscibile e social-friendly.

In sintesi:

  • Sportswear americano e collegewear diventano codici forti delle passerelle parigine.
  • Felpe, varsity jacket e loghi universitari reinterpretati in chiave luxury e urbana.
  • Gracie Burns emerge come volto simbolo dello stile “easy & cool”.
  • Continuità generazionale con l’eredità di Christy Turlington nelle nuove collezioni.

Come lo stile college si è imposto sulle passerelle parigine

Il riferimento allo sportswear americano e al collegewear non è un semplice revival estetico, ma una precisa risposta strategica del lusso europeo alla domanda globale di capi quotidiani ad alto tasso identitario.
Sulle passerelle parigine, silhouette pulite e proporzioni rilassate hanno incorniciato hoodie oversize, pantaloni jogger strutturati, polo tecniche e bomber ispirati ai campus statunitensi, spesso abbinati a cappotti sartoriali e accessori in pelle per elevare il linguaggio casual.
Palette cromatiche classiche – blu navy, bordeaux, grigio atletico – sono state ravvivate da dettagli grafici, patch ricamati e numeri da team universitario, accentuando la dimensione narrativa dei capi.

In questo contesto, la scelta di affidare a Gracie Burns i look più “easy & cool” ha rafforzato il ponte tra passato e presente: la sua fisicità naturale e la gestualità spontanea traducono in passerella quell’idea di comfort elevato che domina anche su Instagram e TikTok, rendendo immediatamente condivisibili le nuove proposte.

Perché Gracie Burns incarna il nuovo codice athleisure di lusso

La centralità di Gracie Burns nelle recenti uscite parigine non è solo un omaggio alla madre Christy Turlington, icona assoluta degli anni ’90.
La sua immagine fresca, non costruita, incarna il passaggio dalla supermodel irraggiungibile alla modella-consumer, vicina alle abitudini reali di chi indossa felpe, sneakers e varsity jacket ogni giorno.
Questo rende credibile la narrazione di uno sportswear che, pur restando aspirazionale, non rinuncia alla funzione: capi pensati per la mobilità urbana, l’intermodalità casa-ufficio-palestra, l’ibridazione continua tra tempo libero e lavoro creativo.

Per i brand che puntano a Google Discover e alle piattaforme social, la combinazione tra heritage familiare, estetica college e styling immediatamente replicabile rappresenta una leva potente di engagement visivo e commerciale, destinata a influenzare anche le prossime stagioni.

FAQ

Cosa si intende per sportswear americano sulle passerelle parigine?

Si indica l’uso di felpe, varsity jacket, jogger e capi tecnici ispirati allo sport USA, ripensati con materiali e finiture luxury.

Che differenza c’è tra sportswear americano e collegewear di lusso?

Lo sportswear rimanda allo sport in senso ampio, il collegewear cita in modo diretto campus, team universitari, loghi, numeri e cromie accademiche.

Perché Gracie Burns è centrale nelle ultime collezioni parigine?

Perché rappresenta la nuova generazione di modelle: autentica, riconoscibile, ponte tra l’heritage di Christy Turlington e l’athleisure contemporaneo.

Come le maison francesi reinterpretano il collegewear in chiave sofisticata?

Lo fanno usando lane pregiate, pelle, tagli sartoriali, colori calibrati e accessori raffinati abbinati a capi tipicamente sportivi da campus USA.

Quali sono le fonti alla base di questa analisi sul trend sportswear?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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