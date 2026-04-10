Donna visionaria rivoluziona la musica lavorando dietro le quinte

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Caterina Caselli, 80 anni della signora che ha cambiato la musica italiana

Caterina Caselli, icona della canzone italiana e produttrice visionaria, compie oggi 80 anni. La sua storia unisce palcoscenico, imprenditoria musicale e scoperta di talenti, dall’epoca d’oro di Sanremo alla trasformazione dell’industria discografica.

Da Nessuno mi può giudicare ai successi della sua etichetta Sugar, Caselli ha anticipato tendenze, difeso la centralità degli autori e l’indipendenza artistica, contribuendo a ridefinire il ruolo della donna nella musica italiana.

Il traguardo degli 80 anni arriva dopo riconoscimenti istituzionali, una lunga stagione di scouting (da Andrea Bocelli a Elisa, dai Negramaro a Madame) e una resilienza personale segnata da malattia, lutti e rinascite, sempre “in nome della musica”.

In sintesi:

Caterina Caselli compie 80 anni, simbolo di emancipazione femminile nella musica italiana.

compie 80 anni, simbolo di emancipazione femminile nella musica italiana. Dagli anni Sessanta a oggi, ha unito carriera di cantante, attrice e produttrice.

Con Sugar ha lanciato artisti come Andrea Bocelli , Elisa , Negramaro , Madame .

ha lanciato artisti come , , , . Ha trasformato esperienze personali difficili in una visione etica del lavoro musicale.

Dai club della riviera a Sanremo: nascita di un’icona pop

Caterina Caselli nasce a Modena nel 1946, in una famiglia modesta: padre salumiere, madre magliaia. I primi passi sono nei locali della riviera, dove affina voce, presenza scenica e istinto per il palco.

La svolta arriva nel 1966: Adriano Celentano scarta Nessuno mi può giudicare per presentare a Sanremo Il ragazzo della via Gluck. Caselli coglie l’occasione, sale sul palco accompagnata da Gene Pitney e trasforma un “brano di scarto” in un manifesto generazionale.

Lo ha ricordato così: «Dopo Sanremo con “Nessuno mi può giudicare”, la prima serata è alle Rotonde di Garlasco… Cambiò tutto all’improvviso». Il caschetto biondo ideato da Vergottini diventa un simbolo di femminilità moderna e indipendente.

Nello stesso 1966 esplode anche Perdono, presentata al Festivalbar, mentre la consacrazione artistica arriva con Insieme a te non ci sto più, composta da Paolo Conte, oggi considerata una delle più intense ballad italiane.

Dalla Sugar ai nuovi talenti: visione industriale e responsabilità etica

L’incontro con Piero Sugar, erede della storica casa discografica, e il matrimonio nel 1970 aprono a Caterina Caselli un secondo capitolo: quello dell’imprenditrice.

Nel 1989 fonda l’etichetta indipendente Sugar, poi diventata uno dei poli strategici dell’editoria musicale italiana, oggi guidata dal figlio Filippo Sugar. Sotto la sua regia arrivano la scoperta e la valorizzazione di artisti come Andrea Bocelli, Elisa, Negramaro, Madame, Lucio Corsi.

Caselli racconta anche un passaggio chiave di televisione culturale: quando propose a Giorgio Gaber di invitare un giovane non ancora popolare. «Giorgio mi disse: “Anch’io ne ho uno”». Quei giovani erano Francesco Guccini e Franco Battiato, portati insieme in tv, anticipando il loro futuro peso autoriale.

Nel 1990 torna a Sanremo come interprete, in coppia con Miriam Makeba, con Bisognerebbe non pensare che a te, suggellando il ponte tra carriera di cantante e ruolo di produttrice internazionale.

Fragilità, resilienza e lascito umano di Caterina Caselli

Nel documentario 2021 Caterina Caselli – Una vita, 100 vite di Renato De Maria, l’artista ripercorre i successi ma anche le ombre: il suicidio del padre, affetto da depressione, quando lei ha 14 anni, e il carcinoma al seno diagnosticato nel 2019.

«La malattia mi ha fatto riflettere sul tempo che manca. Oggi do più valore ad alcune cose», racconta. Il lutto più recente è la morte del marito Piero Sugar nel 2022: «Siamo stati insieme per 52 anni. Mi manca moltissimo. Mi fa compagnia la sua assenza».

Nel 2012 torna brevemente sul palco al Concerto per l’Emilia, benefico per le vittime del terremoto, cantando dopo 42 anni Insieme a te non ci sto più. Nel 2021 pubblica 100 minuti per te, raccolta integrale dei suoi successi, sigillo discografico per le nuove generazioni.

Oggi continua a seguire gli artisti: per lei devono essere *«talenti con qualcosa da dire, coerenti con sé stessi»*, perché «la soddisfazione più grande è vedere che un cantante resta fedele alla propria visione».

FAQ

Quando è nata e quanti anni compie Caterina Caselli?

Caterina Caselli è nata a Modena nel 1946 e nel 2026 compie 80 anni, celebrati con riconoscimenti e omaggi.

Qual è stato il momento decisivo della carriera di Caterina Caselli?

Il momento decisivo è Sanremo 1966 con Nessuno mi può giudicare, brano inizialmente scartato da Adriano Celentano, divenuto manifesto di emancipazione.

Che cos’è l’etichetta Sugar fondata da Caterina Caselli?

Sugar è l’etichetta indipendente creata nel 1989, oggi tra i principali player italiani, che ha lanciato Andrea Bocelli, Elisa e altri artisti.

Quali difficoltà personali ha affrontato Caterina Caselli nella sua vita?

Ha affrontato il suicidio del padre, un carcinoma al seno nel 2019 e la morte del marito Piero Sugar nel 2022, trasformando il dolore in forza creativa.

Da quali fonti è stata ricostruita la storia di Caterina Caselli?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.