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Che Tempo Che Fa approda su Sky, cosa cambia con Discovery

Che Tempo Che Fa approda su Sky, cosa cambia con Discovery

Che Tempo Che Fa e i canali Discovery tornano su Sky: cosa cambia

Da giovedì 30 aprile, i canali del gruppo Warner Bros. Discovery rientrano nell’offerta di Sky, riportando sul satellite il talk di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa e numerosi altri contenuti. L’accordo, siglato tra i due colossi televisivi dopo mesi di distanze strategiche, riguarda l’Italia e punta a rafforzare la presenza dei brand Discovery sul pubblico pay-tv.
Gli abbonati Sky possono nuovamente seguire Che Tempo Che Fa sul canale Nove, in diretta la domenica sera e tramite decoder con funzionalità on demand.

L’intesa arriva in un contesto di forte competizione tra piattaforme lineari e streaming, e risponde all’esigenza di ampliare la platea potenziale dei contenuti Warner Bros. Discovery, intercettando anche gli spettatori meno inclini all’uso del digitale terrestre o delle sole app dedicate.

In sintesi:

  • Che Tempo Che Fa torna visibile agli abbonati Sky tramite il canale Nove e decoder.
  • Accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery dopo mesi di separazione dei cataloghi.
  • Rientrano dieci canali Discovery, tra intrattenimento, factual, lifestyle e contenuti per famiglie.
  • L’app Discovery+ sarà nuovamente accessibile dai dispositivi Sky nelle prossime settimane.

Dettagli dell’accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery

Con il nuovo accordo, Sky riporta in palinsesto un blocco di dieci canali del gruppo Warner Bros. Discovery. Oltre al Nove, tornano disponibili: Discovery Channel, Real Time, DMAX, Giallo, Food Network, HGTV, Discovery Turbo, K2 e Frisbee.
Si ricompone così un’offerta editoriale trasversale: factual e documentari, intrattenimento generalista, programmi lifestyle, crime e cucina, oltre a contenuti per bambini e famiglie.

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Per il pubblico, il cambiamento è immediato: i canali sono di nuovo sintonizzabili via satellite e integrati nelle funzionalità del decoder Sky, comprese registrazione e recupero dei programmi in differita, dove previsto.
Elemento rilevante è anche il ritorno dell’app Discovery+, che sarà fruibile direttamente dai dispositivi Sky nelle prossime settimane, creando un ponte operativo tra televisione lineare e streaming on demand e rafforzando la sinergia tra i due ecosistemi.

L’impatto per Che Tempo Che Fa e per il pubblico Sky

Per Che Tempo Che Fa, approdato sul Nove dopo l’addio alla Rai, il rientro su Sky rappresenta una leva decisiva di visibilità. Il talk di Fabio Fazio, già tra i più seguiti della tv italiana, guadagna nuovamente accesso a una platea pagante abituata al consumo di contenuti premium tramite decoder.

Dal punto di vista industriale, l’intesa tra Sky e Warner Bros. Discovery segnala una fase di riavvicinamento in un mercato in cui diritti, canali e app vengono ridisegnati di continuo tra operatori pay e OTT. Per gli utenti, la conseguenza immediata è un aumento delle possibilità di scelta, con un unico abbonamento che integra lineare, on demand e app di terze parti: uno scenario che potrebbe influenzare le prossime mosse competitive di altri broadcaster e piattaforme streaming.

FAQ

Quando torna Che Tempo Che Fa su Sky e su quale canale?

Il ritorno è effettivo da giovedì 30 aprile: il programma è visibile agli abbonati Sky tramite il canale Nove.

Quali canali Warner Bros. Discovery rientrano nell’offerta Sky?

Rientrano dieci canali: Nove, Discovery Channel, Real Time, DMAX, Giallo, Food Network, HGTV, Discovery Turbo, K2 e Frisbee.

Gli abbonati Sky potranno usare nuovamente Discovery+ dal decoder?

Sì, l’app Discovery+ tornerà accessibile dai dispositivi Sky nelle prossime settimane, integrando catalogo on demand e canali lineari.

Cosa cambia per chi seguiva già Che Tempo Che Fa sul Nove?

Per chi guardava il Nove sul digitale terrestre non cambia nulla; si aggiunge però la possibilità di fruire del programma tramite decoder Sky.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia televisiva?

La notizia è stata elaborata dalla nostra Redazione a partire da una sintesi congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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