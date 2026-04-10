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Gabriele Parpiglia rompe il silenzio sul caso Signorini Corona e denunce

Gabriele Parpiglia rompe il silenzio sul caso Signorini Corona e denunce

Perché Gabriele Parpiglia ha querelato Alfonso Signorini

Il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, storico collaboratore di Alfonso Signorini per oltre 15 anni a Chi e al Grande Fratello Vip, ha confermato di aver presentato due querele contro l’ex direttore del settimanale.
Le azioni legali, avviate a Milano tra settembre 2024 e i mesi successivi, riguarderebbero compensi mai ricevuti e presunte irregolarità nel rapporto di lavoro.

Parpiglia, intervenuto nel podcast The Table nell’aprile 2026, ha spiegato perché la vicenda non lo abbia sorpreso neppure alla luce del caso “Falsissimo” di Fabrizio Corona, che ha coinvolto anche Signorini.
Secondo il giornalista, la rottura nasce da anni di promesse disattese, lavori non retribuiti e un progressivo isolamento professionale.

L’obiettivo delle querele, ha chiarito, è “far valere i propri diritti” dopo aver “consegnato alla giustizia” la propria versione dei fatti.

In sintesi:

  • Gabriele Parpiglia conferma due procedimenti giudiziari avviati contro Alfonso Signorini.
  • Al centro del contenzioso: compensi mai ricevuti e promesse contrattuali rimaste inevase.
  • Il caso si intreccia con il format “Casa Chi” e articoli improvvisamente scomparsi.
  • Parpiglia critica anche il metodo di “Falsissimo” di Fabrizio Corona e il nuovo ecosistema mediatico.

Dal rapporto di fiducia alle querele: cosa contesta Parpiglia

Per oltre 17 anni Gabriele Parpiglia è stato una delle firme di riferimento di Chi e un collaboratore chiave di Alfonso Signorini tra carta stampata, social e tv. La frattura arriva dopo le dimissioni dal settimanale e la decisione di rivolgersi ai legali.

Nel podcast The Table, Parpiglia ha raccontato di aver depositato la prima denuncia nel settembre 2024, sostenendo di vantare “retribuzioni mancanti per molti lavori”. “Le denunce che ho fatto sono perché in quel piatto io ho lavorato e non ho mangiato”, ha spiegato, riferendosi a un sistema di promesse di contratti e pagamenti mai concretizzati.

La fiducia personale – vacanze condivise a Cortina e in località estive – avrebbe ritardato la presa di coscienza: “Mi garantiva che contratto e pagamenti sarebbero arrivati… poi ho visto che le cose non erano pulite”.

La rottura definitiva coincide con la richiesta di chiarimenti economici e con la decisione di “fermarsi” per pretendere quanto dovuto.

Casa Chi, articoli bloccati e il ruolo del caso Corona

Uno dei punti più delicati della ricostruzione riguarda il format social Casa Chi”, progetto video legato al brand del settimanale. Parpiglia sostiene di aver curato scalette, ospiti e diffusione social, senza però ricevere una chiara definizione economica.

“Ho iniziato a dire ‘ma quando mi pagate?’… il servo sciocco si è ribellato”, racconta, spiegando che da quel momento sarebbe iniziato un graduale isolamento professionale: silenzio, muro, burnout e articoli completati che non arrivavano più in edicola.

“Mandavo gli articoli al centralone e poi non uscivano. Immaginate il danno reputazionale”, aggiunge. Allude poi a un “fatto molto grave” coperto dal segreto istruttorio: “Non posso dirlo, riguarda la denuncia”.

Sul caso “Falsissimo – Il prezzo del successo” di Fabrizio Corona, Parpiglia parla di “violenza inaudita” e di un sistema che “imbastardisce il giornalismo”. Pur avendo contenziosi aperti con Signorini, rifiuta il metodo: niente insulti, niente gogna, ma inchieste “senza sbavature e senza violenza verbale”.

In questo quadro inserisce anche la rimozione di Signorini dal Grande Fratello e la sostituzione con Simona Ventura, letta come conseguenza di criticità già emerse prima degli scandali pubblici.

FAQ

Perché Gabriele Parpiglia ha querelato Alfonso Signorini?

Le querele, secondo Parpiglia, nascono da compensi mai ricevuti per numerosi lavori e promesse contrattuali non mantenute, dopo anni di collaborazione continuativa con Signorini e il settimanale Chi.

Quante denunce ha presentato Parpiglia contro Signorini e quando?

Parpiglia afferma di avere attualmente due procedimenti in corso, con una prima denuncia depositata nel settembre 2024 e successive integrazioni documentali tramite i suoi legali.

Cosa contesta Parpiglia in merito al format Casa Chi?

Parpiglia sostiene di aver ideato e gestito “Casa Chi” senza un riconoscimento economico adeguato, denunciando mancati pagamenti, burnout professionale e la sparizione dei suoi articoli dalle pagine del settimanale.

Come giudica Parpiglia il metodo di Fabrizio Corona in Falsissimo?

Parpiglia lo definisce un metodo “di violenza inaudita”, ritenendo che travalichi il diritto di cronaca con insulti, aggressività e violazioni di privacy, estranei al giornalismo d’inchiesta serio.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questo approfondimento deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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