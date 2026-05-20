20 Maggio 2026

Home / NEWS / Delitto di Garlasco, nocciolo di pesca scomparso riaccende i dubbi sull’identità reale dell’assassino

Nuovi indizi sul caso Garlasco: il mistero del nocciolo di pesca

Chi ha ucciso Chiara Poggi, che cosa è realmente accaduto nella villetta di via Pascoli a Garlasco, dove e quando sono maturati gli errori investigativi e perché, a quasi vent’anni dall’omicidio del 13 agosto 2007, la Procura di Pavia torna ad analizzare perfino la spazzatura di casa Poggi? Le ultime attività disposte dagli inquirenti puntano su un dettaglio alimentare: una pesca ingerita da Chiara poco prima della morte. Un particolare emerso dalle analisi anatomopatologiche di Cristina Cattaneo che oggi viene riletto con tecnologie forensi più avanzate, nella speranza di chiarire la dinamica temporale della colazione, gli spostamenti in cucina e l’eventuale intervento dell’assassino sui rifiuti domestici subito dopo il delitto.

In sintesi:

Nel contenuto gastrico di Chiara Poggi sarebbero presenti residui compatibili con una pesca consumata poco prima dell’omicidio.

sarebbero presenti residui compatibili con una pesca consumata poco prima dell’omicidio. Il nocciolo della pesca non è stato trovato tra i rifiuti di casa, nonostante resti completi di altri pasti.

Gli inquirenti ipotizzano che l’assassino abbia manipolato la spazzatura per eliminare possibili tracce compromettenti.

Le nuove indagini coinvolgono di nuovo Andrea Sempio e sfruttano tecniche genetiche e dattiloscopiche aggiornate.

La colazione di Chiara e il ruolo della pesca nelle nuove analisi

Secondo gli accertamenti medico-legali riconducibili alla professoressa Cristina Cattaneo, nel contenuto gastrico di Chiara Poggi sarebbero stati individuati residui di cereali, biscotti e frammenti di frutta compatibili con una pesca. Questo quadro alimentare consente di collocare con maggiore precisione l’orario della colazione nella mattina del 13 agosto 2007, restringendo così la finestra temporale utile per la ricostruzione del delitto.

Il dato che oggi riaccende l’attenzione degli investigatori riguarda l’assenza totale, nei sacchi dell’immondizia della villetta di via Pascoli, del nocciolo del frutto che Chiara avrebbe verosimilmente consumato. Nelle buste erano invece presenti numerosi altri resti di pasti, inclusi elementi della stessa colazione e della cena precedente.

Questa anomalia suggerisce una possibile selezione mirata di alcuni oggetti, incompatibile con un semplice accumulo casuale di rifiuti domestici e ora al centro della nuova lettura forense dell’intera scena.

L’ipotesi sulla manipolazione dei rifiuti e il nuovo perimetro investigativo

Gli inquirenti valutano oggi se il nocciolo della pesca possa essere stato rimosso in modo intenzionale dall’assassino, subito dopo l’aggressione. Una delle piste al vaglio ipotizza che chi ha colpito Chiara si sia spostato in cucina nelle fasi immediatamente successive, abbia aperto i sacchi della spazzatura e manipolato tavolo e rifiuti, raccogliendo oggetti potenzialmente compromettenti.

In questo scenario, il nocciolo di frutta potrebbe essere stato portato via insieme ad altri elementi mai rinvenuti, come alcuni teli risultati mancanti dall’abitazione. L’analisi della spazzatura diventa così uno snodo centrale della nuova fase investigativa: sui reperti sono in corso verifiche genetiche e dattiloscopiche mirate a individuare impronte o tracce biologiche sfuggite agli esami del 2007.

Parallelamente, la Procura di Pavia ha riaperto il fascicolo anche sulla posizione di Andrea Sempio, già emerso in precedenza nel procedimento. Sono stati acquisiti appunti, intercettazioni e materiali recuperati persino da rifiuti gettati lontano dalla sua abitazione, nel tentativo di delineare abitudini, contatti e possibili collegamenti con la scena del crimine.

Prospettive future e peso probatorio del “mistero della pesca”

Il cosiddetto “mistero della pesca” non rappresenta, allo stato, una prova dirimente, ma un tassello indiziario che potrebbe ridefinire la sequenza temporale dell’omicidio e i movimenti dell’assassino all’interno della villetta di Garlasco.

Le nuove tecnologie applicate a sacchetti, confezioni alimentari e oggetti conservati per anni nei depositi giudiziari potrebbero produrre riscontri oggi assenti, dall’estrazione di profili genetici parziali alla rilettura di impronte latenti.

Se questi esiti convergeranno con gli altri elementi dell’inchiesta, il dettaglio della pesca e del suo nocciolo mancante potrebbe trasformarsi da curiosità investigativa a snodo decisivo per chiarire responsabilità e dinamica finale del delitto Poggi.

FAQ

Cosa significano i residui di pesca trovati nello stomaco di Chiara Poggi?

Indicano verosimilmente che Chiara abbia mangiato una pesca poco prima dell’omicidio, aiutando a restringere l’orario esatto della morte.

Perché l’assenza del nocciolo di pesca è ritenuta così importante?

È rilevante perché, a differenza di altri resti alimentari presenti nei rifiuti, potrebbe essere stato rimosso intenzionalmente dall’assassino.

Quali nuovi esami vengono effettuati sui reperti della casa di Garlasco?

Vengono eseguite analisi genetiche e dattiloscopiche aggiornate su sacchetti, imballaggi e oggetti, oggi leggibili con tecnologie più sensibili.

Che ruolo ha attualmente Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul caso Poggi?

È nuovamente sotto indagine: la Procura analizza suoi appunti, intercettazioni e materiali recuperati anche dalla spazzatura.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente a partire da informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.