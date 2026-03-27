Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto: numeri ritardatari aggiornati, combinazioni vincenti e nuovo jackpot
Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi 27 marzo 2026
Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, venerdì 27 marzo 2026, si tengono in Italia alle ore 20, con montepremi milionari in palio per i giocatori che hanno convalidato le proprie schedine nelle ricevitorie autorizzate o tramite i canali online certificati.
Il principale motivo di attenzione è il jackpot del Superenalotto, salito a 140,5 milioni di euro dopo diverse estrazioni senza “6” vincente, un livello che riporta il gioco tra i più seguiti del momento.
Le combinazioni ufficiali saranno diffuse a fine concorso sui canali istituzionali del concessionario e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre che sui principali media nazionali.
In sintesi:
- Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto oggi alle ore 20.
- Jackpot Superenalotto a 140,5 milioni di euro, in forte crescita.
- Ultimo “6” da 35,4 milioni centrato a Desenzano del Garda nel 2025.
- Giocate possibili in ricevitoria e sui canali digitali autorizzati.
Il concorso odierno si inserisce nel calendario regolare delle estrazioni nazionali, che per il Lotto coinvolgono le ruote tradizionali abbinate alle principali città italiane e la ruota Nazionale, mentre il 10eLotto utilizza estrazioni collegate ai numeri del Lotto o a estrazioni autonome.
Il Superenalotto resta il gioco più osservato grazie all’accumulo progressivo del jackpot, che cresce ad ogni concorso senza “6” vincente. L’attesa per la combinazione odierna è alimentata dall’elevato valore del montepremi, in grado di cambiare radicalmente la vita di un singolo vincitore o di un sistema di giocate.
I risultati ufficiali vengono diffusi pochi minuti dopo la chiusura delle urne attraverso i canali verificati: è sempre raccomandato controllare le proprie schedine sul sito istituzionale o presso le ricevitorie per evitare errori di lettura o fake news circolanti sui social.
Jackpot, vincite precedenti e calendario delle estrazioni
Per il concorso di venerdì 27 marzo 2026, il jackpot del Superenalotto è fissato a 140,5 milioni di euro, uno dei montepremi più alti del periodo recente.
L’ultima sestina vincente è stata centrata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (provincia di Brescia), quando un fortunato giocatore ha incassato 35,4 milioni di euro. Con quella vincita, il numero totale di premi milionari realizzati dalla nascita del Superenalotto è salito a 131.
Il calendario attuale prevede estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto tre volte a settimana, tipicamente martedì, giovedì e sabato, con concorsi straordinari possibili in occasione di festività o eventi speciali. Le giocate possono essere effettuate fino a pochi minuti prima delle ore 20, orario di chiusura del concorso, esclusivamente presso rivendite autorizzate o piattaforme digitali con concessione statale.
Per ridurre i rischi di gioco eccessivo, restano in vigore limiti, messaggi di avvertimento obbligatori e strumenti di autoesclusione sui portali online.
Prospettive future e attenzione al gioco responsabile
La crescita del jackpot del Superenalotto oltre i 140 milioni di euro potrebbe attirare nuovi giocatori nelle prossime settimane, spingendo ulteriormente verso l’alto il montepremi in assenza di un “6”.
Parallelamente, le autorità e il concessionario ribadiscono le campagne di sensibilizzazione sul gioco responsabile: i giochi numerici a totalizzatore nazionale vanno considerati come intrattenimento, con puntate pianificate e mai superiori alle proprie possibilità economiche.
Una possibile evoluzione attesa dagli osservatori riguarda l’ulteriore digitalizzazione delle estrazioni, con servizi informativi in tempo reale, notifiche personalizzate e maggior tracciabilità delle giocate, elementi che possono aumentare trasparenza e fiducia del pubblico, in linea con le richieste europee in tema di tutela del consumatore.
FAQ
A che ora sono le estrazioni oggi 27 marzo 2026?
Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi iniziano ufficialmente alle ore 20 in tutta Italia.
Quanto vale il jackpot del Superenalotto di oggi?
Il jackpot del Superenalotto per il concorso di oggi ammonta esattamente a 140,5 milioni di euro, importo comunicato dal concessionario ufficiale.
Quando è stato centrato l’ultimo 6 al Superenalotto?
L’ultimo “6” del Superenalotto è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, per 35,4 milioni di euro.
Come posso verificare i numeri vincenti in modo sicuro?
È possibile verificare i numeri vincenti consultando il sito ufficiale del concessionario, quello dell’Agenzia delle Dogane o le ricevitorie autorizzate.
Qual è la fonte delle informazioni su estrazioni e jackpot?
Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI
Per acquistare pubblicità CLICCA QUI
Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI