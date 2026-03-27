Home / NEWS / Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto: numeri ritardatari aggiornati, combinazioni vincenti e nuovo jackpot

Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi 27 marzo 2026

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, venerdì 27 marzo 2026, si tengono in Italia alle ore 20, con montepremi milionari in palio per i giocatori che hanno convalidato le proprie schedine nelle ricevitorie autorizzate o tramite i canali online certificati.

Il principale motivo di attenzione è il jackpot del Superenalotto, salito a 140,5 milioni di euro dopo diverse estrazioni senza “6” vincente, un livello che riporta il gioco tra i più seguiti del momento.

Le combinazioni ufficiali saranno diffuse a fine concorso sui canali istituzionali del concessionario e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre che sui principali media nazionali.

In sintesi:

Estrazioni di Lotto , 10eLotto e Superenalotto oggi alle ore 20.

, e oggi alle ore 20. Jackpot Superenalotto a 140,5 milioni di euro, in forte crescita.

a 140,5 milioni di euro, in forte crescita. Ultimo “6” da 35,4 milioni centrato a Desenzano del Garda nel 2025.

nel 2025. Giocate possibili in ricevitoria e sui canali digitali autorizzati.

Il concorso odierno si inserisce nel calendario regolare delle estrazioni nazionali, che per il Lotto coinvolgono le ruote tradizionali abbinate alle principali città italiane e la ruota Nazionale, mentre il 10eLotto utilizza estrazioni collegate ai numeri del Lotto o a estrazioni autonome.

Il Superenalotto resta il gioco più osservato grazie all’accumulo progressivo del jackpot, che cresce ad ogni concorso senza “6” vincente. L’attesa per la combinazione odierna è alimentata dall’elevato valore del montepremi, in grado di cambiare radicalmente la vita di un singolo vincitore o di un sistema di giocate.

I risultati ufficiali vengono diffusi pochi minuti dopo la chiusura delle urne attraverso i canali verificati: è sempre raccomandato controllare le proprie schedine sul sito istituzionale o presso le ricevitorie per evitare errori di lettura o fake news circolanti sui social.

Jackpot, vincite precedenti e calendario delle estrazioni

Per il concorso di venerdì 27 marzo 2026, il jackpot del Superenalotto è fissato a 140,5 milioni di euro, uno dei montepremi più alti del periodo recente.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (provincia di Brescia), quando un fortunato giocatore ha incassato 35,4 milioni di euro. Con quella vincita, il numero totale di premi milionari realizzati dalla nascita del Superenalotto è salito a 131.

Il calendario attuale prevede estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto tre volte a settimana, tipicamente martedì, giovedì e sabato, con concorsi straordinari possibili in occasione di festività o eventi speciali. Le giocate possono essere effettuate fino a pochi minuti prima delle ore 20, orario di chiusura del concorso, esclusivamente presso rivendite autorizzate o piattaforme digitali con concessione statale.

Per ridurre i rischi di gioco eccessivo, restano in vigore limiti, messaggi di avvertimento obbligatori e strumenti di autoesclusione sui portali online.

Prospettive future e attenzione al gioco responsabile

La crescita del jackpot del Superenalotto oltre i 140 milioni di euro potrebbe attirare nuovi giocatori nelle prossime settimane, spingendo ulteriormente verso l’alto il montepremi in assenza di un “6”.

Parallelamente, le autorità e il concessionario ribadiscono le campagne di sensibilizzazione sul gioco responsabile: i giochi numerici a totalizzatore nazionale vanno considerati come intrattenimento, con puntate pianificate e mai superiori alle proprie possibilità economiche.

Una possibile evoluzione attesa dagli osservatori riguarda l’ulteriore digitalizzazione delle estrazioni, con servizi informativi in tempo reale, notifiche personalizzate e maggior tracciabilità delle giocate, elementi che possono aumentare trasparenza e fiducia del pubblico, in linea con le richieste europee in tema di tutela del consumatore.

FAQ

A che ora sono le estrazioni oggi 27 marzo 2026?

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi iniziano ufficialmente alle ore 20 in tutta Italia.

Quanto vale il jackpot del Superenalotto di oggi?

Il jackpot del Superenalotto per il concorso di oggi ammonta esattamente a 140,5 milioni di euro, importo comunicato dal concessionario ufficiale.

Quando è stato centrato l’ultimo 6 al Superenalotto?

L’ultimo “6” del Superenalotto è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, per 35,4 milioni di euro.

Come posso verificare i numeri vincenti in modo sicuro?

È possibile verificare i numeri vincenti consultando il sito ufficiale del concessionario, quello dell’Agenzia delle Dogane o le ricevitorie autorizzate.

Qual è la fonte delle informazioni su estrazioni e jackpot?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.