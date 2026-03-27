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Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto: numeri ritardatari aggiornati, combinazioni vincenti e nuovo jackpot

Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto: numeri ritardatari aggiornati, combinazioni vincenti e nuovo jackpot

Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi 27 marzo 2026

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, venerdì 27 marzo 2026, si tengono in Italia alle ore 20, con montepremi milionari in palio per i giocatori che hanno convalidato le proprie schedine nelle ricevitorie autorizzate o tramite i canali online certificati.
Il principale motivo di attenzione è il jackpot del Superenalotto, salito a 140,5 milioni di euro dopo diverse estrazioni senza “6” vincente, un livello che riporta il gioco tra i più seguiti del momento.
Le combinazioni ufficiali saranno diffuse a fine concorso sui canali istituzionali del concessionario e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre che sui principali media nazionali.

In sintesi:

  • Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto oggi alle ore 20.
  • Jackpot Superenalotto a 140,5 milioni di euro, in forte crescita.
  • Ultimo “6” da 35,4 milioni centrato a Desenzano del Garda nel 2025.
  • Giocate possibili in ricevitoria e sui canali digitali autorizzati.

Il concorso odierno si inserisce nel calendario regolare delle estrazioni nazionali, che per il Lotto coinvolgono le ruote tradizionali abbinate alle principali città italiane e la ruota Nazionale, mentre il 10eLotto utilizza estrazioni collegate ai numeri del Lotto o a estrazioni autonome.

Il Superenalotto resta il gioco più osservato grazie all’accumulo progressivo del jackpot, che cresce ad ogni concorso senza “6” vincente. L’attesa per la combinazione odierna è alimentata dall’elevato valore del montepremi, in grado di cambiare radicalmente la vita di un singolo vincitore o di un sistema di giocate.

I risultati ufficiali vengono diffusi pochi minuti dopo la chiusura delle urne attraverso i canali verificati: è sempre raccomandato controllare le proprie schedine sul sito istituzionale o presso le ricevitorie per evitare errori di lettura o fake news circolanti sui social.

Jackpot, vincite precedenti e calendario delle estrazioni

Per il concorso di venerdì 27 marzo 2026, il jackpot del Superenalotto è fissato a 140,5 milioni di euro, uno dei montepremi più alti del periodo recente.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (provincia di Brescia), quando un fortunato giocatore ha incassato 35,4 milioni di euro. Con quella vincita, il numero totale di premi milionari realizzati dalla nascita del Superenalotto è salito a 131.

Il calendario attuale prevede estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto tre volte a settimana, tipicamente martedì, giovedì e sabato, con concorsi straordinari possibili in occasione di festività o eventi speciali. Le giocate possono essere effettuate fino a pochi minuti prima delle ore 20, orario di chiusura del concorso, esclusivamente presso rivendite autorizzate o piattaforme digitali con concessione statale.

Per ridurre i rischi di gioco eccessivo, restano in vigore limiti, messaggi di avvertimento obbligatori e strumenti di autoesclusione sui portali online.

Prospettive future e attenzione al gioco responsabile

La crescita del jackpot del Superenalotto oltre i 140 milioni di euro potrebbe attirare nuovi giocatori nelle prossime settimane, spingendo ulteriormente verso l’alto il montepremi in assenza di un “6”.

Parallelamente, le autorità e il concessionario ribadiscono le campagne di sensibilizzazione sul gioco responsabile: i giochi numerici a totalizzatore nazionale vanno considerati come intrattenimento, con puntate pianificate e mai superiori alle proprie possibilità economiche.

Una possibile evoluzione attesa dagli osservatori riguarda l’ulteriore digitalizzazione delle estrazioni, con servizi informativi in tempo reale, notifiche personalizzate e maggior tracciabilità delle giocate, elementi che possono aumentare trasparenza e fiducia del pubblico, in linea con le richieste europee in tema di tutela del consumatore.

FAQ

A che ora sono le estrazioni oggi 27 marzo 2026?

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi iniziano ufficialmente alle ore 20 in tutta Italia.

Quanto vale il jackpot del Superenalotto di oggi?

Il jackpot del Superenalotto per il concorso di oggi ammonta esattamente a 140,5 milioni di euro, importo comunicato dal concessionario ufficiale.

Quando è stato centrato l’ultimo 6 al Superenalotto?

L’ultimo “6” del Superenalotto è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, per 35,4 milioni di euro.

Come posso verificare i numeri vincenti in modo sicuro?

È possibile verificare i numeri vincenti consultando il sito ufficiale del concessionario, quello dell’Agenzia delle Dogane o le ricevitorie autorizzate.

Qual è la fonte delle informazioni su estrazioni e jackpot?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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