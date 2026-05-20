20 Maggio 2026

Home / NEWS / Garlasco, nuove intercettazioni sulle frequentazioni private della madre di Andrea Sempio scuotono l’inchiesta

Nuove intercettazioni riaccendono l’inchiesta bis sul delitto di Garlasco

Le nuove intercettazioni sulla madre di Andrea Sempio e un ex vigile del fuoco di Vigevano riaprono il dibattito sul delitto di Garlasco. Chi indaga è la Procura di Pavia, che sta analizzando conversazioni, messaggi e tabulati per verificare l’impatto sull’alibi di Sempio, unico indagato dell’inchiesta bis.

Le registrazioni, emerse anche nella trasmissione Mattino Cinque, riguardano una frequentazione tra la donna e il pompiere in un arco temporale vicino all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’estate 2007. Gli inquirenti vogliono capire se e perché il celebre scontrino del parcheggio di Vigevano possa riferirsi in realtà agli spostamenti della madre, modificando scenari e tempi dell’alibi del figlio.

L’obiettivo è chiarire se questi nuovi elementi, a quasi vent’anni dai fatti, possano incidere sul quadro probatorio e sull’interpretazione delle responsabilità.

In sintesi:

Intercettazioni su madre di Andrea Sempio e ex vigile del fuoco di Vigevano sotto esame.

Frequente relazione personale e messaggi in periodo vicino all’omicidio di Chiara Poggi.

Sotto la lente lo scontrino del parcheggio di Vigevano, nodo dell’alibi di Sempio.

Procura di Pavia incrocia intercettazioni, tabulati e dichiarazioni nell’inchiesta bis.

Relazione, messaggi e il nodo dello scontrino di Vigevano

Dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, acquisite nell’inchiesta bis e discusse a Mattino Cinque, emerge una frequentazione assidua tra la madre di Andrea Sempio e l’ex vigile del fuoco di Vigevano. Non si tratta solo di contatti episodici, ma di una relazione personale descritta come strutturata, con scambi costanti di messaggi e organizzazione di incontri anche intimi.

Alcune conversazioni cadono in un periodo temporalmente vicino al delitto di Chiara Poggi, e proprio questa sovrapposizione attira l’attenzione degli investigatori. Il punto centrale non è tanto l’aspetto sentimentale, quanto le potenziali implicazioni su uno dei reperti più discussi del caso: lo scontrino del parcheggio di Vigevano.

L’ipotesi al vaglio è che quel ticket, storicamente connesso all’alibi di Sempio, possa riferirsi agli spostamenti della madre, e non direttamente al figlio. Questo spostamento di prospettiva obbliga a ricalibrare orari, percorsi e compatibilità temporali rispetto alla mattina dell’omicidio e ai movimenti già noti agli atti.

Le verifiche della Procura e i possibili scenari futuri

La Procura di Pavia sta incrociando sistematicamente intercettazioni, tabulati telefonici e dichiarazioni rese nel tempo, per capire se la nuova trama di rapporti possa incidere sulla solidità dell’alibi di Andrea Sempio. Ogni conversazione viene collocata nella cronologia di chiamate, celle agganciate e spostamenti ricostruiti.

Il quadro resta frammentato: le nuove intercettazioni aggiungono tasselli, ma non eliminano i punti ciechi di un caso che, dopo quasi vent’anni, continua a generare piste e contro-narrazioni.

Una possibile evoluzione riguarda l’uso di queste risultanze in eventuali future istanze processuali, sia in chiave di revisione, sia come elemento di pressione investigativa su soggetti coinvolti a vario titolo. La centralità del ticket di Vigevano e dei rapporti tra la madre di Sempio e l’ex pompiere potrebbe diventare uno dei banchi di prova più delicati per l’attendibilità delle versioni fornite finora.

FAQ

Chi sono i protagonisti delle nuove intercettazioni su Garlasco?

Le nuove intercettazioni riguardano la madre di Andrea Sempio e un ex vigile del fuoco di Vigevano, oggetto di frequenti contatti personali.

Perché lo scontrino del parcheggio di Vigevano è così importante?

Lo scontrino è storicamente collegato all’alibi di Sempio. Le nuove ipotesi lo associano invece agli spostamenti della madre.

Cosa sta verificando la Procura di Pavia sull’inchiesta bis?

La Procura sta confrontando intercettazioni, tabulati telefonici e dichiarazioni per valutare se incidano sulla ricostruzione dell’alibi di Sempio.

Le nuove intercettazioni cambiano subito le responsabilità nel caso Poggi?

No, al momento aggiungono scenari investigativi ma non determinano automaticamente nuove responsabilità penali o revisioni di sentenze.

Qual è l’origine delle informazioni su questa inchiesta di Garlasco?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.